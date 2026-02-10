A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval do Recife 2026 promove música, cultura e folia por diversos bairros da cidade Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular

Na contagem regressiva para o Carnaval, o Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (10), 50 polos culturais com aproximadamente 3 mil apresentações distribuídas entre eles.

O Carnaval do Futuro amplia seu alcance, com uma programação robusta em 13 polos descentralizados, no Polo Mercado da Boa Vista, na Terça Negra Especial de Carnaval, que acontece no Pátio do Terço, e no Polo Pátio de Santa Cruz.

Os polos reúnem shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular, reafirmando a força do Carnaval de Rua. Com 98% da programação formada por talentos locais, das mais diversas vertentes e matizes, faltam menos de dois dias para o início da maior festa popular do Brasil.

Nos polos descentralizados, do Alto José do Pinho ao Ibura, passando pela Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Graças, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea, a cidade se enche de sons, cores e tradições.

Grandes nomes da música brasileira dividem espaço com mestres e mestras da cultura popular, orquestras de frevo, maracatus, afoxés, cocos, cirandas, tribos indígenas, bois, ursos e blocos líricos.

Entre eles, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Uana, Elba Ramalho, Alceu Valença, Lenine, Antônio Nóbrega, Chico César, Roberta Sá, Céu, Lia de Itamaracá, Mestre Ambrósio, Devotos, Otto, Natascha Falcão, Mariene de Castro, Bonsucesso Samba Clube, Conde Só Brega, Michelle Melo, Molejo e Gaby Amarantos celebram a diversidade sonora e cultural do carnaval recifense.

Programação momesca

A programação acontece nesta sexta-feira (13) no Polo das Graças, no domingo (15) nos demais polos, e segue até terça-feira (17) em todos.

O Mercado da Boa Vista, tradicional ponto de encontro de gastronomia e cultura recifense, agita as tardes do Carnaval com apresentações de frevo, choro e forró a partir das 13h30, começando no domingo e se estendendo até a Quarta-feira de Cinzas (18).

Já a Terça Negra Especial de Carnaval, no Pátio do Terço, o reggae, o samba e os tambores ancestrais ecoam a partir das 19h20, celebrando a força da cultura afro-diaspórica.

O Polo Pátio de Santa Cruz, por sua vez, mantém viva a tradição da cultura popular em sua forma mais autêntica por meio de cortejos, encontros de bois, ursos, caboclinhos e índios, além de blocos, cocos e cirandas do Recife Matriz de Cultura Popular, que acontecem de quarta-feira (12), às 17h, até terça-feira (17).

A programação completa já está disponível no Conecta Recife, por meio do site, e reúne os polos do centro da cidade, como Marco Zero, Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Polo do Samba, na Rua da Moeda, e o QG do Frevo, instalado no Polo da Praça da Independência.

Como novidade, a Zona Sul recebe um novo centro de folia infantil no Parque Eduardo Campos, no bairro do Pina, enquanto outros seis polos infantis garantem diversão para os pequenos na Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu, Aurora e Tamarineira. Uma cidade inteira pronta para dançar, celebrar e se encantar.

Confira a programação de alguns polos descentralizados, como o Polo Mercado da Boa Vista, da Terça Negra Especial de Carnaval no Pátio do Terço e o Polo Pátio de Santa Cruz:

- Polo Alto José do Pinho:

15/02 – Domingo

17h: Cospefogo

18h: Pexera

19h: Alex Mono e Um Frevo Impossível

20h40: Gilmar Bolla 8 & Combo X

22h10: Devotos - Comemorando o Título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Recife

23h40: Nação Zumbi

16/02 – Segunda-feira

17h: Cila do Coco

18h: Afoxé Ylê de Egbá

19h10: Banda Viruz

20h40: FK Feiticeiro

22h10: Mago de Tarso

23h40: Faces do Subúrbio

17/02 – Terça-feira

17h: Coco das Estrelas

18h: Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã

19h10: Islan

20h40: Zeh Rocha

22h10: Bonsucesso Samba Clube

23h40: Tagore

- Polo Bomba do Hemetério

15/02 – Domingo

17h: Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá

18h: Reggae Pelo Reggae Sounds

19h10: Tribo Cordel

20h40: Nena Queiroga

22h10: André Love

23h40: Elba Ramalho

16/02 – Segunda-feira

17h: Grupo Flor Que Se Cheira

18h: Entidade Cultural Afoxé Ará Omim

19h10: Lucinha Guerra

20h40: Edilza Aires

22h10: Belo Xis

23h40: Maestro Spok (part. Banda de Pau e Corda)

17/02 – Terça-feira

17h: Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole

18h: Aliados CP

19h: Robby

20h40: Zé Brown

22h10: Nono Germano

23h40: André Rio

- Polo Brasília Teimosa

15/02 – Domingo

15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Cia de Dança e Teatro Luardat, Orquestra Popular de Terra Nova, Orquestra Heleno Ramalho, Grupo de Dança Stúdio Culturaup, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Maracatu Nação Estrela de Olinda, Caboclinhos 7 Flexas, Afoxé Filhos de Dandalunda, Caboclinho União Sete Flechas de Goiana, Afoxé Alafin Oyó e Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda

17h: Mestra Jaqueline Leite

18h: Orquestra Fantasy

19h10: Nono Germano

20h40: Jucie

22h10: Banda Kitara

23h40: Luciano Ferraz

16/02 – Segunda-feira

15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Balé Andarilho, Orquestra Coletivo Frevo, Grupo Sereias Teimosa (CN26), Orquestra de Frevo Conectividade, Movimento Artístico Catuca, Orquestra Tangaras, Maracatu Infantil Nação Estrelar, Yamin Balé Gilê, Boi Fantástico, Maracatu de Baque Solto Galo Dourado, Tribo Indígena Caboclo Tayguara, Bloco de Samba Moleque Atrevido, Urso Preto do Maranguape, Afoxé Omim Sabá, Afoxé Obá Iroko e Passistas Balé Popular do Recife

17h: Grupo Mazuca da Quixaba

18h: Clara Sobral

19h10: Rogério Som

20h40: Faringes da Paixão

22h10: Dany Myler

23h40: Gaby Amarantos

17/02 – Terça-feira

15h: Recife Matriz de Cultura Popular - Orquestra de Frevo Sacode Muleka, Orquestra Flor de Lis, Studio Viegas de Formação em Dança, Arapuka Cia de Artes, Viana e Sua Orquestra, Confete e Serpentina, Maracatu Nação Sol Brilhante de Recife, Maracatu Nação Erê, Maracatu Nação Estrela Dalva, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Urso Zé da Pinga, Boi de Mainha, Afoxé Povo de Ogunte, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno, Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Maracatu Mirim Cambinda Estrela do Amanhã e Afoxé Ara Ow Funfun Povo dos Ventos.

17h: Banda Coruja e Seus Tangarás (part. Balé Deveras)

18h: Elly Carper

19h10: Michelle Monteiro

20h40: Turma do Braz

22h10: Almir Rouche

23h40: Forró Vumbora

- Polo Campo Grande

15/02 – Domingo

17h: Mestres do Coco Pernambucano

18h: Junior Soull

19h10: PV Calado

20h40: Benil

22h10: Matheus Vini

23h40: Netinho Curtição

16/02 – Segunda-feira

17h: Jorge Silva

18h: DJ Eli

19h10: Diablo Angel

20h40: Augusto Cesar Filho

22h10: Marron Brasileiro

23h40: Conde Só Brega

17/02 – Terça-feira

18h: Batucada Atômica

19h10: Victor Leão

20h40: Forró Vumbora

22h10: Carla Alves

23h40: Manoel Netto

- Polo Casa Amarela

15/02 – Domingo

17h: Caná Caiana

18h: Trans Coco

19h10: Banda N’Zambi

20h40: Gustavo Travassos

22h10: Siba

23h40: Geraldo Azevedo

16/02 – Segunda-feira

17h: Coco do Amaro Branco

18h: Malou Marinho

19h10: Banda Som da Terra

20h40: Benil

22h10: Gabi da Pele Preta com participação de Revoredo

23h40: Santa Dose

17/02 – Terça-feira

17h: Mano de Baé

18h: Chorinho no Mangue

19h10: Platônicca

20h40: Tayara Andreza

22h10: Nando Cordel

23h40: Luca de Melo

- Polo Cordeiro

15/02 – Domingo

17h: Bia Marinho

18h: Allan Carlos – Carnaveia

19h10: Dudu do Acordeon – Fole em Folia (Frevossanfonados)

20h40: Excesso de Bagagem

- Polo Parque da Jaqueira

15/02 – Domingo

15h: Maracatu Leão Teimoso

15h30: Cia Brincantear

15h30: Orquestra Amizarte

16h: La Ursa de Mainha

16h30: Cia Dançantes do Passo

16h30: Badu e Sua Orquestra

17h30: Piponeta

19h: Bandinha Circense do Recife (Projeto Carnaval – Um Mundo de Alegria)

16/02 – Segunda-feira

15h30: Afoxé Filhos de Xangô

16h: Bonecos Gigantes de Pernambuco

16h30: Maracatu Leão do Norte (Glória do Goitá)

17h30: Banda Cervac Força Especial

19h: Lucas dos Prazeres Ferreira – Show Infantil

17/02 – Terça-feira

15h30: A La Ursa Rosinha

16h: Balé Deveras – No Passo do Frevo e do Maracatu (CVD)

16h: Fervura Frevo Orquestra

16h30: Afoxé Oyá Alaxé

17h30: Tio Bruninho

19h: Tintim por Tintim

- Polo Parque Santana

15/02 – Domingo

15h30: Maracatu Nação Tigre

16h: Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro

16h30: O Bonde – Bloco Carnavalesco Lírico

17h30: Maestro Spok

19h: Mini Joia

16/02 – Segunda-feira

15h30: Maracatu Piaba de Ouro

16h: Maracatu Mirim Nação Catimurá

16h30: Afoxé Telá Oko Ará Ejibô

17h30: Tintim por Tintim

19h: Mari Bigio

17/02 – Terça-feira

15h30: Boi D’Loucos

16h: Urso da Tua Mãe

16h30: Tribo Caboclinho Uruba

17h30: Bandinha Circense do Recife (Projeto Carnaval – Um Mundo de Alegria)

19h: Bailinho Kids

- Polo Parque da Macaxeira

15/02 – Domingo

15h30: Cia Sapat’ilha de Dança

15h30: Orquestra Cambuca

16h: Troça Carnavalesca Mista Verdureiras de São José

16h30: Urso Preto da Macaxeira

17h30: Ilana Ventura e Banda

19h: Tio Geraldo

16/02 – Segunda-feira

15h30: Boi Arcoverde

16h: Maracatu de Baque Solto Leão Coroado

16h30: Boi Faceiro

17h30: Tio Bruninho

19h: Fada Magrinha

17/02 – Terça-feira

15h30: Clube Carnavalesco Misto O Menino do Pátio de São Pedro

16h: Companhia Ajé de Dança

16h: Orquestra Mistura Fina

16h30: Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

17h30: Escola Pernambucana de Circo

19h: Samba de Coco Eremin

- Polo Parque Dona Lindu

15/02 – Domingo

15h30: Grupo Fuzuê de Dança

15h30: Orquestra Lemos

16h: Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

16h30: Grupo de Dança Trocadilho

16h30: Orquestra Independente do Ibura (Itinerante)

17h20: Mateus e Katilinda & Banda

18h40: Fada Magrinha

16/02 – Segunda-feira

15h30: Boi da Cutia

16h: Afoxé Alafin Oyó

16h30: GRC Escola de Samba Pacotão da Alegria

17h20: Joanah Flor – Show Infantil Pernambucaninhus

18h40: A Turma da Irazinha

17/02 – Terça-feira

15h30: Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

16h: Grupo Cultural Frevo Kids

16h: Danda e Sua Orquestra Itinerante

16h30: Maracatu Nação Camaleão

17h20: A Bandinha

18h40: Mari Bigio

- Polo Aurora

15/02 – Domingo

15h: Passistas Zenaide Bezerra

15h: Orquestra 100% Mulher (Itinerante)

15h30: Troça Carnavalesca Mista Estrela da Madrugada

16h: Bailinho Kids

17h20: Lucas dos Prazeres Ferreira – Show Infantil

18h40: Bloco do Bita

16/02 – Segunda-feira

15h: Maracatu Nação Erê (CVD)

15h30: Inclusão Cia de Dança

15h30: Orquestra Bichos Soltos

16h: Tio Geraldo

17h20: Carol Levy

18h40: Pato Fu – Música de Brinquedo

17/02 – Terça-feira

15h: Vaca Charmosa

15h30: Cia Mungangas de Dança Popular

15h30: Orquestra 29 de Maio

16h: Samba de Coco Eremin

17h20: Mini Rock

18h40: Ylana – Projeto Jangadinha

- Polo Parque da Tamarineira

15/02 – Domingo

15h30: Maracatu Nação de Oxalá

16h: Tribo de Caboclinhos Rei Tupinambá

16h: Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz

16h30: Cia de Dança Angel (Brasília Teimosa)

16h30: Orquestra de Frevo Felicidade

17h20: Cia Brincantes de Circo

17h20: Turma do Sorriso

18h40: Mini Rock

16/02 – Segunda-feira

15h30: Turminha do Frevo

15h30: Orquestra Freviocando

16h: Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá

16h30: Clube de Boneco O Menino da Federação

17h20: Cia Brincantes de Circo

17h20: Grupo Pipoquinha

18h40: Bandinha

17/02 – Terça-feira

15h30: Boi de Carnaval – Boi Pintado

16h: Maracatu Encanto do Pina Mirim (Encantinho)

16h30: Troça Carnavalesca Mista Suely no Frevo

17h20: Cia Brincantes de Circo

17h20: Grupo Infantil Sol Menores

18h40: Kelly Benevides – Cigarra Kika

- Polo Parque Eduardo Campos

15/02 – Domingo

15h30: Bloco Afro Daruê Malungo

16h: Balé Deveras – No Passo do Frevo e do Maracatu

16h: Orquestra Arte Musical

16h30: Entidade Cultural Afoxé Ará Omim

17h20: Joanah Flor – Show Infantil Pernambucaninhus

18h40: Carol Levy

16/02 – Segunda-feira

15h30: Afoxé Omo Obá Dê

16h: Maracatu Nação Aurora Africana

16h30: Cia de Dança Trapiá

16h30: Orquestra Brazuca

17h20: Ilana Ventura e Banda

18h40: Turma do Bita

17/02 – Terça-feira

15h30: Maracatu Nação Porto Rico

16h: O Bondinho – Bloco Infantil

16h30: Risos em Movimento

17h20: Banda Alegria de Brincar

18h40: Maria Fulô

