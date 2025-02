A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval de Salvador começa nesta quinta-feira (27) celebrando 40 anos do Axé Abertura oficial está marcada para a tarde desta quinta-feira

A abertura oficial do carnaval em Salvador está marcada para a tarde desta quinta-feira (27) com Carlinhos Brown e convidados, no Circuito Osmar (Campo Grande), celebrando 40 anos do Axé, gênero que irrompeu em Salvador (BA) em 1985, tendo como marco a música Fricote, música de Luiz Caldas e Paulinho Camafeu.

A expectativa da prefeitura de Salvador é que a cidade receba quase um milhão de turistas durante todo o período momesco.

“Já é carnaval cidade, acorda pra ver!”, a música Lambada de Delícia do compositor Gerônimo já virou sinônimo do carnaval baiano.

Shows de Daniela Mercury, Ludmilla, Baiana System, Carlinhos Brown e Bell Marques iniciam a programação oficial do carnaval na capital baiana. O circuito também receberá as apresentações de Xande de Pilares, Davi do Samba, Swing de Fora, Xanddy Harmonia, É o Tchan, Luiz Caldas, entre outros.

Festejado principalmente nos circuitos Barra Ondina (Dodô) e Campo Grande (Osmar), o carnaval de Salvador é marcado pelos blocos com grandes trios elétricos. Entre as atrações estão Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê, Commanche, Margareth Menezes, Sarajane, Ricardo Chaves, Felipe Pezzoni, Serginho, Gandhy, entre outros.

Mas não pense que a festa momesca em Salvador se limita apenas aos famosos circuitos, ela também se espalha por toda a cidade, a exemplo do circuito Batatinha, que no Pelourinho e o Contrafluxo, que vai da Rua Chile até a Carlos Gomes, no Centro Histórico.

Carnaval de Salvador | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Batatinha

O Batatinha é uma alternativa para quem prefere brincar o carnaval distante dos trios elétricos e ao som de fanfarras, marchinhas e a tradição dos blocos afro e afoxés. Nas ruas, ladeiras e largos do Pelourinho, grupos e blocos costumam percorrer as estreitas ruas da parte histórico da cidade.

No Pelourinho, também tem o Carnaval do Pelô, um carnaval de rua que conta com pequenos trios e shows em palcos.

Nesta quinta, o Batatinha recebe diversos afoxés e blocos. Estão na programação o Afoxé Baiana Do Reino De Oya Com As Baianas, Afoxé Daraju De Ode, Bloco Questão De Gosto, Expressão Negra, Filhos Da Feira, Korin Efan, Malcom X, Nova Flor, Reggae A Paz, Reggae Axum, Samba Neguinho e Tomalira.

Já no Circuito Contrafluxo será marcado pelas apresentações de Namoral, Corrente do Samba, Rodopiô, Bloco Cultural, Arca do Axé Reggae o Bloco, Reggae o Bloco e Afoxé Dança Bahia

Além disso, o folião pode brincar no chamado Carnaval Pipoca, com blocos sem cordas e grandes atrações nacionais. Este ano estão confirmadas: Ivete Sangalo, BaianaSystem, Claudia Leitte, Saulo, Ludmilla, Anitta, entre outros.

Os foliões também podem aproveitar a energia do carnaval baiano, curtindo a programação descentralizada nos bairros: Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma e Pau de Lima.

