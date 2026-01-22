Carnaval do Recife 2026 terá Polo do Samba com artistas locais e nacionais; confira atrações
Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação
O Carnaval do Recife 2026 contará com um palco exclusivo para o samba, com atrações locais e nacionais.
Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação, Gabi do Carmo e Gigante do Samba.
Também estão confirmados Sambstar, Belo Xis, Adriana B, Grupo Terra e Pagode do Didi.
Confira programação completa do Polo do Samba:
13/02 - sexta-feira
Kalinas
Cinho do Cavaco
Xico de Assis
Excesso de Bagagem
Luísa Pérola
Sambstar
Gerlane Lops
14/02 - Sábado
Escola Pérola do Samba
Yabás do Samba
Adriana B
Belo Xis
Elys Viana
Jorge Riba
Carla Rio
Pagode do Didi
15/02 - Domingo
Galeria do Ritmo
Nego Thor
Cybelle do Cavaco
Grupo Terra
Ramos Silva
Leno Simpatia
Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
Simples Olhar
16/02 - segunda-feira
Gigante do Samba
Pérola do Samba
Gerlane Gell
Cris Galvão
Maria Pagodinho
Leyde do Banjo e as Maris do Samba
Gabi do Carmo
Grupo Revelação
17/02 - terça-feira
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro
Mesa de Samba Autoral
Helena Cristina
Sambar & Love