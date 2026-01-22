Carnaval do Recife 2026: confira programação completa do Pátio de São Pedro
Programação divulgada nesta quinta-feira (22) conta com representantes frevo, coco e rap
O Pátio de São Pedro, na área central da capital pernambucana, receberá programação com representantes do frevo, coco, rap e outros ritmos durante o Carnaval do Recife 2026.
A programação, divulgada nesta quinta-feira (22), tem atrações como Chico César, Flaira Ferro, Antúlio Madureira, Som da Rural e Coco de Umbigada.
Confira programação completa do Pátio de São Pedro no Carnaval do Recife 2026:
13/02 - Sexta-feira
Som da Rural
Coco de Umbigada
Luciano Magno
Laís Senna
Banda de Pau e Corda
Chico César
14/02 - Sábado
Sábado da Diversidade
15/02 - Domingo
Bione
Tássia Reis
Virgínia Rodrigues
Flaira Ferro
16/02 - Segunda-feira
Família Salustiano
Antúlio Madureira
Cascabulho
Buhr
Mundo Livre S/A
17/02 - Terça-feira
Maestro Edson Rodrigues
Coco Raízes de Arcoverde
Afroito
Mombojó
Ave Sangria.