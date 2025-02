A- A+

CARNAVAL Carnaval do Recife 2025: Encontro das Nações de Maracatu Tumaraca abre folia no Marco Zero O Encontro das Nações de Maracatu dá início às festividades na Capital pernambucana

O Carnaval do Recife 2025 está oficialmente aberto. A programação no Marco Zero, principal polo de folia da Capital pernambucana, começou por volta das 17h30 desta quinta-feira (27) com o Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu - O Futuro é Ancestral - Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré.

A apresentação no palco foi acompanhada pelas Nações de Maracatu que agitam a abertura oficial do Carnaval da Cidade com muita irreverência cultural.

O 22º encontro Tumaraca conta com 13 Nações de Maracatu e presta homenagem a Tata Raminho de Oxóssi, babalorixá que faleceu em dezembro de 2024.

Este ano, no Tumaraca, os maracatus Cambinda Estrela, Encanto do Dendê, Porto Rico, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana, Estrela Dalva, Nação Tupinambá, Xangô Alafin, Leão da Campina, Estrela Brilhante do Recife e Estrela Brilhante de Igarassu se fazem presentes.

O Componente da Nação Maracatu Encanto do Dendê, Deivson Muller, ressaltou a importância de participar da abertura do Carnaval do Recife mais uma vez, destacando a emoção de estar no palco ao lado de sua família e da comunidade.

"A gente tem ensaio toda quinta-feira e sábado com o mestre Danilo, que está lá no palco para a gente. A nação hoje tem 130 componentes, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Ubatuba, Goiás… então a gente tem gente espalhada pelo Brasil todo", destacou.

Ele ainda comenta a sensação de fazer parte do Carnaval de 2025: "É uma emoção estar aqui. Minha mãe também faz parte, tá ali no meio. Meu filho também vem às vezes. Meu sobrinho também tá participando. Então, é gratificante estar na nação e entender. Todo ano a gente tem essa luta para ter 25 minutos na avenida. A gente desfila agora sexta-feira, dia 28, às 1:45 da manhã na Avenida do Forte", concluiu.



Abertura do Carnaval do Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Marco Zero vai receber atrações artísticas até a próxima terça-feira, 4 de março. João Gomes, Priscila Senna, Pabllo Vittar, Alceu Valença e Alcione estão entre os principais nomes que vão se apresentar.

Ainda nesta quinta (27), acontecem os shows de Marron Brasileiro e Convidados, às 19h30, de Ney Matogrosso, às 21h30, e termina com o brega de Raphaela Santos, às 23h30.

Carnaval 2025: confira a programação completa do Marco Zero



Quarta-feira, 26 de fevereiro

17h - Recife Matriz da Cultura Popular - Ubuntu, encontro de 29 afoxés com participação de Virgínia Rodrigues

Quinta-feira, 27 de fevereiro

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu - O Futuro é Ancestral - Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e o Bacnaré

19h30 - Marron Brasileiro e Convidados

21h30 - Ney Matogrosso

23h30 - Raphaela Santos



Sexta-feira, 28 de fevereiro

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Campeãs do Grupo Especial

18h30 - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo

20h - O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h - João Gomes

0h - Priscila Senna

Sábado, 1º de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Vice-campeãs do Grupo Especial

19h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

20h30 - Almir Rouche

22h - Glória Groove

0h - Pabllo Vittar

Domingo, 2 de março

17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

19h - Gerlane Lops

20h30 - Alcione

22h30 - Ferrugem

0h30 - Menos é Mais

Segunda-feira, 3 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

20h - Spok Frevo Orquestra, com participação do Grupo Bongar, Orun Santana e o Daruê Malungo

21h30 - Nação Zumbi

23h15 - BaianaSystem

1h - Xamã

Terça-feira, 4 de março

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

19h - André Rio

20h30 - Lenine - Olho de Peixe

22h30 - Elba Ramalho

0h30 - Alceu Valença

2h40 - Orquestrão

Sexta-feira, 7 de março - Capital do Brega

A partir das 16h: Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Artuzinho Batedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Sheldon, Elvis, Thaik, The Rossi, MC Troia, Abalo, Dedé A Mais de Mil, Sedutora, Luiza, Bateu a Química, Gustavo Andrioli, Nega do Babado, Eduarda Alves, Banda Playback e Amigas do Brega.

