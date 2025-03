A- A+

Bairro do Recife Carnaval do Recife 2025: confira a programação do Marco Zero neste domingo (2) Alcione traz seus marcantes clássicos ao Marco Zero, seguida por Ferrugem e o grupo Menos é Mais

A programação do Marco Zero no domingo (2) será de muito samba e pagode, com atrações locais e nacionais de peso.



O principal palco do Carnaval do Recife 2025 receberá o encontro de blocos e escolas de samba.



Na sequência, a cantora Gerlane Lops leva muito samba raiz ao público.



Às 20h30, será a vez de Ferrugem, seguido por Alcione, que tará seus marcantes clássicos ao Marco Zero, às 22h30.



Por último, o grupo Menos é Mais sobe ao palco às 0h30.

Confira programação do Marco Zero deste domingo (2):

17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

19h - Gerlane Lops

20h30 - Ferrugem

22h30 - Alcione

0h30 - Menos é Mais

Confira a programação do Marco Zero para os próximos dias:

Segunda-feira, 3 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

20h - Spok Frevo Orquestra, com participação do Grupo Bongar, Orun Santana, Daruê Malungo

21h30 - Nação Zumbi

23h15 - BaianaSystem

1h - Xamã

Terça-feira, 4 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

19h - André Rio

20h30 - Lenine

22h30 - Elba Ramalho

0h30 - Alceu Valença

2h30 - Orquestrão

Sexta-feira, 7 de março - Capital do Brega

A partir das 16h: Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Artuzinho Batedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Sheldon, Elvis, Thaik, The Rossi, MC Troia, Abalo, Dedé A Mais de Mil, Sedutora, Luiza, Bateu a Química, Gustavo Andrioli, Nega do Babado, Eduarda Alves, Banda Playback e Amigas do Brega.

