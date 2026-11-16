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MEIO AMBIENTE Carnaval do Papangu de Bezerros apresenta projeto na conferência da ONU sobre mudanças climáticas Projeto "Reciclar é Massa" será representado ao lado de iniciativas de Olinda e Salvador

Um projeto desenvolvido na cidade de Bezerros, no Agreste pernambucano, participa das discussões sobre sustentabilidade durante à 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP31), que acontece em Antália, na Turquia, durante os dias 9 a 20 de novembro.

Intitulado "Reciclar é Massa", a iniciativa tem como objetivo desenvolver políticas públicas com foco na sustentabilidade, compromisso com a preservação ambiental e com o desenvolvimento socioeconômico de Bezerros, com ênfase no cuidado e proteção dos recicladores durante o ciclo festivo do município.

O projeto integra o painel “Grandes Carnavais, Grandes Soluções: Cultura, Sustentabilidade e Inclusão Social”, ao lado das cidades de Olinda e Salvador, que demonstram como as festas populares geram soluções ambientais e sociais nas cidades brasileiras, com foco no clima e na natureza.

Carnaval do Papangu de Bezerros tem projeto apresentado na conferência da ONU sobre mudanças climáticas (Foto: Prefeitura de Bezerros/Divulgação)

“O mundo está discutindo sobre meio ambiente e mudanças climáticas e nós temos o privilégio de estar presentes, debatendo sobre um futuro mais sustentável e justo, a partir do trabalho desenvolvido em nosso município, que valoriza o reciclador, oferece mais dignidade e oportunidade de geração de emprego e renda. Também vamos dialogar sobre a participação de mulheres nos espaços de poder e liderança, com ênfase na sustentabilidade e política pública de desenvolvimento”, afirmou a prefeita de Bezerros Lucielle Laurentino.

Considerado um dos mais tradicionais do interior de Pernambuco, o Carnaval do Papangu reuniu mais de 600 mil pessoas em 2026, e contou com cerca de 120 atrações, de acordo com o executivo municipal.

O projeto

Segundo a Prefeitura de Bezerros, entre 2024 e 2026, foram recolhidas mais de 50 toneladas de materiais recicláveis, que resultou em mais de 120 recicladores contemplados com o projeto "Reciclar é Massa". No período em que o evento acontece, os trabalhadores recebem treinamento, orientação e um kit para atuação.

O executivo municipal também destacou que entre as ações desenvolvidas estão políticas de segurança hídrica, gestão de resíduos sólidos, educação ambiental e economia circular, incluindo os Programas “Água no Sítio”, além do projeto "Reciclar é Massa".

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