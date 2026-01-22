Carnaval do Recife 2026: confira programação dos polos infantis nos parques da capital pernambucana
Estão confirmadas atrações locais, como Carol Levy, e nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto da banda Pato Fu
Os pequenos foliões poderão curtir o Carnaval do Recife 2026 nos polos infantis espalhados pela capital pernambucana.
As estruturas funcionarão nos principais parques da cidade, como Jaqueira, Santana, Macaxeira, Lindu, Aurora, Tamarineira e Eduardo Campos
A programação conta com atrações locais, como Carol Levy, e nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto da banda Pato Fu.
Também estão confirmados Fada Magrinha, Mini Rock, Mundo Bita, Mari Bigio, Tio Bruninho, Tintim por Tintim e Bandinha Circense do Recife.
Confira programação do Polo Infantil Jaqueira
15/01 - Domingo
17h30 - Piponeta
19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
16/02 - Segunda-feira
17h30 - Banda Cervac Força Especial
19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
17/02 - Terça-feira
17h30 - Tio Bruninho
19h - Tim Tim por Tim Tim
Confira programação do Polo Infantil Santana
15/02 - Domingo
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia
16/02 - Segunda-feira
17h30 - Tim Tim por Tim Tim
19h - Mari Bigio
17/02 - Terça-feira
17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
19h - Bailinho Kids
Confira programação do Polo Infantil Macaxeira
15/02 - Domingo
17h30 - Ilana Ventura e Banda
19h - Tio Geraldo
16/02 - Segunda-feira
17h30 - Tio Bruninho
19h - Fada Magrinha
17/02 - Terça-feira
17h30 - Escola Pernambucana de Circo
19h - Coco Erêmin
Confira programação do Polo Infantil Dona Lindu
15/02 - Domingo
17h30 - Mateus & Katilinda
19h - Fada Magrinha
16/02 - Segunda-feira
17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil
19h - Irahzinha
17/02 - Terça-feira
17h30 - A Bandinha
19h - Mari Bigio
Confira programação do Polo Infantil Aurora
15/02 - Domingo
16h - Bailinho Kids
17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
18h40 - Bloco do Bita
16/02 - Segunda-feira
16h - Tio Geraldo
17h20 - Carol Levy
18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo
17/02 - Terça-feira
16h - Côco Erêmin
17h20 - Mini Rock
18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha
Confira programação do Polo Infantil Tamarineira
15/02 - Domingo
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Mini Rock
16/02 - Segunda-feira
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - A Bandinha
17/02 - Terça-feira
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika
Confira programação do Polo Infantil Parque Eduardo Campos
15/02 - Domingo
17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
18h40 - Carol Levy
16/02 - Segunda-feira
17h20 - Ilana Ventura e Banda
18h40 - Turma do Bita
17/02 - Terça-feira
17h20 - Alegria de Brincar
18h40 - Maria Fulô