Carnaval do Recife 2025: Galo Gigante "Cidadão Ecológico" está de pé na Duarte Coelho

Um dia antes da abertura oficial do Carnaval do Recife 2025, o Galo Gigante foi erguido na noite desta quarta-feira (26), na Ponte Duarte Coelho, no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana.

O evento contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos, além de uma multidão de pessoas que ficaram em frente à estrutura assinada por Leopoldo Nóbrega e Germana Xavier.

Galo Gigante foi erguido na noite desta quarta-feira (26) | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Galo Gigante deste ano tem 32 metros de altura, cinco metros maior em relação ao de 2024, com referências ao meio ambiente, inclusão social e patrimônio cultural.

O prefeito do Recife brincou sobre o fim da polêmica do Galo Gigante feio e destacou a importância deste símbolo para o período carnavalesco da Cidade.

Prefeito João Campos fez a contagem regressiva para a subida do Galo Gigante | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“Não está tendo mais a polêmica porque todo ano o Galo está bonito. É uma alegria, esse é o maior Galo Gigante da história que pode simbolizar nosso Carnaval. Vamos ter ele ae o domingo seguinte ao Carnaval”, disse João Campos.

O Galo Gigante deste ano foi feito com materiais totalmente recicláveis e também faz alusão à valorização do cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O maior bloco do mundo também tinha que ter essa irreverência social. É feito totalmente de material reciclável e com o cordão que simboliza o cuidado e atenção com as pessoas com TEA. Muito bom fazer um Carnaval de inclusão. É festa, mas que bom que a gente pode usar esse momento de alegria para fazer uma reflexão sobre cuidado e inclusão”, completou o prefeito.

Multidão animada

A autônoma Maria Geilda veio pelo segundo ano acompanhar a Subida do Galo Gigante e curtiu muito frevo no evento.

“O Galo Gigante está todo maravilhoso e lindo. Esse ano está melhor que o ano passado. Próximo ano venho de novo ver. Não parei de dançar desde que cheguei”, comentou.

Já Liliane Helena veio com a filha Viviane, de 14 anos, para ela ver pela primeira vez um dos principais símbolos do Carnaval do Recife.

“Está maravilhoso. Foi a primeira vez da minha filha. Realizou um sonho que ela sempre quis ver. Ela só via pela televisão aí agora viu o Galo Gigante”, destacou.

Galo da Madrugada

O Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo, acontece no Sábado de Zé Pereira, 1º de março, e tem como tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval".

Com um percurso que vai percorrer 6,3 quilômetros de vias da área central da Cidade, o trecho do Galo Gigante é um dos mais concorridos pelos milhões de foliões que participam do bloco.

