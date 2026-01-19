Carnaval do Rio ganha repasse de R$ 12 milhões para escolas do Grupo Especial
Acordo prevê que o dinheiro seja distribuído de forma igualitária entre as 12 agremiações
O governo federal vai repassar R$ 12 milhões para o Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O termo de cooperação que garante o repasse foi assinado nesta segunda-feira.
O acordo prevê que o dinheiro seja distribuído de forma igualitária entre as 12 agremiações e foi firmado pela Embratur, pelo Ministério da Cultura e pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).
Na cerimônia, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, falou sobre a importância estratégica do Carnaval na promoção internacional do Brasil.
“O Carnaval da Sapucaí é uma vitrine do Brasil. É a nossa imagem para mais de 160 países. Investir nesse evento é fortalecer a nossa imagem no exterior, impulsionar o turismo e garantir que essa cadeia econômica continue gerando emprego e renda para milhares de pessoas”, disse Freixo.
Cássius Rosa, secretário-executivo adjunto do Ministério da Cultura, destacou a importância do apoio público à festa.
“Esse apoio reafirma o compromisso do governo do Brasil com a cultura popular, com os trabalhadores do Carnaval e com a preservação dessa tradição que move o país”, afirmou.
O presidente da Liesa, Gabriel David, ressaltou a geração de empregos e comemorou o acordo.
“As escolas de samba movimentam a economia não apenas no período dos desfiles, mas ao longo de todo o ano, com ensaios, feijoadas e outras atividades culturais e sociais. Isso sem falar na geração de empregos, com uma imensa cadeia produtiva que atua nos barracões, criando e desenvolvendo o maior espetáculo da Terra”, celebrou.