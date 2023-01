A- A+

Com o tema “Voltei Recife com Todos os Carnavais”, o Carnaval do Recife 2023 terá uma identidade visual com a confluência de todos os carnavais, a diversidade e o reencontro com a festa.

O arquiteto e ilustrador Adriano Marcusso foi o responsável por projetar a Festa de Momo, com inspirações de artistas contemporâneos pernambucanos, a exemplo de Lula Cardoso Ayres e Abelardo da Hora.

A geometrização e a modulação das formas, junto com uma paleta de cores contemporânea, criam uma linguagem inovadora para a manifestação popular que marca o recomeço, a esperança e a alegria. O uso de linhas retas e ângulos precisos dos personagens remete à obra de artistas pernambucanos que conseguiram representar o Carnaval recifense.

De acordo com a Prefeitura do Recife, todas as vertentes da cultura popular estão representadas, num encontro do moderno com o clássico, do tradicional com o inovador e, para o ciclo momesco, foram criados cerca de 40 personagens que envolvem brincantes e brinquedos da cultura popular e do Carnaval de rua em suas mais diversas vertentes, numa folia inclusiva que envolve personagens femininos e masculinos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

A identidade passa por painéis como quebra-cabeças que se encaixam livremente e peças individuais que transmitem uma ideia do imaginário da cultura popular local, do dia a dia recifense, em cada um desses grids, que formam uma espécie de malha na frente da qual entram os personagens.

Decoração

A decoração do Carnaval 2023 vai se concentrar no Recife Antigo e nos arredores, onde estão os maiores e mais movimentados polos da festa. As quatro pontes de acesso ao Recife Antigo, a do Limoeiro, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e Giratória, ganharão os tradicionais pórticos de entrada, nas cores e motivos do Carnaval.

A Buarque de Macedo e a Maurício de Nassau ganharão ainda decoração suspensa: serão cobertas por serpentinas de led e pendentes coloridos, numa alusão a um dos mais emblemáticos símbolos dos carnavais de todos os tempos.

A rua do Bom Jesus, avenida Rio Branco e praça do Arsenal também terão elementos suspensos, colorindo o céu da festa com fitas, tecidos e iluminação paisagística nas árvores e postes. Além disso, por todo o bairro, serão espalhados totens decorativos e de serviços com quatro metros de altura, evocando os elementos decorativos da festa e distribuindo informações importantes para os foliões.

O Pátio de São Pedro e o Pátio do Terço, cenários que também protagonizam a folia, recebendo programações importantes e históricas, como a Noite dos Tambores Silenciosos, que traduzem o sincretismo entre fé e festa que o Carnaval do Recife evoca e celebra, ganharão pórticos decorativos.

