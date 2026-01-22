A- A+

Bairro do Recife Carnaval do Recife 2026: confira programação completa da Praça do Arsenal Atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife

A Praça do Arsenal, na área central da capital pernambucana, será um dos polos do Carnaval do Recife 2026.



As atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife, que também detalhou a programação do Marco Zero e demais focos da festa.



Com artista predominantemente locais, estão na lista nomes como Joyce Alane, Almir Rouche, Antônio Nóbrega, Almério e Lia de Itamaracá.

Além dos pernambucanos, também são atrações confirmadas Fafá de Belém e Gaby Amarantos.



Confira a programação completa do Polo Arsenal no Carnaval do Recife 2026:

13/02 - sexta-feira

Maestro Duda

Almir Rouche

Romero Ferro

Joyce Alane

Marron Brasileiro



14/02 - sábado

Orquestra Malassombro

Antônio Nóbrega

Silvério e China (La Ursa Elétrica)

Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)

Roberta Sá



15/02 - domingo

Orquestra Arruando

Amaro Freitas

Lia de Itamaracá e Daúde

Almério

Gaby Amarantos - Rock Doido



16/02 - segunda-feira

Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti

André Rio

Fafá de Belém

Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares

Céu - 20 anos de Carreira



17/02 - terça-feira

Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba

Isadora Melo

Martins

Pato Fu

Academia da Berlinda

