Bairro do Recife Carnaval do Recife 2026: confira programação completa do Pátio de São Pedro Programação divulgada nesta quinta-feira (22) conta com representantes frevo, coco e rap

O Pátio de São Pedro, na área central da capital pernambucana, receberá programação com representantes do frevo, coco, rap e outros ritmos durante o Carnaval do Recife 2026.



A programação, divulgada nesta quinta-feira (22), tem atrações como Chico César, Flaira Ferro, Antúlio Madureira, Som da Rural e Coco de Umbigada.

Confira programação completa do Pátio de São Pedro no Carnaval do Recife 2026:

13/02 - Sexta-feira

Som da Rural

Coco de Umbigada

Luciano Magno

Laís Senna

Banda de Pau e Corda

Chico César



14/02 - Sábado

Sábado da Diversidade



15/02 - Domingo

Bione

Tássia Reis

Virgínia Rodrigues

Flaira Ferro



16/02 - Segunda-feira

Família Salustiano

Antúlio Madureira

Cascabulho

Buhr

Mundo Livre S/A



17/02 - Terça-feira

Maestro Edson Rodrigues

Coco Raízes de Arcoverde

Afroito

Mombojó

Ave Sangria.

