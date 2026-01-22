Qui, 22 de Janeiro

Bairro do Recife

Carnaval do Recife 2026: confira programação completa da Praça do Arsenal

Atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife

Estão na lista nomes como Almir Rouche, Joyce Alane e Gaby AmarantosEstão na lista nomes como Almir Rouche, Joyce Alane e Gaby Amarantos - Foto: Luigi Marchi/Divulgação; Lara VAlença/Divulgação; Divulgação

A Praça do Arsenal, na área central da capital pernambucana, será um dos polos do Carnaval do Recife 2026.

As atrações foram divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura do Recife, que também detalhou a programação do Marco Zero e demais focos da festa.

Com artista predominantemente locais, estão na lista nomes como Joyce Alane, Almir Rouche, Antônio Nóbrega, Almério e Lia de Itamaracá.

Além dos pernambucanos, também são atrações confirmadas Fafá de Belém e Gaby Amarantos.

Confira a programação completa do Polo Arsenal no Carnaval do Recife 2026:
13/02 - sexta-feira
Maestro Duda
Almir Rouche
Romero Ferro
Joyce Alane
Marron Brasileiro

14/02 - sábado
Orquestra Malassombro
Antônio Nóbrega
Silvério e China (La Ursa Elétrica)
Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
Roberta Sá

15/02 - domingo
Orquestra Arruando
Amaro Freitas
Lia de Itamaracá e Daúde
Almério 
Gaby Amarantos - Rock Doido

16/02 - segunda-feira
Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti 
André Rio
Fafá de Belém
Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
Céu - 20 anos de Carreira

17/02 - terça-feira
Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
Isadora Melo 
Martins
Pato Fu
Academia da Berlinda

