Carnaval do Recife: mais de 2,5 mil profissionais trabalham na limpeza e manutenção no período

Antes, durante e depois do Carnaval, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) realiza ações de limpeza para promover mais conforto e segurança aos foliões durante a festividade.

Serão 2,5 mil profissionais envolvidos nas ações de limpeza e manutenção. Os trabalhadores do órgão contarão com 10 caminhões-pipa, 18 compactadores de lixo e 5 ecobikes para a execução das intervenções de coleta, limpeza e destinação correta dos resíduos gerados durante a festa, bem como materiais que serão utilizados durante os serviços: 4,6 milhões de litros de água; 7.200 litros de essência; 450 kg de Enzilimp; e 2.230 litros de detergente.

"Será montada uma cabine de operação na Rua Álvares Cabral, onde teremos, desde a quinta-feira (8), durante os seis dias de folia, dois mil homens envolvidos em toda a operação de limpeza urbana, tanto do Bairro do Recife quanto dos polos descentralizados. Todos os dias, todas as ruas do bairro do Recife e os polos descentralizados serão lavados com carro-pipa, de forma que a gente possa entregar para a população, todo dia, um novo carnaval limpo, uma cidade limpa, para o folião poder aproveitar o máximo a cidade e a folia", afirmou o diretor de limpeza urbana da Emlurb, Daniel Saboya.