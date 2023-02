A- A+

Carnaval Carnaval do Recife movimentou R$ 2 bilhões, atraindo 2,7 milhões de foliões Segundo João Campos, prefeito da capital, a edição de 2023 foi a maior da história, com quase três mil apresentações em 44 polos da cidade

Uma volta em grande estilo. De acordo com dados da Prefeitura do Recife, divulgados em coletiva realizada na tarde desta quarta (22), no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, a edição 2023 do Carnaval da cidade foi a maior da história. Ao todo, mais de 2,7 milhões de foliões curtiram as festas de Momo nos 44 polos da cidade, injetando mais de R$ 2 bilhões na economia da capital pernambucana e gerando 50 mil postos temporários de trabalho.

"O sentimento é de dever cumprido. Prometemos e fizemos o maior Carnaval da história do Recife. Subimos o sarrafo, mas no próximo ano será ainda maior", afirmou o prefeito da cidade, João Campos, ressaltando o trabalho dos profissionais que atuaram em diversas áreas da festa.

“Foram mais de seis mil pessoas que trabalharam de forma direta. Uma festa desse tamanho depende da dedicação de muita gente. Enquanto estamos na folia, muitas vezes não paramos para pensar em quem está trabalhando para viabilizar aquilo. É um dever de justiça agradecer a todos. Os profissionais de saúde, segurança, limpeza, controle urbano, cultura e toda a parte técnica que envolve a logística”, citou, elogiando também a organização do evento.

“De maneira geral, foi um Carnaval organizado. Naturalmente, há acontecimentos pontuais (de violência) em qualquer evento de grande aglomeração, mas nossa avaliação é que a festa foi marcada por pacificação. Mais uma vez, tenho a convicção que Recife se consolidou com um Carnaval exemplar”, frisou. Em média, 300 mil pessoas passaram por dia no principal polo da cidade, o Marco Zero, no Bairro do Recife. Foram mais de 2.800 apresentações, com 98% dos artistas locais e mais de mil horas de música.

Turismo valorizado

Segundo Cacau de Paula, secretária de Turismo e Lazer do Recife, o Carnaval também foi um marco no crescimento do setor turístico, com efeitos que serão sentidos após a Folia de Momo.

“O Carnaval é uma vitrine e o turista pode voltar com mais calma depois para conhecer a nossa cidade em um próximo momento. Colocamos Recife como um grande destino turístico e sentiremos os efeitos disso nos próximos meses. Turismo é isso: marcar e transformar vidas. Tivemos 96,12% de ocupação hoteleira, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. Tenho certeza que os turistas voltarão para casa com histórias para contar”, apontou.

Em pesquisa feita pela Prefeitura, 96% dos entrevistados afirmou que pretende retornar ao Recife para a próxima edição, 97% recomendam a festa e 48% declaram que o evento superou as expectativas. Ao todo, foram movimentados R$ 2,8 milhões na Central do Carnaval.

Limpeza como foco

Garantindo um esquema de limpeza urbana e contando com o descarte consciente do lixo por parte dos foliões, a Prefeitura do Recife recolheu 417,94 toneladas de lixo, sendo 399,19 toneladas de resíduos sólidos e 16,46 toneladas de materiais recicláveis. Foram mobilizados 1.200 trabalhadores nos cinco dias de festa, implantados 70 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) distribuídos em todos os polos, dez caminhões-pipa e 18 compactadores de lixo utilizados para ajudar a limpar a cidade.

Veja também

Chuvas no Sudeste Vila Sahy, a comunidade mais atingida pelas chuvas no litoral de SP, chora seus mortos