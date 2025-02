A- A+

Bairro do Recife Carnaval do Recife 2025: confira programação completa da Praça do Arsenal Serão cinco dias de folia no polo Arsenal, começando na sexta-feira (28)

A Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana, é palco de um dos tradicionais polos do Carnaval.

A programação, predominantemente de artistas locais, deve atrair uma multidão de foliões. Serão cinco dias de folia, começando na sexta-feira (28).



Na abertura do polo Arsenal, passarão Orquestra Arruando, Orquestra Malassombro, PC Silva, Banda de Pau e Corda e Chico César.



Já no sábado (1º), fazem a festa o Coco Raízes de Arcoverde, a Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Antonio Nóbrega, alpem de Silvério Pessoa e Geraldo Azevedo.

O domingo (2) será marcado pelos shows de Cesar e Jota Michiles, Antulio Madureira, Nena Queiroga, Lia de Itamaracá, Mariana Aydar e Bloco Forrozin.



A programação da segunda-feira (3) conta com Coral Edgard Moraes, que recebe Getúlio Cavalcanti, Dalva Torres e O Bonde, além de Barro, Maciel Salu com participação de Juliana Linhares, Almério e Mãeana.



O último dia de polo Arsenal, terça-feira (4), será regido por Orquestra do Maestro Duda, Flaira Ferro, Zé Manoel, Joyce Alane e Criolo.



Confira a programação completa do Polo Arsenal no Carnaval do Recife 2025:

Sexta (28/2)

18h - Orquestra Arruando

19h30 - Orquestra Malassombro

21h - PC Silva

22h30 - Banda de Pau e Corda

0h - Chico César



Sábado (1/3)

18h - Coco Raízes de Arcoverde

19h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

20h30 - Antonio Nóbrega

22h - Silvério Pessoa - Frevo de Mesa

23h30 - Geraldo Azevedo



Domingo (2/3)

18h30 - Cesar Michiles e Transversal Frevo Orquestra e Jota Michiles e Guerreiros do Passo

20h - Antulio Madureira

21h30 - Nena Queiroga

23h - Lia de Itamaracá

0h30 - Mariana Aydar e Bloco Forrozin



Segunda (3/3)

19h30 - Coral Edgard Moraes recebe Getúlio Cavalcanti, Dalva Torres e O Bonde

20h30 - Barro

22h - Maciel Salu com participação de Juliana Linhares

23h30 - Almério

1h - Mãeana

Terça (4/3)

18h30 - Orquestra do Maestro Duda

20h - Flaira Ferro

21h30 - Zé Manoel

23h - Joyce Alane

0h30 - Criolo.

