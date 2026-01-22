Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
pequenos foliões

Carnaval do Recife 2026: confira programação dos polos infantis nos parques da capital pernambucana

Estão confirmadas atrações locais, como Carol Levy, e nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto da banda Pato Fu

Reportar Erro
Mundo Bita e Carol Levy estão na programação dos polos infantisMundo Bita e Carol Levy estão na programação dos polos infantis - Foto: Divulgação; Andrea Leal Fotografia/Divulgação

Os pequenos foliões poderão curtir o Carnaval do Recife 2026 nos polos infantis espalhados pela capital pernambucana.

As estruturas funcionarão nos principais parques da cidade, como Jaqueira, Santana, Macaxeira, Lindu, Aurora, Tamarineira e Eduardo Campos

A programação conta com atrações locais, como Carol Levy, e nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto da banda Pato Fu.

Também estão confirmados Fada Magrinha, Mini Rock, Mundo Bita, Mari Bigio, Tio Bruninho, Tintim por Tintim e Bandinha Circense do Recife.

Confira programação do Polo Infantil Jaqueira
15/01 - Domingo
17h30 - Piponeta
19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria

16/02 - Segunda-feira
17h30 - Banda Cervac Força Especial 
19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil 

17/02 - Terça-feira
17h30 - Tio Bruninho 
19h - Tim Tim por Tim Tim

Confira programação do Polo Infantil Santana
15/02 - Domingo
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia 

16/02 - Segunda-feira
17h30 - Tim Tim por Tim Tim
19h - Mari Bigio 

17/02 - Terça-feira
17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
19h - Bailinho Kids

Leia também

• "Tá todo mundo aqui" é o tema do Carnaval de Olinda 2026; confira detalhes

• Carnaval do Recife 2026: confira programação completa do Pátio de São Pedro

• Carnaval do Recife 2026: confira programação completa da Praça do Arsenal

Confira programação do Polo Infantil Macaxeira 
15/02 - Domingo
17h30 - Ilana Ventura e Banda
19h - Tio Geraldo

16/02 - Segunda-feira
17h30 - Tio Bruninho 
19h - Fada Magrinha

17/02 - Terça-feira
17h30 - Escola Pernambucana de Circo
19h - Coco Erêmin

Confira programação do Polo Infantil Dona Lindu
15/02 - Domingo
17h30 - Mateus & Katilinda 
19h - Fada Magrinha

16/02 - Segunda-feira
17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil 
19h - Irahzinha

17/02 - Terça-feira
17h30 - A Bandinha
19h - Mari Bigio

Confira programação do Polo Infantil Aurora
15/02 - Domingo
16h - Bailinho Kids
17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
18h40 - Bloco do Bita

16/02 - Segunda-feira
16h - Tio Geraldo
17h20 - Carol Levy
18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo

17/02 - Terça-feira
16h - Côco Erêmin
17h20 - Mini Rock
18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha

Confira programação do Polo Infantil Tamarineira
15/02 - Domingo
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Mini Rock

16/02 - Segunda-feira
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - A Bandinha

17/02 - Terça-feira
17h20 - Cia Brincantes de Circo 
18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika

Confira programação do Polo Infantil Parque Eduardo Campos
15/02 - Domingo
17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
18h40 - Carol Levy

16/02 - Segunda-feira
17h20 - Ilana Ventura e Banda
18h40 - Turma do Bita

17/02 - Terça-feira
17h20 - Alegria de Brincar 
18h40 - Maria Fulô

Reportar Erro

Veja também

Newsletter