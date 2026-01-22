A- A+

Bairro do Recife Carnaval do Recife 2026 terá Polo do Samba com artistas locais e nacionais; confira atrações Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação

Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação, Gabi do Carmo e Gigante do Samba.



Também estão confirmados Sambstar, Belo Xis, Adriana B, Grupo Terra e Pagode do Didi.

Confira programação completa do Polo do Samba:

13/02 - sexta-feira

Kalinas

Cinho do Cavaco

Xico de Assis

Excesso de Bagagem

Luísa Pérola

Sambstar

Gerlane Lops



14/02 - Sábado

Escola Pérola do Samba

Yabás do Samba

Adriana B

Belo Xis

Elys Viana

Jorge Riba

Carla Rio

Pagode do Didi



15/02 - Domingo

Galeria do Ritmo

Nego Thor

Cybelle do Cavaco

Grupo Terra

Ramos Silva

Leno Simpatia

Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte

Simples Olhar

16/02 - segunda-feira

Gigante do Samba

Pérola do Samba

Gerlane Gell

Cris Galvão

Maria Pagodinho

Leyde do Banjo e as Maris do Samba

Gabi do Carmo

Grupo Revelação



17/02 - terça-feira

Bloco de Samba a Turma do Saberé

Mell Mocidade do Samba

Wellington do Pandeiro

Mesa de Samba Autoral

Helena Cristina

Sambar & Love

