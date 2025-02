A- A+

Acolhimento Carnaval do Recife 2025: Casa do Pequeno Folião acolhe filhos de trabalhadores informais Espaço oferece proteção, alimentação e atividades para crianças de 0 a 6 anos enquanto responsáveis trabalham na folia no Bairro do Recife

Os filhos de trabalhadores informais que atuam no Bairro do Recife durante o Carnaval estão sendo acolhidos na Casa do Pequeno Folião, ao decorrer de todos os dias de folia.



O espaço funciona na Creche Municipal Nossa Senhora do Pilar e garante acolhimento temporário para as crianças com idades entre 0 e 6 anos.

O trabalho teve início na abertura do Carnaval, nessa quinta (27), e segue até a Quarta-feira de Cinzas, 5 de março. Além da dormida, os filhos dos trabalhadores fazem todas as refeições no local e participam de atividades lúdico-pedagógicas e de lazer.

As crianças são acompanhadas por uma equipe diversa de profissionais das áreas da assistência social, educação e saúde.

A Casa do Pequeno Folião foi uma iniciativa inédita lançada pela Prefeitura do Recife em 2023 para acolher até 50 crianças filhas dos trabalhadores informais que atuam no Carnaval do Recife.

A Casa do Pequeno Folião é uma iniciativa da Prefeitura do Recife através da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome.

Espaços de proteção

Além da Casa do Pequeno Folião, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome montou os três Espaços de Proteção.

Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, que estejam em situação de vulnerabilidade ou trabalho infantil durante o Carnaval 2025, esses espaços são coordenados por profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).

Nos arredores dos polos de Carnaval do Recife, na Orla de Boa Viagem, perto de bailes carnavalescos e bares, os profissionais atuam para identificar situações de violação de direitos e encaminhar as crianças e adolescentes para esses espaços.

Na Creche Escola Municipal Ana Rosa Falcão de Carvalho, no bairro Santo Amaro, há um Espaço de Proteção que começou a funcionar nesta quinta-feira (27), em horário integral, e segue funcionando até a quarta-feira (5), atendendo quem tem entre 0 e 13 anos.

No sábado (1º de março), durante o Galo da Madrugada, mais um Espaço de Proteção será montado no Centro Municipal de Educação Infantil Sérgio Loreto, na Rua do Muniz, S/N, bairro de São José, das 7h às 19h, beneficiando também quem tem entre 0 e 13 anos.

O Polo do Ibura também contará com um Espaço de Proteção, que será disponibilizado no Campo de Areia do Ibura, do sábado (1º) à terça-feira (4), das 18h à 0h, para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 13 anos.

Os Espaços de Proteção dos bairros Santo Amaro e São José têm capacidade para acolher até 50 crianças e adolescentes em vulnerabilidade, proporcionando alimentação e atividades lúdicas. Já o do Ibura disponibilizará 30 vagas.

As situações mais críticas identificadas pelo Serviço de Abordagem serão encaminhadas aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e aos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a depender do perfil, para acompanhamento das famílias, viabilizando o acesso às políticas públicas de proteção e promoção social.

Equipes itinerantes

Para fortalecer o compromisso do Recife com a erradicação do trabalho infantil, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, está intensificando as ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Carnaval 2025.

As equipes, formadas por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e educadores sociais, iniciaram as atividades no dia 14 de fevereiro, atuando em pontos estratégicos como o centro da cidade, a Orla de Boa Viagem, além de bailes e bares, das 18h à 0h. A ação continuou nos dias 15, 16, 21, 22, 23 e 27 de fevereiro, e seguirá durante o período oficial do Carnaval.

As equipes orientam os foliões a discar 100 e denunciar. O número 100 é da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Para a realização do trabalho, serão necessários cerca de 180 servidores vinculados às equipes da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média Complexidade da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

