O Carnaval do Recife terá um dia a mais em 2024 e começará na quinta-feira que antecede o Sábado de Zé Pereira pela primeira vez em sua história. No próximo ano, portanto, a abertura da Folia de Momo na capital pernambucana será em 8 de fevereiro.

O anúncio foi feito pela Prefeitura do Recife, na manhã desta sexta-feira (10), faltando exatos 90 dias para a abertura da festa, em coletiva de imprensa no Paço do Frevo.

O prefeito João Campos vem promovendo o próximo Carnaval como o "maior de todos" e afirma que a festa irá marcar a história do Recife.

A mudança fará o Recife começar o Carnaval no mesmo dia que Olinda e Salvador, outros grandes polos do Brasil.

“Para o próximo ano resolvemos inovar com a antecipação dos nomes para que as pessoas possam se organizar com mais prazo. A gente acredita que, com um dia a mais de folia oficial e com mais 180 shows e apresentações de cultura popular, a gente possa otimizar ainda mais essa movimentação econômica, além de gerar mais postos de trabalho”, enfatiza o prefeito João Campos.

A prefeitura adiantou que servidores municipais trabalharão meio expediente na quinta-feira e terão folga na sexta-feira. Para a população em geral, a sexta-feira será ponto facultativo.

Homenageados

Os homenageados do Carnaval 2024 do Recife serão a cirandeira Lia de Itamaracá, declarada patrimônio imaterial do Brasil pelo Iphan, e Chico Science, o idealizador do Manguebeat, movimento que completou 30 anos em 2023. Esse anúncio foi feito pela Prefeitura do Recife em 19 de outubro.

