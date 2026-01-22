Qui, 22 de Janeiro

Bairro do Recife

Carnaval do Recife 2026 terá Polo do Samba com artistas locais e nacionais; confira atrações

Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação

Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops e Grupo RevelaçãoPolo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops e Grupo Revelação - Foto: Tiago Nunes/Divulgação; Divulgação

Carnaval do Recife 2026 contará com um palco exclusivo para o samba, com atrações locais e nacionais.

Localizado no Parador, no Bairro do Recife, o Polo do Samba receberá nomes como Gerlane Lops, Grupo Revelação, Gabi do Carmo e Gigante do Samba.

Também estão confirmados Sambstar, Belo Xis, Adriana B, Grupo Terra e Pagode do Didi.

Confira programação completa do Polo do Samba:
13/02 - sexta-feira
Kalinas
Cinho do Cavaco
Xico de Assis
Excesso de Bagagem
Luísa Pérola
Sambstar
Gerlane Lops

14/02 - Sábado
Escola Pérola do Samba
Yabás do Samba
Adriana B
Belo Xis
Elys Viana
Jorge Riba
Carla Rio
Pagode do Didi

15/02 - Domingo
Galeria do Ritmo 
Nego Thor
Cybelle do Cavaco 
Grupo Terra
Ramos Silva
Leno Simpatia
Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
Simples Olhar

16/02 - segunda-feira
Gigante do Samba
Pérola do Samba
Gerlane Gell
Cris Galvão
Maria Pagodinho 
Leyde do Banjo e as Maris do Samba
Gabi do Carmo 
Grupo Revelação

17/02 - terça-feira
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro 
Mesa de Samba Autoral 
Helena Cristina
Sambar & Love

