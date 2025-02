A- A+

frevo no pé Carnaval do Recife 2025: Concurso de Passistas reúne quase cem dançarinos; confira premiados Disputa foi no Pátio de São Pedro

Um duelo de frevo no pé. Assim foram as noites no Pátio de São Pedro, no Centro do Recife, nessas quarta (12) e quinta-feiras (13), quando aconteceu o Concurso de Passistas organizado pela prefeitura da cidade.



Ao todo, foram quase participantes distribuídos nas duas noites, entre oito categorias. As apresentações foram embaladas pelo som da Orquestra Botelho em Folia, regida pelo maestro Alexandre Botelho.

Na categoria adulto, vencedores do 1º lugar, tanto no masculino quanto no feminino, receberam R$ 2.700 cada. Já os segundos colocados ganharam R$ 1.800.



Na categoria Juvenil, o prêmio para os primeiros colocados foi R$ 1.800, enquanto os segundos lugares receberam R$ 1.260. O vencedor da categoria Passista de Rua também recebeu R$ 2.700.

Confira os passistas premiados:

Juvenil 1 feminino:

1º lugar - Letícia Gabriela Lins

2º lugar - Maria Eduarda Nobre

Juvenil 2 masculino:

1º lugar - Flávio de Albuquerque

2º lugar - João Vitor de Oliveira

Passista de Rua feminino:

Vencedora: Maria José Pereira

Adulto masculino:

1º lugar - Shermison Henrique da Silva

2º lugar - Deivison Alves

Juvenil 1 masculino:

1° lugar - Davi José Siqueira

2° lugar - Pedro Miguel de Medeiros

Juvenil 2 feminino:

1° lugar - Íris Ferreira da Silva

2° lugar - Mylla Beatriz Soares

Passista de Rua masculino

Vencedor: João Victor Moraes

Adulto feminino:

1° lugar - Layla Ferreira Lima

2° lugar - Nicoly do Nascimento de Oliveira

