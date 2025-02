A- A+

Recife Carnaval do Recife 2025: Concurso de Agremiações invade avenidas Dantas Barreto e do Forte Serão 223 agremiações concorrendo em 11 modalidades

Com 223 grupos inscritos, o Concurso de Agremiações do Carnaval do Recife 2025, promovido pela Prefeitura da Cidade, acontece a partir desta sexta-feira (28). As apresentações ocorrem em dois polos: na avenida Dantas Barreto, na área central da Capital, e na avenida do Forte, na Zona Oeste.



Ao todo, as agremiações concorrem em 11 modalidades: Blocos Carnavalescos Mistos, Bois de Carnaval, Caboclinhos, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos Indígenas, Troças Carnavalescas Mistas e Ursos



Além disso, serão quatro categorias distintas (Grupo de Acesso, Grupo 02, Grupo 01 e Grupo Especial). Cerca de 5 mil desfilantes participam do concurso, que contará com cerca de 200 funcionários e terceirizados para operacionalizar o evento.

Na avenida do Forte, se apresentam agremiações do Grupo de Acesso, Grupo 02, Grupo 01, a partir desta sexta (28). Já a avenida Dantas Barreto será reservada para o Grupo Especial. Por lá, as apresentações começam no domingo (2).

Cinco comissões, cada uma composta de 11 jurados , sendo 55, no total, serão distribuídas de acordo com a modalidade, o ritmo e respectivas particularidades.



A composição é feita por profissionais de diversas áreas, entre artesãos, estilistas, artistas plásticos, dramaturgos, escritores, músicos, coreógrafos, bailarinas, atores, diretores de teatro, produtores culturais, carnavalescos e quadrilheiros.

Confira programação completa do Concurso de Agremiações do Recife 2025:



AVENIDA DO FORTE

Sexta, 28 de fevereiro

Maracatus de Baque Virado - Grupo de Acesso

19:00 - 19:25 | Tigre

19:25 - 19:50 | Gato Preto

19:50 - 20:15 | Nação Oxalá

20:15 - 20:40 | Linda Flor

Maracatus de Baque Virado - Grupo 02

20:40 - 21:05 | Oxum Mirm

21:05 - 21:30 | Carneiro de Ouro

21:30 - 21:55 | Nação de Luanda

21:55 - 22:20 | Sol Brilhante do Recife

22:20 - 22:45 | Almirante do Forte

Maracatus de Baque Virado - Grupo 01

22:45 - 23:15 | Baque Forte

23:15 - 23:45 | Estrela Dalva

23:45 - 00:15 | Cambinda Africano

00:15 - 00:45 | Xangô Alafim

00:45 - 01:15 | Raízes de Pai Adão

01:15 - 01:45 | Encanto do Dendê

Domingo, 2 de março

Troças Carnavalescas Mistas - Grupo de Acesso

15:00 - 15:20 | Flores do Meu Bairro

Troças Carnavalescas Mistas - Grupo 02

15:20 - 15:40 | Bolachão de Beberibe

15:40 - 16:00 | O Bagaço é Meu

Troças Carnavalescas Mistas - Grupo 01

16:00 - 16:20 | Suely no Frevo

16:20 - 16:40 | Teimoso em Folia

16:40 - 17:00 | Azulão em Folia

17:00 - 17:20 | Destemido de Campo Grande

Blocos Carnavalescos Mistos - Grupo 01

17:20 - 17:40 | Com Amor a Você

17:40 - 18:00 | Amante das Flores

18:00 - 18:20 | Flor do Tamarindo

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo de Acesso

18:20 - 18:40 | Tubarões do Pina

18:40 - 19:00 | Coqueirinho de Beberibe

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo 02

19:00 - 19:20 | Pão Duro

19:20 - 19:40 | Lavadeiras de Areias

19:40 - 20:00 | Transporte em Folia

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo 01

20:00 - 20:20 | Arrasta Tudo

20:20 - 20:40 | Guaiamum na Vara

20:40 - 21:00 | Vassourinhas

21:00 - 21:20 | Reizado Imperial



Segunda, 3 de março

Maracatus de Baque Solto - Grupo de Acesso

10:00 - 10:15 | Leão das Cordilheiras de Glória do Goitá

10:15 - 10:30 | Águia de Fogo de Ferreiros

10:30 - 10:45 | Canarinho de Ouro de Ferreiros

10:45 - 11:00 | Leão da Floresta de Lagoa de Itaenga

11:00 - 11:15 | Estrela Brilhante de Limoeiro

11:15 - 11:30 | Estrela da Tarde do Barro Preto

11:30 - 11:45 | Leão Brilhante de Carpina

11:45 - 12:00 | Pantera da Vila de Chã de Alegria

12:00 - 12:15 | Leão Coroado de Araçoiaba

12:15 - 12:30 | Estrela Formosa de Vicência

12:30 - 12:45 | Leão Tucano de Nazaré

12:45 - 13:00 | Tubarão Devorador de Aliança

13:00 - 13:15 | Leão das Fronteiras de Itambé

13:15 - 13:30 | Dragão Devorador de Igarassu

13:30 - 13:45 | Beija-Flor de Nazaré

13:45 - 14:00 | Leão Dourado de Nazaré

14:00 - 14:15 | Pinguim de Araçoiaba

14:15 - 14:30 | Carneiro da Vila dos Fulozinhos

14:30 - 14:45 | Leão das Cordilheiras de Lagoa de Itaenga

14:45 - 15:00 | Leão das Cordilheiras de Araçoiaba

Bois de Carnaval - Grupo de Acesso

15:00 - 15:15 | Estrela Solar

15:15 - 15:30 | Charuto

15:30 - 15:45 | Treloso do Recife

15:45 - 16:00 | Rouxinol de Timbaúba

16:00 - 16:15 | Dos Dendês

16:15 - 16:30 | Arco de Ouro

16:30 - 16:45 | Leão

16:45 - 17:00 | Mirim

Bois de Carnaval - Grupo 02

17:00 - 17:15 | Porteira do Sertão

17:15 - 17:30 | Estrela de Limoeiro

17:30 - 17:45 | Sorrizo

17:45 - 18:00 | Imperial

Bois de Carnaval - Grupo 01

18:00 - 18:20 | Estrela Dourada

18:20 - 18:40 | Misterioso de Limoeiro

18:40 - 19:00 | Ta Ta Ta

19:00 - 19:20 | Pavão

Caboclinhos - Grupo de Acesso

19:20 - 19:35 | Tupi Guarani Buenos Ayres

19:35 - 19:50 | Tupi Guarani Camaragibe

19:50 - 20:05 | Índio Brasileiro de Buenos Ayres

20:05 - 20:20 | Paranaguases

Caboclinhos - Grupo 02

20:20 - 20:35 | Caetés de Camaragibe

20:35 - 20:50 | Flecha Negra da Tribo Truka

20:50 - 21:05 | Flexa Dourada

21:05 - 21:20 | Tayguara

21:20 - 21:35 | Caripós Mirim

21:35 - 21:50 | Carijós de Goiana

21:50 - 22:10 | Aurora Canindé

Caboclinhos - Grupo 01

22:10 - 22:30 | Pena Branca de Goiana

22:30 - 22:50 | Tainá

22:50 - 23:10 | Candidé

23:10 - 23:30 | Potiguares

23:30 - 23:50 | Cahetés de Goiana

23:50 - 00:10 | 7 Flecha do Recife

00:10 - 00:30 | Taquaraci

Terça-Feira, 4 de março

Maracatus de Baque Solto - Grupo 02

10:00 - 10:15 | Estrela da Serra de Tracunhaém

10:15 - 10:30 | Águia Formosa de Tracunhaém

10:30 - 10:45 | Leão Faceiro de Araçoiaba

10:45 - 11:00 | Águia Dourada de Glória de Goitá

11:00 - 11:15 | Leão do Norte de Glória do Goitá

11:15 - 11:30 | Leão Formoso de Nazaré

11:30 - 11:45 | Leão Vencedor de Buenos Aires

11:45 - 12:00 | Leão Mimoso de Buenos Aires

12:00 - 12:15 | Leão Coroado de Buenos Aires

12:15 - 12:30 | Águia de Ouro de Nazaré

12:30 - 12:45 | Pavão Dourado de Chã de Alegria

12:45 - 13:00 | Estrela de Ouro de Aliança

13:00 - 13:15 | Leão Faceiro de Nazaré

13:15 - 13:30 | Carneiro da Serra de Glória de Goitá

13:30 - 13:45 | Camelo Manso do Engenho Tomé

13:45 - 14:00 | Cambindinha da Lagoa de Lagoa de Itaenga

14:00 - 14:15 | Leão Mimoso de Guadalajara

14:15 - 14:30 | Leão Misterioso de Tracunhaém

14:30 - 14:45 | Onça Dourada de Chã dos Esconsos

14:45 - 15:00 | Estrela de Tracunhaém

Ursos (La Ursa) - Grupo de Acesso

15:00 - 15:15 | Urso Imperial

15:15 - 15:30 | Urso Papa Angu

15:30 - 15:45 | Urso do Oião



AVENIDA DANTAS BARRETO

Domingo, 2 de março

Troças Carnavalescas Mistas

15:00 - 15:25 | Tô Chegando Agora

15:25 - 15:50 | Bacalhau do Beco

15:50 - 16:15 | Abanadores do Arruda

16:15 - 16:40 | Batutas de Água Fria

Blocos Carnavalescos Mistos

16:40 - 17:05 | Batutas de São José

17:05 - 17:30 | Madeira do Rosarinho

17:30 - 17:55 | Com Você no Coração

17:55 - 18:20 | Flor da Lira

Clubes Carnavalescos Mistos

18:20 - 18:45 | Prato Misterioso

18:45 - 19:10 | Maracangalha

19:10 - 19:35 | Girassol da Boa Vista

19:35 - 20:00 | Amante das Flores

20:00 - 20:25 | Das Pás

Maracatus de Baque Virado

20:25 - 21:05 | Estrela Brilhante do Recife

21:05 - 21:45 | Raízes de África

21:45 - 22:25 | Tupinambá

22:25 - 23:05 | Porto Rico

23:05 - 23:45 | Leão da Campina

23:45 - 00:25 | Aurora Africana

00:25 - 01:05 | Encanto do Pina

01:05 - 01:45 | Encanto da Alegria

01:45 - 02:25 | Cambinda Estrela



Segunda, 3 de março

Maracatus de Baque Solto (Grupo 01)

10:00 - 10:20 | Cruzeiro do Forte do Recife

10:20 - 10:40 | Cambindinha de Araçoiaba

10:40 - 11:00 | Pavão Misterioso de Upatininga

11:00 - 11:20 | Leão da Floresta de Vicência

11:20 - 11:40 | Pantera Nova de Araçoiaba

11:40 - 12:00 | Leão Vencedor de Carpina

12:00 - 12:20 | Leão Teimoso de Paudalho

12:20 - 12:40 | Pavão Dourado de Tracunhaém

12:40 - 13:00 | Estrela de Ouro de Condado

13:00 - 13:20 | Leão Teimoso de Lagoa de Itaenga

13:20 - 13:40 | Leão Vencedor de Chã de Alegria

13:40 - 14:00 | Leão Formoso de Tracunhaém

14:00 - 14:20 | Gavião da Mata de Glória do Goitá

14:20 - 14:40 | Águia Dourada de Nazaré

14:40 - 15:00 | Leãozinho de Aliança

15:00 - 15:20 | Cambinda Estrela de Itaquitinga



Bois de Carnaval

15:20 - 15:45 | Dourado de Limoeiro

15:45 - 16:10 | Maracatu

16:10 - 16:35 | Cara Branca de Limoeiro

16:35 - 17:00 | Fantástico

17:00 - 17:25 | Diamante

17:25 - 17:50 | Mimoso da Bomba do Hemetério

17:50 - 18:15 | Arcoverde



Tribos Indígenas

18:15 - 18:40 | Tupinambá

18:40 - 19:05 | Orubá

19:05 - 19:30 | Tabajaras

19:30 - 19:55 | Canidé Brasileiro de Itaquitinga

19:55 - 20:20 | Tupiniquins



Clubes de Boneco

20:20 - 20:45 | Tô Afim

20:45 - 21:10 | Raíssa no Frevo

21:10 - 21:35 | O Menino do Pátio de São Pedro

21:35 - 22:00 | Seu Malaquias



Escolas de Samba

22:00 - 23:00 | Rebeldes

23:00 - 00:00 | Limonil

00:00 - 01:00 | Gigante do Samba

01:00 - 02:00 | Galeria do Ritmo



Terça, 4 de março

Ursos (La Ursa)

15:00 - 15:25 | Branco do Cangaçá

15:25 - 15:50 | Cangaça de Água Fria

15:50 - 16:15 | São Cristóvão

16:15 - 16:40 | Do Ovão

16:40 - 17:05 | Da Tua Mãe

Maracatus de Baque Solto (G. Esp.)

17:05 - 17:30 | Estrela Dourada de Buenos Aires

17:30 - 17:55 | Cambinda Brasileira de Nazaré

17:55 - 18:20 | Leão Coroado de Lagoa de Itaenga

18:20 - 18:45 | Estrela Brilhante de Nazaré

18:45 - 19:10 | Leão Misterioso de Nazaré

19:10 - 19:35 | Águia Misteriosa de Nazaré

19:35 - 20:00 | Leão de Ouro de Condado

20:00 - 20:25 | Carneiro Manso de Glória do Goitá

20:25 - 20:50 | Leão Mimoso de Upatininga

Caboclinhos

20:50 - 21:15 | Tupã

21:15 - 21:40 | Tapirapé

21:40 - 22:05 | Canidé de Goiana

22:05 - 22:30 | Kapinawá

22:30 - 22:55 | Tupi

22:55 - 23:20 | Carijós do Recife

23:20 - 23:45 | União Sete Flechas de Goiana

23:45 - 00:10 | Tupinambá de Goiana

00:10 - 00:35 | Tapuyas Canyde

