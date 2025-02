A- A+

Carnaval 2025 Carnaval do Recife 2025: concurso elege Rei e Rainha de Momo nesta sexta (14); prêmio é de R$ 60 mil Disputa acontecerá a partir das 19h, no Pátio de São Pedro

Nesta sexta-feira (14), 25 homens e 14 mulheres concorrem aos títulos de Rei e Rainha de Momo do Carnaval do Recife 2025.



A tradicional disputa, realizada desde a década de 1970, acontecerá a partir das 19h, no Pátio de São Pedro, na área central da Capital pernambucana.



O público em geral poderá acompanhar as apresentações, que contarão com a participação da Orquestra Popular do Recife, do Maestro Ademir Araújo.



Este ano, o concorrido prêmio oferecido pela Prefeitura do Recife será de R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil para cada monarca.



Diferente das últimas edições, que contava com eliminatórias e final, o concurso deste ano será realizado em etapa única.

Segundo a prefeitura, as fortes chuvas registradas na última semana impactaram o calendário.



Concorrem aos títulos de Rei e Rainha de Momo 39 candidatos com idade acima de 18 anos.



Para julgar a desenvoltura, elegância, alegria e o frevo no pé, a comissão julgadora será formada por 14 profissionais.



Compõe o júri artistas plásticos, estilistas, cineastas, dramaturgos, carnavalescos, jornalistas, babalorixás, atores de teatro e músicos.

