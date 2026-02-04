A- A+

CARNAVAL Carnaval do Zé Puluca leva bonecos gigantes e arrasta foliões às ruas de Bom Conselho Bloco é uma homenagem ao maestro José Duarte Tenório, o Zé Puluca, e comemora a tradição dos bonecos gigantes com mais de uma década de folia no Agreste Pernambucano

As ruas de Bom Conselho, município no Agreste de Pernambuco, voltarão, no próximo domingo (8), a vibrar com o tradicional desfile do Bloco Carnaval do Zé Puluca, um dos principais eventos da folia interiorana.

Fundado em 2013, a agremiação chega à sua 12ª edição, consagrado como o maior encontro de bonecos gigantes da região. A festa reúne música, cultura e identidade popular em um espetáculo único.

A concentração começa às 16h, na Escola São Geraldo, com um percurso de dois quilômetros e tem a expectativa de atrair mais de 10 mil foliões ao som contagiante do frevo pernambucano.

Tradição, música e animação no Agreste

A programação do desfile inclui duas orquestras de frevo, com 25 músicos cada, entre elas a tradicional Orquestra Henrique Dias, de Olinda.

A riqueza visual é garantida por 30 bonecos gigantes, estandartes e atrações que encantam multidões, com destaque para a alegoria Dragão Drek, feita sob encomenda na China nas cores vermelho e dourado.

Com dez metros de extensão, Drek é conduzido por cinco integrantes e já se tornou símbolo da festa, atraindo olhares e cliques de foliões de todas as idades. A cantora Cintia Barros encerra a folia no palco montado próximo ao coreto da Igreja de São Sebastião, na Avenida Agamenon Magalhães.

Homenagens que reverberam histórias

A festa pelas ruas de Bom Conselho foi criada para valorizar o frevo, a cultura popular e a memória do homenageado, filho natural da cidade.

“Cada momento do desfile foi construído para contar uma história. O Carnaval do Zé Puluca não é apenas entretenimento, é identidade, é respeito às nossas raízes e ao legado deixado pelo maestro José Duarte Tenório, conhecido como Zé Puluca”, destaca Carlos Alberto, fundador e presidente do Centro Cultural Bloco do Zé Puluca.

A edição de 2026 do Carnaval do Zé Puluca reafirma seu compromisso com a valorização da cultura popular ao prestar homenagens a nomes e manifestações do carnaval pernambucano.

Este ano, o bloco celebra os 50 anos do tradicional Bloco da Zebra, reconhece a trajetória do passista Ferreirinha do Frevo e rende uma homenagem póstuma a João da Zebra, figuras que ajudaram a construir a memória, a identidade e a força do frevo e da folia carnavalesca no Agreste e em todo o estado.

Uma década de história

O bloco foi criado em homenagem ao maestro e compositor José Duarte Tenório, conhecido como Zé Puluca, nascido em Bom Conselho e autor de mais de 200 composições que atravessam gêneros como frevo, marcha, samba e canções regionais.

Sua obra e seu papel na difusão do frevo na região inspiraram a criação de uma festa popular que se tornou referência cultural no interior de Pernambuco. No Paço do Frevo, no Recife Antigo, existe uma réplica do boneco do maestro Zé Puluca em exposição.

Além disso, o bloco já foi homenageado em eventos importantes como o Encontro dos Bonecos Gigantes de Olinda, reforçando sua relevância dentro da cultura carnavalesca pernambucana e nacional.

Para Carlos Alberto, presidente do bloco e produtor cultural, o Carnaval do Zé Puluca representa festa, celebração da identidade cultural, da história e da tradição. O evento fortalece os laços comunitários e promove a cultura do frevo e dos bonecos gigantes como símbolos vivos da alegria e do patrimônio popular.

A cada ano, a manifestação cultural atrai foliões de diferentes regiões, transformando Bom Conselho em um grande palco de música, cores e dança, reafirmando a importância de manter vivas tradições que celebram a alma do carnaval pernambucano.

Documentário resgata a memória cultural de Zé Puluca

A trajetória do maestro José Duarte Tenório, o Zé Puluca, e a força cultural do carnaval que leva seu nome em Bom Conselho ganharam registro audiovisual no documentário intitulado de "Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho".

A produção revisita a história do músico e da manifestação carnavalesca que se consolidou como uma das mais simbólicas do Agreste pernambucano, reunindo frevo, bonecos gigantes e identidade popular.

O filme reúne imagens históricas, registros do desfile e depoimentos de personagens ligados à cultura local, reforçando o legado artístico de Zé Puluca e a importância do bloco como patrimônio afetivo e cultural da região.

Título : Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho

: Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho Disponível em : YouTube, por meio do link, e em exibições públicas desde novembro de 2025

O Carnaval do Zé Puluca conta com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, além da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, reforçando o reconhecimento institucional da importância cultural do evento para o Agreste e para o calendário carnavalesco do estado.

Programação do Carnaval do Zé Puluca 2026

16h:

Concentração dos foliões na Escola São Geraldo;

Abertura do desfile com estandartes oficiais do bloco;

Saída das duas orquestras de frevo, com 25 músicos cada;

Desfile dos 30 bonecos gigantes e do Dragão Drek;

Homenagens especiais aos 50 anos do Bloco da Zebra, ao passista Ferreirinha do Frevo e homenagem póstuma a João da Zebra.

19h:

A cantora Cintia Barros encerra a folia no palco montado próximo ao coreto da Igreja de São Sebastião, na Avenida Agamenon Magalhães.

