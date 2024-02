A- A+

CARNAVAL 2024 Carnaval do Recife: confira atrações e horários dos shows no Marco Zero Gilberto Gil, Raphaela Santos, Olodum, Priscila Senna, Ludmilla e Thiaguinho são algumas das atrações

O Recife abre alas para o Carnaval 2024, nesta quinta-feira (8), com a abertura oficial da Folia de Momo. No Marco Zero do Recife, o principal palco da capital pernambucana, os seis dias de festa terão nomes locais, regionais e nacionais da música. O primeiro dia será comandado por Gilberto Gil e Raphaela Santos, além de um encontro inédito entre o grupo baiano Olodum e as nações de maracatu Tumaraca chamado "Tambores pela Paz".

Nos outros dias, outros artistas sobem ao palco, como Priscila Senna, Ludmilla, Thiaguinho, Luísa Sonza, Marcelo Falcão, Nena Queiroga, Elba Ramalho, Alceu Valença, Matuê, Pitty, Paralamas do Sucesso e Karynna Spinelli. Uma das homenageadas do Carnaval recifense, Lia de Itamaracá também tem apresentação marcada.

O Recife terá outros 48 polos descentralizados espalhados pela cidade, com mais de 3 mil apresentações ao todo.

Confira a programação completa do Marco Zero

8 de fevereiro (quinta-feira)



16h: Ubuntu - Cerimônia de lavagem simbólica do Marco Zero e ruas do Recife Antigo, com 29 Afoxés, para abençoar o início do Carnaval. Participação de Marienne de Castro

18h20: Orquestra Popular do Recife, com Maestro Ademir Araújo e participação Marron Brasileiro e André Rio



19h30: Tumaraca - 80 anos de Naná Vasconcelos

Encontro de 13 nações de Maracatu de Baque Virado e participação de Voz Nagô, Bacnaré, Amaro Freitas, Lucas dos Prazeres, Luna Vitrolina e Kléber Valentim



21h: Tambores pela Paz: Tumaraca e Olodum



21h30: Olodum



22h20: Recife Cidade do Mangue, com Louise e participação de Céu, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Jorge du Peixe, Maciel Salu, Toca Otgan e Nailson Vieira



0h: Gilberto Gil



1h40: Raphaela Santos

9 de fevereiro (sexta-feira)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Celebração do Dia do Frevo



18h30: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participação de Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro



20h: Orquestra Frevo do Mundo com participação de Céu, Uana, Otto, Arnaldo Antunes, Martins e Lenine



22h: Ludmilla



23h30: Priscila Senna

10 de fevereiro (sábado)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial 2023



19h: Nena Queiroga



20h20: Vanessa da Mata



21h50: Marcelo Falcão



23h20: Luísa Sonza



0h50: Recife Capital do Brega

11 de fevereiro (domingo)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Clubes e escolas de samba



19h: Karynna Spinelli



20h20: Mart'nália



22h: Mumuzinho



23h40: Dilsinho



1h20: Thiaguinho

12 de fevereiro (segunda-feira)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de blocos líricos



20h: Matuê



21h40: Paralamas do Sucesso



23h20: Nação Zumbi



1h: Pitty

13 de fevereiro (terça-feira)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de maracatus de baque solto



19h: Lenine e Spok



20h40: Lia de Itamaracá & participações especiais



22h20: Samuel Rosa



0h: Alceu Valença



1h40: Elba Ramalho



3h20: Orquestrão

Veja também

CARNAVAL 2024 Do Homem da Meia-Noite ao Encontro de Maracatus, veja tradições culturais do Carnaval de Olinda