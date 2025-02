A- A+

folia Carnaval do Recife 2025: brincantes tomam Centro neste final de semana, com Corredores da Folia Os cortejos começarão percorrendo as ruas Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal, com programação também nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro

As ruas do Centro do Recife serão tomadas por foliões nos tradicionais Corredores da Folia, desta sexta (14) ao domingo (16), nas prévias de Carnaval.

Os cortejos começarão percorrendo as ruas Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal, com programação também nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Assim, é esperado muito frevo e festa para todo mundo que passar pelo centro histórico daqui para a frente.

Programação e atrações

Na sexta-feira (14), das 17h às 19h, o centro histórico receberá 19 agremiações. São elas: Grupo Jardim no Frevo, Grupo de Dança Doce Mel, Balé Popular do Recife, Orquestra Veneno do Recife, Cia Dançantes do Passo, Grupo de Frevo Sombrinha no Ar, Orquestra Tropical e Clube Carnavalesco Misto Coqueirinho de Beberibe.



Também se apresentam na sexta: Afoxé Omo Lufan, Afoxé Babá Orixalá Funfun, Grupo Brincante Popular, Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, Maracatu Nação Cambinda Africano, Tribo Indígena Carijós, Grupo Folclórico Urso Teimoso da Torre, T.C.M Urso Texaco, Boi Dourado de Limoeiro, Maracatu Estrela de Ouro de Aliança e Maracatu Cambindinha de Araçoiaba.

Já no sábado (15), das 16h às 18h, o ritmo não diminui, com a presença de mais 18 agremiações: Orquestra Arte Musical, Cia Expressão da Dança, Balé Expressão & Arte de Pernambuco, Cia de Danças Passos das Ladeiras de Olinda, Grupo de Passistas Movimento Cultural, Clube Carnavalesco Misto Das Pas e Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda.



Integram a programação ainda: Maracatu Leão das Cordilheiras de Araçoiaba, Tribo Indígena Tapirapé, Caboclinhos Potiguares, Tribo Índio Canindé da Cidade de Itambé, Afoxé Telá Oko Ará Ejibô, Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Coletivo Pernambucafro, Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz, Bloco Carnavalesco Lírico Verde Linho, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico e a Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Damas e Valete.



A festa segue até o domingo (16), das 16h às 18h, quando a alegria e a energia dos cortejos estarão mais uma vez nas ruas do Recife.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.

Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

