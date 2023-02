A- A+

Carnaval 2023 Carnaval do Recife terá estrutura especial para abrigar foliões e roteiros para turistas Central do Carnaval funcionará a partir do dia 15, na rua do Observatório, no Bairro do Recife

A nove dias da abertura do Carnaval do Recife, a prefeitura da capital pernambucana divulgou detalhes sobre os serviços que serão oferecidos aos foliões durante os dias de festa. Entre os espaços destinados ao público, está a Central do Carnaval, área que concentra opções gastronômicas, caixas eletrônicos, lojas, achados e perdidos, espaço beleza, entre outros serviços.

Os detalhes sobre o Carnaval foram apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com a prefeitura, os foliões terão acesso à Central do Carnaval a partir do próximo dia 15.

O espaço, localizado na rua do Observatório, no Bairro do Recife, terá uma “Arena Gastronômica", com 13 restaurantes com cardápios variados; uma “Arena de Serviços”, com estandes do Procon, espaços de saúde, farmácias, fraldário, caixas 24 horas, um espaço de beleza; e uma “Arena do Artesanato”, com obras de artesãos locais.

Também na Rua do Observatório, nas proximidades da Torre Malakoff, o folião poderá acessar o espaço do programa Recentro. A área contará com um espaço instagramável com cenários especiais e fotógrafos disponíveis.

Turistas

Uma estrutura especial também será montada para os turistas que vierem à capital pernambucana durante a Folia de Momo. Segundo a prefeitura, a expectativa para a ocupação da rede hoteleira na cidade está acima de 90% para o Carnaval. Para atender a alta demanda, os Centros de Atendimento ao Turista (CAT), que oferecem orientações e acolhimento, funcionarão em regime especial durante a festa.



No Bairro do Recife, que abriga o polo principal do Carnaval da cidade, uma unidade do CAT será instalada na Central do Carnaval. Outras unidades, como as localizadas em Boa Viagem, no Aeroporto, na Praça do Arsenal e no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), funcionarão em horários especiais.

Os foliões também poderão desfrutar de uma programação especial do “Olha! Recife”, projeto que oferece passeios guiados pela cidade. A programação, que se estende até o final de semana anterior à folia, traz opções que vão dos passeios de Catamarã, pelos rios do Recife, aos passeios a pé.

Serviço:

Funcionamento do CAT da Central do Carnaval (Rua do Observatório):

- 15 e 16 de fevereiro, das 16h à 0h;

- de 17 a 21 de fevereiro, das 16h às 2h.

Programação do Olha! Recife:

09/02 - Olha! Recife a pé, às 17h. Tema: Dia do Frevo, saída da Praça do Arsenal;

11/02 - Olha! Recife no rio, às 9h; Tema: Carnaval, saída da Praça do Arsenal.

