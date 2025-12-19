Carnaval do Recife: Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte anuncia novidades para 2026
Maracatu Águia de Ouro, Marcos Mania do Trio Mania e Marquinhos Balada serão os homenageados do Carnaval 2026
A Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte do Recife anunciou as novidades para o Carnaval 2026 na manhã desta sexta-feira (19).
Com o tema “Brinquem na Paz”, a Liga dos Blocos escolheu o Maracatu Águia de Ouro e os cantores Marcos Mania do Trio Mania e Marquinhos Balada como homenageados.
No próximo ano, a Liga dos Blocos conta com cerca de 40 agremiações durante o pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval do Recife, sendo divididos entre os blocos com trios elétricos e os blocos parados.
Leia também
• Câmara de Olinda aprova prazo para pagamento de cachês do Carnaval
• Camburão da Alegria anuncia homenageados e retorno dos trios elétricos em Olinda
• Carnaval 2026: saiba as regras e como pedir reforço de policiamento em eventos em Pernambuco
“A gente vem pedindo paz, já que o Carnaval vem sendo tão violento. Esse ano, fizemos uma agenda separada dividindo os blocos parados e os blocos com trios elétricos”, disse um dos diretores da Liga, Lúcio Lima.
Abrindo o período pré-Carnaval da Zona Norte, o primeiro bloco a desfilar será o Ki Família, que sai do Sesc Casa Amarela até o Mercado Central do bairro em 18 de janeiro.
Organizador do bloco, Anderson Ricardo convidou o público para participar dos festejos que antecedem o Carnaval da capital pernambucana.
“O bloco Ki Família é o primeiro bloco que desfila da liga. A gente vai para o nosso 11º desfile, mas há dois anos que estamos fazendo parte dessa liga. [...] É um bloco com um supertrio elétrico, com muito frevo, muito axé, muito maracatu também, as músicas regionais pra gente levar essa animação ao folião que é o bloco que praticamente abre as festividades da semana pré-Carnaval na Zona Norte do Recife”, falou.
Para Quinho do Maracatu, que representa o Maracatu Águia de Ouro, a homenagem é um símbolo da importância da organização, que completou 92 anos de fundação em 2025.
“Para mim, é muito importante o Maracatu Águia de Ouro de Casa Amarela ser homenageado com uma brincadeira que foi fundada pelo meu pai em 1936. Essa brincadeira traz as raízes que meu pai deixou para mim essa herança. Então eu estou carregando ela e abrilhantando o Carnaval de Pernambuco.”
Confira a agenda dos blocos da Liga da Zona Norte no Carnaval 2026:
Blocos com trios elétricos
- Bloco Operário - 18/01, às 13h
- Ki Família - 18/01, às 18h*
- Bloco Lalau da Mídia - 24/01, às 18h*
- Piriquito - 25/01, às 12h
- Bloco Sindicato - 25/01, às 19h
- Varanda Vip - 31/01, às 19h*
- É mole mas é tua - 01/02, às 12h
- Bloco Seu Mix - 01/02, às 14h
- Hum Folia - 01/02, às 19h
- Segurando o Talo - 07/02, às 11h*
- Pirata Maluco - 07/02, às 19h*
- Carna Pedal - 08/02, às 7h
- Bloco Zé Grande - 08/02, às 12h
- Meu Bloco é massa - 08/02, às 18h
- Mofo Deu - 10/02, às 19h*
- Tô liso mas tô na Mídia - 11/02, às 19h
- Bloco Coiote Folia - 12/02, às 18h
- Os Ordinários - 12/02, às 19h
- Bloco de última Hora - 13/02, às 18h*
- Galo da Madrugada - 14/02, às 09h*
- Pitulândia - 15/02, às 11h
- As kengas do Vasco - 15/02, às 14h*
- Meu Namoro desandou - 15/02, às 17h
- Bloco fura couro - 15/02, às 17h*
- A cobra fumando - 15/02, às 12h
- Bloco tesourão - 16/02, às 15h*
- Bloco dos cornos - 16/02, 13h*
- Bloco Sobe & Desce - 17/02, às 13h
- Só vai quem trepa - 17/02, às 15h*
- Papa Defunto - 18/02, às 19h*
- Bloco Agarra agarra - 20/02, às 19h*
- Bloco da Ressaca - 22/02, às 11h*
*Pertencem à Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte do Recife