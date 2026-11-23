A- A+

Pernambuco Carnaval de Zé Puluca homenageará o Homem da Meia-Noite em prévia carnavalesca de Bom Conselho Agremiação de Bom Conselho, no Agreste, convida o Calunga para prévia no dia 23 de janeiro

O centenário do maestro Zé Puluca será marcado por homenagens e emoções na cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (23) no museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, a agremiação apresentou detalhes sobre a prévia da agremiação que leva o legado do artista José Duarte Tenório, mais conhecido como Zé Puluca.



A 13ª edição do evento carnavalesco está marcada para o dia 23 de janeiro e terá um convidado de honra especial: o Homem da Meia-Noite.

O Calunga Gigante será o grande homenageado do evento, assim como Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite.

Para simbolizar o Homem da Meia-Noite, a agremiação sairá pela primeira vez pontualmente à meia-noite para alegrar a cidade de Bom Conselho.

Com o tema “O Sax que despertou o gigante”, a celebração reúne 13 bonecos gigantes, um boneco mirim e um dragão chinês de dez metros em cortejos que já atraíram mais de 12 mil pessoas e projetam a cultura do Agreste.

Para Carlos Alberto Pereira de Oliveira, presidente da agremiação, a oportunidade serve para reunir agremiações de todas as regiões do estado.



"A gente vai aproveitar e vai reunir também diversas agremiações dos quatro cantos de Pernambuco. Por tradição, a gente já faz esse encontro de bonecos gigantes e agremiações tradicionais em outros carnavais", disse o produtor artístico e cultural.



Emocionado, Luiz Adolpho comemorou o recebimento da homenagem em vida e diz ter se sentido honrado com a escolha do Carnaval do Zé Puluca.



"Toda homenagem é muito valorosa. Quando a gente recebe homenagem em vida, a gente fica muito feliz e muito honrado. Receber essa homenagem no centenário de um grande homem como Zé Puluca é motivo de uma satisfação muito grande", falou.

O momento proporcionará a ida do Calunga para a cidade de Bom Conselho pela primeira vez em sua história.



"É algo que a gente leva pra vida toda e muito mais quando dois gigantes se encontram. Vai ser um momento muito especial e único, o Homem da Meia-Noite, pela primeira vez, vai à cidade de Bom Conselho e vai se encontrar com o boneco de Zé Puluca", completou Luiz Adolpho.

Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia Noite, e Carlos Alberto, presidente do Carnaval de Zé Puluca. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

A confecção e a manutenção das peças são realizadas pelo artista plástico Josenildo Bezerra da Silva, conhecido como Mestre Camarão, que também é responsável pelos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda.

Entre as atrações está o Dragão Drek, que tem dez metros de extensão e foi encomendado a artesãos de uma aldeia chinesa que preservam uma técnica milenar de confecção de dragões.

Para movimentar a estrutura durante os cortejos, são necessárias cinco pessoas, responsáveis por manipular a cabeça, o corpo e a cauda por meio de varas de bambu.

Momento contou a presença de artistas e representantes da cultura popular de Pernambuco. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Maestro Forró compareceu ao evento no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, nesta segunda-feira (23). Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Momento contou a presença de artistas e representantes da cultura popular de Pernambuco. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Momento contou a presença de artistas e representantes da cultura popular de Pernambuco. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Momento contou a presença de artistas e representantes da cultura popular de Pernambuco. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Carlos Alberto Pereira de Oliveira, presidente do Carnaval de Zé Puluca. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia Noite. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Maestro

O maestro José Duarte Tenório, mais conhecido como Zé Puluca, é o homenageado que dá nome à agremiação e nasceu em Bom Conselho, construindo uma trajetória marcada pelo talento, pela disciplina e pela dedicação à cultura.

Autodidata, Zé Puluca começou a aprender música ainda criança, inspirado por uma apresentação circense.



Sem referências musicais na família ou entre os amigos, ele desenvolveu suas habilidades por conta própria e, aos nove anos, realizou sua primeira apresentação pública no Cine Rex, em Bom Conselho, em 1936.

O músico dedicou 48 anos de sua vida ao Carnaval e à música pernambucana e a sua produção artística ultrapassou 200 composições, entre frevos, marchas, foxtrotes, sambas, boleros, melodias juninas e canções religiosas.

As partituras permanecem sob a guarda de seus familiares e constituem um patrimônio musical que a organização pretende preservar e divulgar em novas iniciativas.

Agremiação

Criado em 2013, o projeto realizou seu primeiro desfile em 2014, inicialmente como um pequeno cortejo carnavalesco acompanhado por orquestra e passistas de frevo.

Ao longo dos anos, a agremiação incorporou novos elementos e se transformou em uma manifestação cultural que reúne bonecos gigantes, personagens da história local e referências da identidade artística de Bom Conselho.

Veja também