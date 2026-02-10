A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval do Recife: Galo Gigante recebe coração em homenagem a Dom Helder O cortejo inédito saiu do Convento de Santo Antônio em direção a Ponte Duarte Coelho

Na véspera da subida oficial, o Galo Gigante vivenciou um momento inédito no Carnaval do Recife. O coração da escultura foi conduzido em cortejo pelas ruas da capital pernambucana antes de ser fixada no peito da alegoria, localizada na Ponte Duarte Coelho, nesta terça-feira (10).

A peça que faltava para o Galo Gigante homenageia arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara. A chegada do coração foi recebida por foliões e blocos líricos “O Bonde” e “Cordas e Retalhos”.

O cortejo saiu do Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, passou pela Avenida Guararapes até chegar na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife.

Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cortejo do coração do Galo Gigante. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além de Dom Helder Camara, o "Galo Folião Fraterno", tema deste ano, também presta homenagem a Nise da Silveira, outro símbolo da luta pela fraternidade e igualdade social.

De acordo com Leopoldo Nóbrega, artista plástico responsável pelo Galo Gigante, o coração representa a fraternidade do tema deste ano.

“O Galo faz essa alusão a Dom Helder, grande inspiração dessa obra, que foi feita de forma coletiva, solidária com os moradores e voluntários que fizeram parte dessa causa. Esse coração traz essa presença da energia fraterna para abrir o Carnaval, mas ir além e entrar no coração dos foliões. O que a gente quer com essa obra é agregar valor, trazer cultura, inovar a tradição para que a obra de Dom Helder possa ir a todos os locais”, afirmou o artista plástico.

Leopoldo Nóbrega reforçou a simbologia do "Galo Folião Fraterno". Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

O coração é feito com aparas e fragmentos de papel, e será iluminado por luzes de LED, que fará o objeto "pulsar".

Júlio Gonçalves idealizou a concepção do coração para o Galo Gigante. O trabalho foi executado em parceria com Leopoldo Nóbrega e utilizou papéis fragmentados.

“Quando Leopoldo me falou da homenagem a Dom Helder, eu comecei a construir um coração que remetesse ao Sagrado Coração de Jesus que simbolizava Dom Helder pelo seu comportamento de santo. Leopoldo depois deu o toque final”, explicou Júlio.

Representatividade de Dom Helder

Para a diretora executiva do Instituto Dom Helder, Virgínia Pimentel, a homenagem condiz plenamente com o legado do arcebispo emérito de Olinda e Recife.

“Ficamos imensamente emocionados, porque Dom Helder representa isso mesmo. O Carnaval fraterno, que clama por paz e amor. Dom Helder é um gigante, como o Galo da Madrugada. São duas homenagens que se completam. Carnaval alegria do povo e Dom Helder”, ressaltou Virgínia.

Com uma trajetória ligada à luta contra a desigualdade social e pelos mais necessitados, Dom Helder esteve em toda sua trajetória ao lado do povo.

O padre Fábio Potiguar, capelão da Igreja das Fronteiras, onde está o memorial de Dom Helder, valorizou a conexão do homenageado com o Carnaval.

“Dom Helder tinha no Carnaval uma festa de alegria do povo, principalmente os mais pobres e humildes. Dependendo de como brincamos, o Carnaval é belíssimo, uma expressão cultural”, reforçou o padre.

Padre Fábio Potiguar e Virgínia Pimentel. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Subida do Galo Gigante

A estrutura do Galo Gigante tem mais de 30 metros e começou a ser montada na Ponte Duarte Coelho, no último sábado (7).

Cerca de 95% da alegoria ficou pronta até o domingo (8) e será erguida às 19h desta quarta-feira (11).

Veja também