quinta22/01/2026
Bairro do Recife

Carnaval do Recife 2026: confira programação completa do Pátio de São Pedro

Programação divulgada nesta quinta-feira (22) conta com representantes frevo, coco e rap

Chico César, Flaira Ferro e Antúlio Madureira são atrações confirmadasChico César, Flaira Ferro e Antúlio Madureira são atrações confirmadas - Foto: Ana Lefaux/Divulgação; Samia Emerenciano/Divulgação; Fernando Azevedo

O Pátio de São Pedro, na área central da capital pernambucana, receberá programação com representantes do frevo, coco, rap e outros ritmos durante o Carnaval do Recife 2026.

A programação, divulgada nesta quinta-feira (22), tem atrações como Chico César, Flaira Ferro, Antúlio Madureira, Som da Rural e Coco de Umbigada.

Confira programação completa do Pátio de São Pedro no Carnaval do Recife 2026:
13/02 - Sexta-feira
Som da Rural
Coco de Umbigada
Luciano Magno
Laís Senna
Banda de Pau e Corda
Chico César

14/02 - Sábado
Sábado da Diversidade

15/02 - Domingo
Bione
Tássia Reis
Virgínia Rodrigues
Flaira Ferro

16/02 - Segunda-feira
Família Salustiano
Antúlio Madureira
Cascabulho
Buhr
Mundo Livre S/A 

17/02 - Terça-feira
Maestro Edson Rodrigues
Coco Raízes de Arcoverde
Afroito
Mombojó
Ave Sangria.

