Carnaval do Recife 2026: confira programação completa da Praça do Arsenal
Atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife
A Praça do Arsenal, na área central da capital pernambucana, será um dos polos do Carnaval do Recife 2026.
As atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife, que também detalhou a programação do Marco Zero e demais focos da festa.
Com artista predominantemente locais, estão na lista nomes como Joyce Alane, Almir Rouche, Antônio Nóbrega, Almério e Lia de Itamaracá.
Além dos pernambucanos, também são atrações confirmadas Fafá de Belém e Gaby Amarantos.
Confira a programação completa do Polo Arsenal no Carnaval do Recife 2026:
13/02 - sexta-feira
Maestro Duda
Almir Rouche
Romero Ferro
Joyce Alane
Marron Brasileiro
14/02 - sábado
Orquestra Malassombro
Antônio Nóbrega
Silvério e China (La Ursa Elétrica)
Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
Roberta Sá
15/02 - domingo
Orquestra Arruando
Amaro Freitas
Lia de Itamaracá e Daúde
Almério
Gaby Amarantos - Rock Doido
16/02 - segunda-feira
Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti
André Rio
Fafá de Belém
Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
Céu - 20 anos de Carreira
17/02 - terça-feira
Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
Isadora Melo
Martins
Pato Fu
Academia da Berlinda