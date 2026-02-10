Ter, 10 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Carnaval do Recife 2026 promove música, cultura e folia por diversos bairros da cidade

Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular

Polos descentralizados levam tradição, forró e alegria aos foliõesPolos descentralizados levam tradição, forró e alegria aos foliões - Foto: Maurício Ferry/PCR

Na contagem regressiva para o Carnaval, o Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (10), 50 polos culturais com aproximadamente 3 mil apresentações distribuídas entre eles.

O Carnaval do Futuro amplia seu alcance, com uma programação robusta em 13 polos descentralizados, no Polo Mercado da Boa Vista, na Terça Negra Especial de Carnaval, que acontece no Pátio do Terço, e no Polo Pátio de Santa Cruz.

Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular, reafirmando a força do Carnaval de Rua. Com 98% da programação formada por talentos locais, das mais diversas vertentes e matizes, faltam menos de dois dias para o início da maior festa popular do Brasil.

Nos polos descentralizados, do Alto José do Pinho ao Ibura, passando pela Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Graças, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea, a cidade se enche de sons, cores e tradições.

Grandes nomes da música brasileira dividem espaço com mestres e mestras da cultura popular, orquestras de frevo, maracatus, afoxés, cocos, cirandas, tribos indígenas, bois, ursos e blocos líricos.

Entre eles, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Uana, Elba Ramalho, Alceu Valença, Lenine, Antônio Nóbrega, Chico César, Roberta Sá, Céu, Lia de Itamaracá, Mestre Ambrósio, Devotos, Otto, Natascha Falcão, Mariene de Castro, Bonsucesso Samba Clube, Conde Só Brega, Michelle Melo, Molejo e Gaby Amarantos celebram a diversidade sonora e cultural do carnaval recifense.

Programação momesca
A programação acontece nesta sexta-feira (13) no Polo das Graças, no domingo (15) nos demais polos, e segue até terça-feira (17) em todos. 

O Mercado da Boa Vista, tradicional ponto de encontro de gastronomia e cultura recifense, agita as tardes do Carnaval com apresentações de frevo, choro e forró a partir das 13h30, começando no domingo e se estendendo até a Quarta-feira de Cinzas (18).

Já a Terça Negra Especial de Carnaval, no Pátio do Terço, o reggae, o samba e os tambores ancestrais ecoam a partir das 19h20, celebrando a força da cultura afro-diaspórica.

O Polo Pátio de Santa Cruz, por sua vez, mantém viva a tradição da cultura popular em sua forma mais autêntica por meio de cortejos, encontros de bois, ursos, caboclinhos e índios, além de blocos, cocos e cirandas do Recife Matriz de Cultura Popular, que acontecem de quarta-feira (12), às 17h, até terça-feira (17).

A programação completa já está disponível no Conecta Recife, por meio do site, e reúne os polos do centro da cidade, como Marco Zero, Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Polo do Samba, na Rua da Moeda, e o QG do Frevo, instalado no Polo da Praça da Independência.

Como novidade, a Zona Sul recebe um novo centro de folia infantil no Parque Eduardo Campos, no bairro do Pina, enquanto outros seis polos infantis garantem diversão para os pequenos na Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu, Aurora e Tamarineira. Uma cidade inteira pronta para dançar, celebrar e se encantar.

Confira a programação de alguns polos descentralizados, como o Polo Mercado da Boa Vista, da Terça Negra Especial de Carnaval no Pátio do Terço e o Polo Pátio de Santa Cruz:

- Polo Alto José do Pinho:
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Bomba do Hemetério
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Brasília Teimosa
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Campo Grande
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Casa Amarela
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Cordeiro
15/02 – Domingo

- Polo Parque da Jaqueira
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Parque Santana
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Parque da Macaxeira
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Parque Dona Lindu
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Aurora
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Parque da Tamarineira
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

- Polo Parque Eduardo Campos
15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

