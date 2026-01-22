Carnaval do Recife 2026: confira a programação do Marco Zero
Detalhes da festa foram divulgados nesta quinta-feira (22)
Com tema "Carnaval do Futuro", a Prefeitura do Recife anunciou as atrações que vão compôr os seis dias da programação do Carnaval 2026.
Liniker, João Gomes e Priscila Senna estão entre os nomes. Ao todo serão 3 mil atrações musicais que se apresentam nos 50 polos de animação do município entre os dias 12 e 17 de fevereiro.
Os detalhes da festa foram divulgados nesta quinta-feira (22), no Paço do Frevo, Bairro do Recife, área central do Recife.
O bloco lírico ‘Damas e Valetes’ embalou o início da coletiva com marchinhas tradicionais do período carnavalesco. Os homenageados serão Mãe Carmem Virgínia, o cantor Lenine e o bloco Madeira do Rosarinho.
11/02 - QUARTA-FEIRA
17h - Clarins de Momo de Pernambuco
Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso
12/02 - QUINTA-FEIRA
17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
0h - Priscila Senna
13/02 - SEXTA-FEIRA
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
14/02 - SÁBADO
16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
19h30 - Bloco do Silva
21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
22h50 - Ludmilla
00h30 - Anderson Neiff
01h10 - Recife Capital do Brega
15/02 - DOMINGO
17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
23h15 - Seu Jorge
01h - Alok
17/02 - TERÇA-FEIRA 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão