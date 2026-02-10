Carnaval do Recife 2026: confira programação dos polos descentralizados
Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular
Na contagem regressiva para o Carnaval, o Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (10), 50 polos culturais com aproximadamente 3 mil apresentações distribuídas entre eles.
O Carnaval do Futuro amplia seu alcance, com uma programação robusta em 13 polos descentralizados, no Polo Mercado da Boa Vista, na Terça Negra Especial de Carnaval, que acontece no Pátio do Terço, e no Polo Pátio de Santa Cruz.
Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular, reafirmando a força do Carnaval de Rua. Com 98% da programação formada por talentos locais, das mais diversas vertentes e matizes, faltam menos de dois dias para o início da maior festa popular do Brasil.
Leia também
• Cortejo inédito nesta terça (10) leva coração em homenagem a Dom Helder até o Galo Gigante
• Câmara de Olinda vota a derrubada de veto a emenda que estabelece prazo para pagamento do Carnaval
• Carnaval, beleza e saúde ocular: até onde vale o risco?
Nos polos descentralizados, do Alto José do Pinho ao Ibura, passando pela Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Graças, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea, a cidade se enche de sons, cores e tradições.
Grandes nomes da música brasileira dividem espaço com mestres e mestras da cultura popular, orquestras de frevo, maracatus, afoxés, cocos, cirandas, tribos indígenas, bois, ursos e blocos líricos.
Entre eles, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Uana, Elba Ramalho, Alceu Valença, Lenine, Antônio Nóbrega, Chico César, Roberta Sá, Céu, Lia de Itamaracá, Mestre Ambrósio, Devotos, Otto, Natascha Falcão, Mariene de Castro, Bonsucesso Samba Clube, Conde Só Brega, Michelle Melo, Molejo e Gaby Amarantos celebram a diversidade sonora e cultural do carnaval recifense.
Programação momesca
A programação acontece nesta sexta-feira (13) no Polo das Graças, no domingo (15) nos demais polos, e segue até terça-feira (17) em todos.
O Mercado da Boa Vista, tradicional ponto de encontro de gastronomia e cultura recifense, agita as tardes do Carnaval com apresentações de frevo, choro e forró a partir das 13h30, começando no domingo e se estendendo até a Quarta-feira de Cinzas (18).
Já a Terça Negra Especial de Carnaval, no Pátio do Terço, o reggae, o samba e os tambores ancestrais ecoam a partir das 19h20, celebrando a força da cultura afro-diaspórica.
O Polo Pátio de Santa Cruz, por sua vez, mantém viva a tradição da cultura popular em sua forma mais autêntica por meio de cortejos, encontros de bois, ursos, caboclinhos e índios, além de blocos, cocos e cirandas do Recife Matriz de Cultura Popular, que acontecem de quarta-feira (12), às 17h, até terça-feira (17).
A programação completa já está disponível no Conecta Recife, por meio do site, e reúne os polos do centro da cidade, como Marco Zero, Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Polo do Samba, na Rua da Moeda, e o QG do Frevo, instalado no Polo da Praça da Independência.
Como novidade, a Zona Sul recebe um novo centro de folia infantil no Parque Eduardo Campos, no bairro do Pina, enquanto outros seis polos infantis garantem diversão para os pequenos na Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu, Aurora e Tamarineira. Uma cidade inteira pronta para dançar, celebrar e se encantar.
Confira a programação de alguns polos descentralizados, como o Polo Mercado da Boa Vista, da Terça Negra Especial de Carnaval no Pátio do Terço e o Polo Pátio de Santa Cruz:
- Polo Alto José do Pinho:
15/02 – Domingo
- 17h: Cospefogo
- 18h: Pexera
- 19h: Alex Mono e Um Frevo Impossível
- 20h40: Gilmar Bolla 8 & Combo X
- 22h10: Devotos - Comemorando o Título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Recife
- 23h40: Nação Zumbi
16/02 – Segunda-feira
- 17h: Cila do Coco
- 18h: Afoxé Ylê de Egbá
- 19h10: Banda Viruz
- 20h40: FK Feiticeiro
- 22h10: Mago de Tarso
- 23h40: Faces do Subúrbio
17/02 – Terça-feira
- 17h: Coco das Estrelas
- 18h: Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã
- 19h10: Islan
- 20h40: Zeh Rocha
- 22h10: Bonsucesso Samba Clube
- 23h40: Tagore
- Polo Bomba do Hemetério
15/02 – Domingo
- 17h: Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá
- 18h: Reggae Pelo Reggae Sounds
- 19h10: Tribo Cordel
- 20h40: Nena Queiroga
- 22h10: André Love
- 23h40: Elba Ramalho
16/02 – Segunda-feira
- 17h: Grupo Flor Que Se Cheira
- 18h: Entidade Cultural Afoxé Ará Omim
- 19h10: Lucinha Guerra
- 20h40: Edilza Aires
- 22h10: Belo Xis
- 23h40: Maestro Spok (part. Banda de Pau e Corda)
17/02 – Terça-feira
- 17h: Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole
- 18h: Aliados CP
- 19h: Robby
- 20h40: Zé Brown
- 22h10: Nono Germano
- 23h40: André Rio
- Polo Brasília Teimosa
15/02 – Domingo
- 15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Cia de Dança e Teatro Luardat, Orquestra Popular de Terra Nova, Orquestra Heleno Ramalho, Grupo de Dança Stúdio Culturaup, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Maracatu Nação Estrela de Olinda, Caboclinhos 7 Flexas, Afoxé Filhos de Dandalunda, Caboclinho União Sete Flechas de Goiana, Afoxé Alafin Oyó e Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda
- 17h: Mestra Jaqueline Leite
- 18h: Orquestra Fantasy
- 19h10: Nono Germano
- 20h40: Jucie
- 22h10: Banda Kitara
- 23h40: Luciano Ferraz
16/02 – Segunda-feira
- 15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Balé Andarilho, Orquestra Coletivo Frevo, Grupo Sereias Teimosa (CN26), Orquestra de Frevo Conectividade, Movimento Artístico Catuca, Orquestra Tangaras, Maracatu Infantil Nação Estrelar, Yamin Balé Gilê, Boi Fantástico, Maracatu de Baque Solto Galo Dourado, Tribo Indígena Caboclo Tayguara, Bloco de Samba Moleque Atrevido, Urso Preto do Maranguape, Afoxé Omim Sabá, Afoxé Obá Iroko e Passistas Balé Popular do Recife
- 17h: Grupo Mazuca da Quixaba
- 18h: Clara Sobral
- 19h10: Rogério Som
- 20h40: Faringes da Paixão
- 22h10: Dany Myler
- 23h40: Gaby Amarantos
17/02 – Terça-feira
- 15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Orquestra de Frevo Sacode Muleka, Orquestra Flor de Lis, Studio Viegas de Formação em Dança, Arapuka Cia de Artes, Viana e Sua Orquestra, Confete e Serpentina, Maracatu Nação Sol Brilhante de Recife, Maracatu Nação Erê, Maracatu Nação Estrela Dalva, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Urso Zé da Pinga, Boi de Mainha, Afoxé Povo de Ogunte, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno, Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Maracatu Mirim Cambinda Estrela do Amanhã e Afoxé Ara Ow Funfun Povo dos Ventos.
- 17h: Banda Coruja e Seus Tangarás (part. Balé Deveras)
- 18h: Elly Carper
- 19h10: Michelle Monteiro
- 20h40: Turma do Braz
- 22h10: Almir Rouche
- 23h40: Forró Vumbora
- Polo Campo Grande
15/02 – Domingo
- 17h: Mestres do Coco Pernambucano
- 18h: Junior Soull
- 19h10: PV Calado
- 20h40: Benil
- 22h10: Matheus Vini
- 23h40: Netinho Curtição
16/02 – Segunda-feira
- 17h: Jorge Silva
- 18h: DJ Eli
- 19h10: Diablo Angel
- 20h40: Augusto Cesar Filho
- 22h10: Marron Brasileiro
- 23h40: Conde Só Brega
17/02 – Terça-feira
- 18h: Batucada Atômica
- 19h10: Victor Leão
- 20h40: Forró Vumbora
- 22h10: Carla Alves
- 23h40: Manoel Netto
- Polo Casa Amarela
15/02 – Domingo
- 17h: Caná Caiana
- 18h: Trans Coco
- 19h10: Banda N’Zambi
- 20h40: Gustavo Travassos
- 22h10: Siba
- 23h40: Geraldo Azevedo
16/02 – Segunda-feira
- 17h: Coco do Amaro Branco
- 18h: Malou Marinho
- 19h10: Banda Som da Terra
- 20h40: Benil
- 22h10: Gabi da Pele Preta com participação de Revoredo
- 23h40: Santa Dose
17/02 – Terça-feira
- 17h: Mano de Baé
- 18h: Chorinho no Mangue
- 19h10: Platônicca
- 20h40: Tayara Andreza
- 22h10: Nando Cordel
- 23h40: Luca de Melo
- Polo Cordeiro
15/02 – Domingo
- 17h: Bia Marinho
- 18h: Allan Carlos – Carnaveia
- 19h10: Dudu do Acordeon – Fole em Folia (Frevossanfonados)
- 20h40: Excesso de Bagagem
- Polo Parque da Jaqueira
15/02 – Domingo
- 15h: Maracatu Leão Teimoso
- 15h30: Cia Brincantear
- 15h30: Orquestra Amizarte
- 16h: La Ursa de Mainha
- 16h30: Cia Dançantes do Passo
- 16h30: Badu e Sua Orquestra
- 17h30: Piponeta
- 19h: Bandinha Circense do Recife (Projeto Carnaval – Um Mundo de Alegria)
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Afoxé Filhos de Xangô
- 16h: Bonecos Gigantes de Pernambuco
- 16h30: Maracatu Leão do Norte (Glória do Goitá)
- 17h30: Banda Cervac Força Especial
- 19h: Lucas dos Prazeres Ferreira – Show Infantil
17/02 – Terça-feira
- 15h30: A La Ursa Rosinha
- 16h: Balé Deveras – No Passo do Frevo e do Maracatu (CVD)
- 16h: Fervura Frevo Orquestra
- 16h30: Afoxé Oyá Alaxé
- 17h30: Tio Bruninho
- 19h: Tintim por Tintim
- Polo Parque Santana
15/02 – Domingo
- 15h30: Maracatu Nação Tigre
- 16h: Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro
- 16h30: O Bonde – Bloco Carnavalesco Lírico
- 17h30: Maestro Spok
- 19h: Mini Joia
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Maracatu Piaba de Ouro
- 16h: Maracatu Mirim Nação Catimurá
- 16h30: Afoxé Telá Oko Ará Ejibô
- 17h30: Tintim por Tintim
- 19h: Mari Bigio
17/02 – Terça-feira
- 15h30: Boi D’Loucos
- 16h: Urso da Tua Mãe
- 16h30: Tribo Caboclinho Uruba
- 17h30: Bandinha Circense do Recife (Projeto Carnaval – Um Mundo de Alegria)
- 19h: Bailinho Kids
- Polo Parque da Macaxeira
15/02 – Domingo
- 15h30: Cia Sapat’ilha de Dança
- 15h30: Orquestra Cambuca
- 16h: Troça Carnavalesca Mista Verdureiras de São José
- 16h30: Urso Preto da Macaxeira
- 17h30: Ilana Ventura e Banda
- 19h: Tio Geraldo
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Boi Arcoverde
- 16h: Maracatu de Baque Solto Leão Coroado
- 16h30: Boi Faceiro
- 17h30: Tio Bruninho
- 19h: Fada Magrinha
17/02 – Terça-feira
- 15h30: Clube Carnavalesco Misto O Menino do Pátio de São Pedro
- 16h: Companhia Ajé de Dança
- 16h: Orquestra Mistura Fina
- 16h30: Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
- 17h30: Escola Pernambucana de Circo
- 19h: Samba de Coco Eremin
- Polo Parque Dona Lindu
15/02 – Domingo
- 15h30: Grupo Fuzuê de Dança
- 15h30: Orquestra Lemos
- 16h: Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
- 16h30: Grupo de Dança Trocadilho
- 16h30: Orquestra Independente do Ibura (Itinerante)
- 17h20: Mateus e Katilinda & Banda
- 18h40: Fada Magrinha
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Boi da Cutia
- 16h: Afoxé Alafin Oyó
- 16h30: GRC Escola de Samba Pacotão da Alegria
- 17h20: Joanah Flor – Show Infantil Pernambucaninhus
- 18h40: A Turma da Irazinha
17/02 – Terça-feira
- 15h30: Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta
- 16h: Grupo Cultural Frevo Kids
- 16h: Danda e Sua Orquestra Itinerante
- 16h30: Maracatu Nação Camaleão
- 17h20: A Bandinha
- 18h40: Mari Bigio
- Polo Aurora
15/02 – Domingo
- 15h: Passistas Zenaide Bezerra
- 15h: Orquestra 100% Mulher (Itinerante)
- 15h30: Troça Carnavalesca Mista Estrela da Madrugada
- 16h: Bailinho Kids
- 17h20: Lucas dos Prazeres Ferreira – Show Infantil
- 18h40: Bloco do Bita
16/02 – Segunda-feira
- 15h: Maracatu Nação Erê (CVD)
- 15h30: Inclusão Cia de Dança
- 15h30: Orquestra Bichos Soltos
- 16h: Tio Geraldo
- 17h20: Carol Levy
- 18h40: Pato Fu – Música de Brinquedo
17/02 – Terça-feira
- 15h: Vaca Charmosa
- 15h30: Cia Mungangas de Dança Popular
- 15h30: Orquestra 29 de Maio
- 16h: Samba de Coco Eremin
- 17h20: Mini Rock
- 18h40: Ylana – Projeto Jangadinha
- Polo Parque da Tamarineira
15/02 – Domingo
- 15h30: Maracatu Nação de Oxalá
- 16h: Tribo de Caboclinhos Rei Tupinambá
- 16h: Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz
- 16h30: Cia de Dança Angel (Brasília Teimosa)
- 16h30: Orquestra de Frevo Felicidade
- 17h20: Cia Brincantes de Circo
- 17h20: Turma do Sorriso
- 18h40: Mini Rock
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Turminha do Frevo
- 15h30: Orquestra Freviocando
- 16h: Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá
- 16h30: Clube de Boneco O Menino da Federação
- 17h20: Cia Brincantes de Circo
- 17h20: Grupo Pipoquinha
- 18h40: Bandinha
17/02 – Terça-feira
- 15h30: Boi de Carnaval – Boi Pintado
- 16h: Maracatu Encanto do Pina Mirim (Encantinho)
- 16h30: Troça Carnavalesca Mista Suely no Frevo
- 17h20: Cia Brincantes de Circo
- 17h20: Grupo Infantil Sol Menores
- 18h40: Kelly Benevides – Cigarra Kika
- Polo Parque Eduardo Campos
15/02 – Domingo
- 15h30: Bloco Afro Daruê Malungo
- 16h: Balé Deveras – No Passo do Frevo e do Maracatu
- 16h: Orquestra Arte Musical
- 16h30: Entidade Cultural Afoxé Ará Omim
- 17h20: Joanah Flor – Show Infantil Pernambucaninhus
- 18h40: Carol Levy
16/02 – Segunda-feira
- 15h30: Afoxé Omo Obá Dê
- 16h: Maracatu Nação Aurora Africana
- 16h30: Cia de Dança Trapiá
- 16h30: Orquestra Brazuca
- 17h20: Ilana Ventura e Banda
- 18h40: Turma do Bita
17/02 – Terça-feira
- 15h30: Maracatu Nação Porto Rico
- 16h: O Bondinho – Bloco Infantil
- 16h30: Risos em Movimento
- 17h20: Banda Alegria de Brincar
- 18h40: Maria Fulô