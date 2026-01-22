Carnaval do Recife 2026 ganha nova Arena Gastronômica no Armazém 14

A- A+

Uma das grandes novidades do Carnaval do Recife neste ano é a realocação do polo gastronômico da folia. Tradicionalmente, a Praça do Arsenal costumava abrigar os restaurantes e espaços para acolhimento dos foliões nos últimos anos. Desta vez, o polo de alimentação, que passa a ser chamado de Arena Gastronômica, ficará localizado no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, em frente ao Parador.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a nova localização contará com uma estrutura climatizada e disponibilizará serviços essenciais e experiências gastronômicas diversas. As iniciativas presentes são uma parceria da gestão municipal com a Abrasel-PE, e funcionarão entre os dias 12 de fevereiro e 17 de fevereiro, das 16h às 2h.

Em 2025, a parceria com a Abrasel-PE resultou em um faturamento recorde de R$1,2 milhão. Um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, com um público estimado de 56.000 foliões atendidos.

O impacto econômico e social da Arena Gastronômica também se destaca. Mais de 3,3 mil empregos diretos e indiretos foram gerados na montagem e desmontagem do espaço, além da contratação de atendentes, seguranças, colaboradores dos restaurantes e equipes de limpeza.

SERVIÇOS

Entre os serviços ofertados estão farmácia, caixa eletrônico 24 horas, Grife do Carnaval e ponto de achados e perdidos. O local também terá um espaço infantil, equipado com fraldário, área para amamentação e espaço de recreação para crianças.

A arena contará ainda com um palco interno, que receberá atrações culturais diversas, incluindo programação infantil, ampliando as opções de lazer para toda a família. Além disso, haverá o Espaço de Proteção contra o Trabalho Infantil, com ações de conscientização e prevenção, bem como a Sala de Direitos Humanos, destinada ao acolhimento e apoio a crianças e adolescentes desaparecidos.



