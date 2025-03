A- A+

Bairro do Recife "Recife Capital do Brega" acontece nesta sexta-feira (7), no Marco Zero; confira atrações Evento deste ano, promovido pela Prefeitura do Recife, está previsto para iniciar às 16h

Nesta sexta-feira (7), o Marco Zero, na área central da capital pernambucana, será palco do festival "Recife Capital do Brega".



Anteriormente incorporada na programação do Carnaval junto a outros ritmos, a atração ganhou um dia dedicado ao gênero.



O evento deste ano, promovido pela Prefeitura do Recife em parceria com a Globo Pernambuco, está previsto para ocorrer das 16h às 22h.

Na grade de atrações, nomes expressivos do brega pernambucano estão confirmados e devem atrair uma multidão.



O horário de cada apresentação não foi divulgado.



Confira programação do evento Capital do Brega:

- Anderson Neiff

- Valquíria Santana

- Michelle Melo

- Dany Miller

- Os Tralhas

- Danilo Chatinho

- Arthuzinho Batedeira

- Conde

- Labaredas

- Walter de Afogados

- Danilo Bolado

- Sheldon

- Elvis

- Thaik

- The Rossi

- MC Tróia

- Abalo

- Dedé a Mais de Mil

- Sedutora

- Luiza Ketilyn

- Bateu a Química

- Gustavo Andrioli

- Nega do Babado

- Eduarda Alves

- Banda Playback

- Amigas do Brega

- MC Leozinho

- MC Metal

- MC Cego

- Shevchenko

- Menor

- Japão

- DJ John Johnis

- Lekinho Campos

- Noara Marques.

