Carnaval do Recife 2025: confira atrações dos principais polos da folia
Na Praça do Arsenal, serão cinco dias de folia, a partir da sexta (28)
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O Carnaval do Recife 2025 contará com 50 polos, sendo nove centralizados, 12 descentralizados, um instrumental, sete infantis, cinco corredores da folia, 15 comunitários, além de dois polos que serão passarela para o tradicional Concurso de Agremiações.
Na Praça do Arsenal, serão cinco dias de folia, a partir da sexta (28). Por lá, passarão artistas como Chico César, Geraldo Azevedo, Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, Mãeana, Almério, Joyce Alane e Criolo.
O Pátio de São Pedro contará com apresentações de Mestre Ambrósio, Martins, Lirinha, Otto e diversos outros. Haverá polos infantis os parques Jaqueira, Macaxeira, Santana, rua da Aurora, Dona Lindu e Tamarineira.
Confira atrações dos polos do Carnaval do Recife 2025:
Marco Zero
Quarta (26/2)
17h - RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - UBUNTU - ENCONTRO DE 29 AFOXÉS COM A PARTICIPAÇÃO DE VIRGÍNIA RODRIGUES
Quinta (27/2)
17h30 TUMARACA - ENCONTRO DAS 13 NAÇÕES DE MARACATU - O FUTURO É ANCESTRAL - VOZ NAGÔ, LUCAS DOS PRAZERES, CHICO CÉSAR E O BACNARÉ
19h30 MARRON BRASILEIRO e CONVIDADOS
21h30 NEY MATOGROSSO
23h30 RAPAHELA SANTOS
Sexta (28/2)
16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - CAMPEÃS DO GRUPO ESPECIAL
18h30 ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE - MAESTRO ADEMIR ARAÚJO
20h O GRANDE ENCONTRO - ELBA RAMALHO, ALCEU VALENÇA E GERALDO AZEVEDO
22h JOÃO GOMES
00h PRISCILA SENNA
Sábado (1/3)
16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - VICE CAMPEÃS DO GRUPO ESPECIAL
19h MAESTRO FORRÓ E ORQUESTRA POPULAR DA BOMBA DO HEMETÉRIO
20h30 ALMIR ROUCHE
22h GLÓRIA GROOVE
0h PABLLO VITTAR
Domingo (2/3)
17h15 RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE BLOCOS DE SAMBA E ESCOLA DE SAMBA
19h GERLANE LOPS
20h30 ALCIONE
22h30 FERRUGEM
0h30 MENOS É MAIS
Segunda (3/3)
16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE BLOCOS LÍRICOS
20h SPOK FREVO ORQUESTRA COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO BONGAR, ORUN SANTANA E O DARUÊ MALUNGO
21h30 NAÇÃO ZUMBI
23h15 BAIANASYSTEM
01h00 XAMÃ
Terça (4/3)
16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE MARACATUS DE BAQUE SOLTO
19h ANDRÉ RIO
20h30 LENINE - OLHO DE PEIXE
22h30 ELBA RAMALHO
00h30 ALCEU VALENÇA
02h40 ORQUESTRÃO
Arsenal
Sexta (28/2)
18h ORQUESTRA ARRUANDO
19h30 ORQUESTRA MALASSOMBRO
21h PC SILVA
22h30 BANDA DE PAU E CORDA
0h CHICO CÉSAR
Sábado (1/3)
18h COCO RAÍZES DE ARCOVERDE
19h FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA
20h30 ANTONIO NÓBREGA
22h SILVÉRIO PESSOA - FREVO DE MESA
23h30 GERALDO AZEVEDO
Domingo (2/3)
18h30 CESAR MICHILES E TRANSVERSAL FREVO ORQUESTRA E JOTA MICHILES E GUERREIROS DO PASSO
20h ANTULIO MADUREIRA
21h30 NENA QUEIROGA
23h LIA DE ITAMARACÁ
0h30 MARIANA AYDAR E BLOCO FORROZIN
Segunda (3/3)
19h30 - CORAL EDGARD MORAES RECEBE GETÚLIO CAVALCANTI, DALVA TORRES E O BONDE
20h30 - BARRO
22h - MACIEL SALU COM PARTICIPAÇÃO DE JULIANA LINHARES
23h30 - ALMÉRIO
1h - MÃEANA
Terça (4/3)
18h30 - ORQUESTRA DO MAESTRO DUDA
20h - FLAIRA FERRO
21h30 - ZÉ MANOEL
23h - JOYCE ALANE
0h30 - CRIOLO
Pátio de São Pedro
Sexta (28/2)
18h - FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA
19h - ROMERO FERRO
20h30 - ADIEL LUNA E O COCO CAMBARÁ
22h30 - NAILSON VIEIRA
0h - MESTRE AMBRÓSIO
Sábado (1/3)
9h SÁBADO DA DIVERSIDADE
Domingo (2/3)
18h GONZAGA LEAL
19h20 ALESANDRA LEÃO
20h50 JULIANO HOLANDA
22h20 MARTINS COM PARTICIPAÇÃO CÁTIA DE FRANÇA
23h50 LIRINHA
Segunda (3/3)
18h COCO DE UMBIGADA
19h20 GERALDO MAIA
20h50 IGOR DE CARVALHO
22h20 JUNIO BARRETO
23h50 CÁTIA DE FRANÇA
Terça (4/3)
18h COCO DE MULHERES
19h TONFIL COM PARTICIPAÇÃO DE PC SILVA
20h30 JUZÉ
22h TABULEIRO SONS - JOSILDO SÁ, BELL PUÃ E ZÉ BROWN
23h30 OTTO
Graças Instrumental
Domingo (2/3)
16h MAESTRO EDSON RODRIGUES
17h30 A TROMBONADA
18h50 MARCO CÉZAR E QUARTETO CHORADO
20h10 GILU AMARAL
21h30 SAGRAMA COM PARTICIPAÇÃO DE SURAMA E CHARLES THEONE
Segunda (3/3)
17h30 NERIS RODRIGUES E O TROMBONANDO
18h50 HENRIQUE ALBINO
20h10 NELSON BREDERODE
21h30 AMARO FREITAS
Terça (4/3)
16h BETO HORTIS
17h10 VITÓRIA DO PIFE
18h30 AUGUSTO SILVA E FREVO NOVO
19h50 LUCIANO MAGNO
21h10 HAMILTON DE HOLANDA
QG do Frevo (Praça da Independência)
Domingo (2/3)
16h
MENDES E SUA ORQUESTRA
CIA DE DANÇA TRAPIÁ
17h30
ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO
STUDIO VIEGAS DE FORMAÇÃO EM DANÇA
19h
MAESTRO FÁBIO CÉSAR - ORQUESTRA RAÍZES PERNAMBUCANAS
BALÉ POPULAR DO RECIFE
20h30
MAESTRO DANDA E ORQUESTRA SALTOS CIA DE DANÇA - PASSISTAS
22h
ORQUESTRA 100% MULHER
BALÉ DEVERAS NO PASSO DO FREVO
Segunda (3/3)
16h
MAESTRO EDSON RODRIGUES
LÚDEN CIA DE DANÇA
17h30
ORQUESTRA MALASSOMBRO
CIA DE DANÇA PERNA DE PALCO
19h
ORQUESTRA DO MAESTRO OSEAS
MOVIMENTO CULTURAL FAZENDO ARTE
20h30
MAESTRO DUDA
GRUPO FUZUÊ DE DANÇA
22h
MAESTRO FORRÓ E OPBH
CIA. MUNGANGAS DE DANÇA POPULAR
Terça (4/3)
16h
SPOKFREVO ORQUESTRA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE PAU E CORDA
CIA DE DANÇAS PASSOS DAS LADEIRAS DE OLINDA
17h30
ORQUESTRA DO MAESTRO LIMA NETO
TRINCA DE ÀS PASSISTAS DE FREVO
19h
CORAL EDGARD MORAES
20h30
ORQUESTRA FERNANDO BORGES
GRUPO PERNAMBUCANEANDO
22h
ORQUESTRA DE FREVO DO MAESTRO NUNES
CIA DE DANÇA ESTRELANDO NO PASSO
Samba da Moeda
Sexta (28/2)
17h GRUPO SOCIOCULTURAL KALLINAS
18h CYBELLE DO CAVACO
19h20 LENO GALERIA
20h40 GERLANE GELL E MELL MOCIDADE DO SAMBA
22h00 JORGE RIBA
23h20 HELENA CRISTINA
00h40 GRUPO SAMBSTAR
Sábado (1/3)
17h ESCOLA DE SAMBA GALERIA DO RITMO
18h KARYNNA SPINELLI
19h20 AVA GUIMARÃES
20h40 GRACINHA DO SAMBA
22h00 ABORTO DO CAVACO
23h20 MARIA PAGODINHO
00h40 GRUPO TERRA
Domingo (2/3)
17h GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA
18h CRIS GALVÃO
19h20 BELO XIS
20h40 ADRIANA B
22h GRUPO PÉROLA
23h20 MESA DE SAMBA AUTORAL
00h40 GABI DO CARMO
Segunda (3/3)
17h BLOCO DE SAMBA A TURMA DO SABERÉ
18h PERNAMBUCO SAMBA SHOW
19h20 ELYS VIANA
20h40 CINHO DO CAVACO
22h LUISA PÉROLA
23h20 RAMOS SILVA
00h40 ORQUESTRA RECIFE DE BAMBAS E CONVIDADOS
Terça (4/3)
17h ESCOLA DE SAMBA PÉROLA DO SAMBA
18h XICO DE ASSIS
19h20 LENO SIMPATIA
20h40 LEIDE DO BANJO E AS MARI'S DO SAMBA
22h WELLINGTON DO PANDEIRO
23h20 CARLA RIO
00h40 PAGODE DO DIDI
Polos infantis
PARQUE DA JAQUEIRA
Domingo (2/3)
16h00 ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
17h20 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA _ SHOW INFANTIL
18h40 A BANDINHA
Segunda (3/3)
16h GRUPO DE DANÇA PULSANTE
17h20 PERNAMBUCANINHUS JOANAH FLOR INFANTIL
18h40 A TURMA DA IRAZINHA
Terça (4/3)
16h MATEUS E KATILINDA & BANDA
17h20 PIPONETA
18h40 MARI BIGIO
PARQUE SANTANA
Domingo (2/3)
17h20 MINI ROCK
18h40 TIO GERALDO
Segunda (3/3)
17h20 ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
18h40 BANDA ALEGRIA DE BRINCAR
TERÇA 04/03 17h20 GRUPO INFANTIL SOL MENORES
Terça (4/3)
18h40 ILANA VENTURA E BANDA
PARQUE MACAXEIRA
Domingo (2/3)
17h20 KELLY BENEVIDES - SHOW INFANTIL DA CIGARRA KIKA
18h40 COCO ERÊMIN
Segunda (3/3)
17h20 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, PROJETO: CARNAVAL CIRCO E ALEGRIA
18h40 CAROL LEVY
Terça (4/3)
17h20 MINI ROCK
18h40 A BANDINHA
PARQUE DONA LINDU
Domingo (2/3)
16h CIA BRINCANTES DE CIRCO
17h20 BANDA CERVAC FORÇA ESPECIAL
18h40 BAILINHO KIDS
Segunda (3/3)
16h CIA BRINCANTES DE CIRCO
17h20 MINI JOIA
18h40 ILANA VENTURA E BANDA
Terça (4/3)
16h CIA BRINCANTES DE CIRCO
17h20 BLOCO DO BITA
AURORA
Domingo (2/3)
16h COCO ERÊMIN
17h20 TINTIM POR TINTIM
18h40 MARI BIGIO
Segunda (3/3)
16h TIO BRUNINHO
17h20 MARIA FULÔ
18h40 MUNDO BITA
Terça (4/3)
16h ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
17h20 PERNAMBUCANINHUS JOANAH FLOR INFANTIL
18h40 CAROL LEVY
PARQUE DA TAMARINEIRA
Domingo (2/3)
17h20 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, PROJETO: CARNAVAL CIRCO E ALEGRIA
18h40 SPOKFREVO ORQUESTRA
Segunda (3/3)
17h20 TINTIM POR TINTIM
18h40 MARI BIGIO
Terça (4/3)
7h20 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA - SHOW INFANTIL
18h40 BAILINHO KIDS.
Programação também pode ser acessada abaixo: