Carnaval do Recife: Galo Gigante recebe coração em homenagem a Dom Helder
O cortejo inédito saiu do Convento de Santo Antônio em direção a Ponte Duarte Coelho
Na véspera da subida oficial, o Galo Gigante vivenciou um momento inédito no Carnaval do Recife. O coração da escultura foi conduzido em cortejo pelas ruas da capital pernambucana antes de ser fixada no peito da alegoria, localizada na Ponte Duarte Coelho, nesta terça-feira (10).
A peça que faltava para o Galo Gigante homenageia arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara. A chegada do coração foi recebida por foliões e blocos líricos “O Bonde” e “Cordas e Retalhos”.
O cortejo saiu do Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, passou pela Avenida Guararapes até chegar na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife.
- Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Além de Dom Helder Camara, o "Galo Folião Fraterno", tema deste ano, também presta homenagem a Nise da Silveira, outro símbolo da luta pela fraternidade e igualdade social.
Leia também
• Carnaval 2026: Galo da Madrugada realiza últimos ajustes para tomar as ruas no sábado (14)
• Elba, Priscila Senna, Flaira Ferro e Raphaela Santos estão entre atrações do Galo da Madrugada 2026
• Dia do Frevo, Ubuntu e Subida do Galo marcam última semana de prévias carnavalescas
De acordo com Leopoldo Nóbrega, artista plástico responsável pelo Galo Gigante, o coração representa a fraternidade do tema deste ano.
“O Galo faz essa alusão a Dom Helder, grande inspiração dessa obra, que foi feita de forma coletiva, solidária com os moradores e voluntários que fizeram parte dessa causa. Esse coração traz essa presença da energia fraterna para abrir o Carnaval, mas ir além e entrar no coração dos foliões. O que a gente quer com essa obra é agregar valor, trazer cultura, inovar a tradição para que a obra de Dom Helder possa ir a todos os locais”, afirmou o artista plástico.
O coração é feito com aparas e fragmentos de papel, e será iluminado por luzes de LED, que fará o objeto "pulsar".
Júlio Gonçalves idealizou a concepção do coração para o Galo Gigante. O trabalho foi executado em parceria com Leopoldo Nóbrega e utilizou papéis fragmentados.
“Quando Leopoldo me falou da homenagem a Dom Helder, eu comecei a construir um coração que remetesse ao Sagrado Coração de Jesus que simbolizava Dom Helder pelo seu comportamento de santo. Leopoldo depois deu o toque final”, explicou Júlio.
Representatividade de Dom Helder
Para a diretora executiva do Instituto Dom Helder, Virgínia Pimentel, a homenagem condiz plenamente com o legado do arcebispo emérito de Olinda e Recife.
“Ficamos imensamente emocionados, porque Dom Helder representa isso mesmo. O Carnaval fraterno, que clama por paz e amor. Dom Helder é um gigante, como o Galo da Madrugada. São duas homenagens que se completam. Carnaval alegria do povo e Dom Helder”, ressaltou Virgínia.
Com uma trajetória ligada à luta contra a desigualdade social e pelos mais necessitados, Dom Helder esteve em toda sua trajetória ao lado do povo.
O padre Fábio Potiguar, capelão da Igreja das Fronteiras, onde está o memorial de Dom Helder, valorizou a conexão do homenageado com o Carnaval.
“Dom Helder tinha no Carnaval uma festa de alegria do povo, principalmente os mais pobres e humildes. Dependendo de como brincamos, o Carnaval é belíssimo, uma expressão cultural”, reforçou o padre.
Subida do Galo Gigante
A estrutura do Galo Gigante tem mais de 30 metros e começou a ser montada na Ponte Duarte Coelho, no último sábado (7).
Cerca de 95% da alegoria ficou pronta até o domingo (8) e será erguida às 19h desta quarta-feira (11).