Carnaval do Recife terá 145 câmeras distribuídas pelos polos; COP é responsável por ações na folia

A Prefeitura do Recife apresentou, na manhã desta terça-feira (30), os serviços que serão oferecidos pela gestão municipal durante os dias de Carnaval.

Foram detalhadas, através do Centro de Operações (COP), ações nas áreas de segurança, mobilidade, limpeza, assistência social, controle urbano, entre outros.

Pela primeira vez, o COP está responsável pelo planejamento, coordenação e monitoramento dos serviços municipais relativos ao Carnaval, articulando as ações de mais de 20 secretarias e órgãos municipais que atuam na festividade.

Na área de segurança cidadã, os seis dias do Carnaval do Recife contarão com 145 câmeras para fazer videomonitoramento nos principais pontos de concentração de foliões, nos polos centralizados e descentralizados da prefeitura, 57 a mais do que em 2023.

São 123 equipamentos da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) e 22 da CTTU. As câmeras ficarão distribuídas no Bairro do Recife (74), no percurso do Galo (37), nas saídas do Centro (21) e, pela primeira vez, nos blocos descentralizados (13).

"Este ano, em uma parceria da Secretaria de Segurança Cidadã do Recife com o Galo da Madrugada, nós vamos nos fazer presentes ao longo de todo o percurso do Galo com cerca de 37 câmeras. Essas câmeras vão estar espelhadas numa central de videomonitoramento que está sendo construída através do COP", diz o secretário-executivo de Gestão e Segurança Urbana, Cel. Felipe.

Além disso, a Guarda Civil Municipal do Recife terá três postos de comando no Bairro do Recife (Rua Alfredo Lisboa, Ponte Giratória e Ponte Buarque Macedo).

Serão utilizadas 30 viaturas, um ônibus de monitoramento, oito motos e duas vans na operação. Cerca de 140 profissionais estarão trabalhando durante o Galo da Madrugada, e o número total de agentes da GCMR atuando durante todo o Carnaval será de 4,2 mil.

