Recife Carnaval do Recife 2025: confira atrações dos principais polos da folia Na Praça do Arsenal, serão cinco dias de folia, a partir da sexta (28)

O Carnaval do Recife 2025 contará com 50 polos, sendo nove centralizados, 12 descentralizados, um instrumental, sete infantis, cinco corredores da folia, 15 comunitários, além de dois polos que serão passarela para o tradicional Concurso de Agremiações.

Na Praça do Arsenal, serão cinco dias de folia, a partir da sexta (28). Por lá, passarão artistas como Chico César, Geraldo Azevedo, Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, Mãeana, Almério, Joyce Alane e Criolo.



O Pátio de São Pedro contará com apresentações de Mestre Ambrósio, Martins, Lirinha, Otto e diversos outros. Haverá polos infantis os parques Jaqueira, Macaxeira, Santana, rua da Aurora, Dona Lindu e Tamarineira.



Confira atrações dos polos do Carnaval do Recife 2025:

Marco Zero

Quarta (26/2)

17h - RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - UBUNTU - ENCONTRO DE 29 AFOXÉS COM A PARTICIPAÇÃO DE VIRGÍNIA RODRIGUES

Quinta (27/2)

17h30 TUMARACA - ENCONTRO DAS 13 NAÇÕES DE MARACATU - O FUTURO É ANCESTRAL - VOZ NAGÔ, LUCAS DOS PRAZERES, CHICO CÉSAR E O BACNARÉ

19h30 MARRON BRASILEIRO e CONVIDADOS

21h30 NEY MATOGROSSO

23h30 RAPAHELA SANTOS

Sexta (28/2)

16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - CAMPEÃS DO GRUPO ESPECIAL

18h30 ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE - MAESTRO ADEMIR ARAÚJO

20h O GRANDE ENCONTRO - ELBA RAMALHO, ALCEU VALENÇA E GERALDO AZEVEDO

22h JOÃO GOMES

00h PRISCILA SENNA

Sábado (1/3)

16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - VICE CAMPEÃS DO GRUPO ESPECIAL

19h MAESTRO FORRÓ E ORQUESTRA POPULAR DA BOMBA DO HEMETÉRIO

20h30 ALMIR ROUCHE

22h GLÓRIA GROOVE

0h PABLLO VITTAR

Domingo (2/3)

17h15 RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE BLOCOS DE SAMBA E ESCOLA DE SAMBA

19h GERLANE LOPS

20h30 ALCIONE

22h30 FERRUGEM

0h30 MENOS É MAIS

Segunda (3/3)

16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE BLOCOS LÍRICOS

20h SPOK FREVO ORQUESTRA COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO BONGAR, ORUN SANTANA E O DARUÊ MALUNGO

21h30 NAÇÃO ZUMBI

23h15 BAIANASYSTEM

01h00 XAMÃ

Terça (4/3)

16h RECIFE MATRIZ DA CULTURA POPULAR - ENCONTRO DE MARACATUS DE BAQUE SOLTO

19h ANDRÉ RIO

20h30 LENINE - OLHO DE PEIXE

22h30 ELBA RAMALHO

00h30 ALCEU VALENÇA

02h40 ORQUESTRÃO

Arsenal

Sexta (28/2)

18h ORQUESTRA ARRUANDO

19h30 ORQUESTRA MALASSOMBRO

21h PC SILVA

22h30 BANDA DE PAU E CORDA

0h CHICO CÉSAR

Sábado (1/3)

18h COCO RAÍZES DE ARCOVERDE

19h FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA

20h30 ANTONIO NÓBREGA

22h SILVÉRIO PESSOA - FREVO DE MESA

23h30 GERALDO AZEVEDO

Domingo (2/3)

18h30 CESAR MICHILES E TRANSVERSAL FREVO ORQUESTRA E JOTA MICHILES E GUERREIROS DO PASSO

20h ANTULIO MADUREIRA

21h30 NENA QUEIROGA

23h LIA DE ITAMARACÁ

0h30 MARIANA AYDAR E BLOCO FORROZIN

Segunda (3/3)

19h30 - CORAL EDGARD MORAES RECEBE GETÚLIO CAVALCANTI, DALVA TORRES E O BONDE

20h30 - BARRO

22h - MACIEL SALU COM PARTICIPAÇÃO DE JULIANA LINHARES

23h30 - ALMÉRIO

1h - MÃEANA

Terça (4/3)

18h30 - ORQUESTRA DO MAESTRO DUDA

20h - FLAIRA FERRO

21h30 - ZÉ MANOEL

23h - JOYCE ALANE

0h30 - CRIOLO



Pátio de São Pedro

Sexta (28/2)

18h - FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA

19h - ROMERO FERRO

20h30 - ADIEL LUNA E O COCO CAMBARÁ

22h30 - NAILSON VIEIRA

0h - MESTRE AMBRÓSIO



Sábado (1/3)

9h SÁBADO DA DIVERSIDADE

Domingo (2/3)

18h GONZAGA LEAL

19h20 ALESANDRA LEÃO

20h50 JULIANO HOLANDA

22h20 MARTINS COM PARTICIPAÇÃO CÁTIA DE FRANÇA

23h50 LIRINHA

Segunda (3/3)

18h COCO DE UMBIGADA

19h20 GERALDO MAIA

20h50 IGOR DE CARVALHO

22h20 JUNIO BARRETO

23h50 CÁTIA DE FRANÇA

Terça (4/3)

18h COCO DE MULHERES

19h TONFIL COM PARTICIPAÇÃO DE PC SILVA

20h30 JUZÉ

22h TABULEIRO SONS - JOSILDO SÁ, BELL PUÃ E ZÉ BROWN

23h30 OTTO



Graças Instrumental

Domingo (2/3)

16h MAESTRO EDSON RODRIGUES

17h30 A TROMBONADA

18h50 MARCO CÉZAR E QUARTETO CHORADO

20h10 GILU AMARAL

21h30 SAGRAMA COM PARTICIPAÇÃO DE SURAMA E CHARLES THEONE

Segunda (3/3)

17h30 NERIS RODRIGUES E O TROMBONANDO

18h50 HENRIQUE ALBINO

20h10 NELSON BREDERODE

21h30 AMARO FREITAS

Terça (4/3)

16h BETO HORTIS

17h10 VITÓRIA DO PIFE

18h30 AUGUSTO SILVA E FREVO NOVO

19h50 LUCIANO MAGNO

21h10 HAMILTON DE HOLANDA



QG do Frevo (Praça da Independência)

Domingo (2/3)

16h

MENDES E SUA ORQUESTRA

CIA DE DANÇA TRAPIÁ

17h30

ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO

STUDIO VIEGAS DE FORMAÇÃO EM DANÇA

19h

MAESTRO FÁBIO CÉSAR - ORQUESTRA RAÍZES PERNAMBUCANAS

BALÉ POPULAR DO RECIFE



20h30

MAESTRO DANDA E ORQUESTRA SALTOS CIA DE DANÇA - PASSISTAS



22h

ORQUESTRA 100% MULHER

BALÉ DEVERAS NO PASSO DO FREVO

Segunda (3/3)

16h

MAESTRO EDSON RODRIGUES

LÚDEN CIA DE DANÇA



17h30

ORQUESTRA MALASSOMBRO

CIA DE DANÇA PERNA DE PALCO



19h

ORQUESTRA DO MAESTRO OSEAS

MOVIMENTO CULTURAL FAZENDO ARTE

20h30

MAESTRO DUDA

GRUPO FUZUÊ DE DANÇA



22h

MAESTRO FORRÓ E OPBH

CIA. MUNGANGAS DE DANÇA POPULAR

Terça (4/3)

16h

SPOKFREVO ORQUESTRA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE PAU E CORDA

CIA DE DANÇAS PASSOS DAS LADEIRAS DE OLINDA

17h30

ORQUESTRA DO MAESTRO LIMA NETO

TRINCA DE ÀS PASSISTAS DE FREVO



19h

CORAL EDGARD MORAES



20h30

ORQUESTRA FERNANDO BORGES

GRUPO PERNAMBUCANEANDO

22h

ORQUESTRA DE FREVO DO MAESTRO NUNES

CIA DE DANÇA ESTRELANDO NO PASSO



Samba da Moeda

Sexta (28/2)

17h GRUPO SOCIOCULTURAL KALLINAS

18h CYBELLE DO CAVACO

19h20 LENO GALERIA

20h40 GERLANE GELL E MELL MOCIDADE DO SAMBA

22h00 JORGE RIBA

23h20 HELENA CRISTINA

00h40 GRUPO SAMBSTAR

Sábado (1/3)

17h ESCOLA DE SAMBA GALERIA DO RITMO

18h KARYNNA SPINELLI

19h20 AVA GUIMARÃES

20h40 GRACINHA DO SAMBA

22h00 ABORTO DO CAVACO

23h20 MARIA PAGODINHO

00h40 GRUPO TERRA

Domingo (2/3)

17h GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA

18h CRIS GALVÃO

19h20 BELO XIS

20h40 ADRIANA B

22h GRUPO PÉROLA

23h20 MESA DE SAMBA AUTORAL

00h40 GABI DO CARMO

Segunda (3/3)

17h BLOCO DE SAMBA A TURMA DO SABERÉ

18h PERNAMBUCO SAMBA SHOW

19h20 ELYS VIANA

20h40 CINHO DO CAVACO

22h LUISA PÉROLA

23h20 RAMOS SILVA

00h40 ORQUESTRA RECIFE DE BAMBAS E CONVIDADOS

Terça (4/3)

17h ESCOLA DE SAMBA PÉROLA DO SAMBA

18h XICO DE ASSIS

19h20 LENO SIMPATIA

20h40 LEIDE DO BANJO E AS MARI'S DO SAMBA

22h WELLINGTON DO PANDEIRO

23h20 CARLA RIO

00h40 PAGODE DO DIDI



Polos infantis

PARQUE DA JAQUEIRA

Domingo (2/3)

16h00 ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

17h20 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA _ SHOW INFANTIL

18h40 A BANDINHA

Segunda (3/3)

16h GRUPO DE DANÇA PULSANTE

17h20 PERNAMBUCANINHUS JOANAH FLOR INFANTIL

18h40 A TURMA DA IRAZINHA

Terça (4/3)

16h MATEUS E KATILINDA & BANDA

17h20 PIPONETA

18h40 MARI BIGIO



PARQUE SANTANA

Domingo (2/3)

17h20 MINI ROCK

18h40 TIO GERALDO

Segunda (3/3)

17h20 ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

18h40 BANDA ALEGRIA DE BRINCAR

TERÇA 04/03 17h20 GRUPO INFANTIL SOL MENORES

Terça (4/3)

18h40 ILANA VENTURA E BANDA



PARQUE MACAXEIRA

Domingo (2/3)

17h20 KELLY BENEVIDES - SHOW INFANTIL DA CIGARRA KIKA

18h40 COCO ERÊMIN

Segunda (3/3)

17h20 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, PROJETO: CARNAVAL CIRCO E ALEGRIA

18h40 CAROL LEVY



Terça (4/3)

17h20 MINI ROCK

18h40 A BANDINHA



PARQUE DONA LINDU

Domingo (2/3)

16h CIA BRINCANTES DE CIRCO

17h20 BANDA CERVAC FORÇA ESPECIAL

18h40 BAILINHO KIDS

Segunda (3/3)

16h CIA BRINCANTES DE CIRCO

17h20 MINI JOIA

18h40 ILANA VENTURA E BANDA



Terça (4/3)

16h CIA BRINCANTES DE CIRCO

17h20 BLOCO DO BITA



AURORA

Domingo (2/3)

16h COCO ERÊMIN

17h20 TINTIM POR TINTIM

18h40 MARI BIGIO

Segunda (3/3)

16h TIO BRUNINHO

17h20 MARIA FULÔ

18h40 MUNDO BITA

Terça (4/3)

16h ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

17h20 PERNAMBUCANINHUS JOANAH FLOR INFANTIL

18h40 CAROL LEVY



PARQUE DA TAMARINEIRA

Domingo (2/3)

17h20 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, PROJETO: CARNAVAL CIRCO E ALEGRIA

18h40 SPOKFREVO ORQUESTRA

Segunda (3/3)

17h20 TINTIM POR TINTIM

18h40 MARI BIGIO

Terça (4/3)

7h20 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA - SHOW INFANTIL

18h40 BAILINHO KIDS.



