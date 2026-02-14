Carnaval: domingo tem Elba na Bomba do Hemetério, Gaby Amarantos no Arsenal e Spok no Parque Santana
Programação conta ainda com programação diurna no Mercado da Boa Vista
O domingo de Carnaval do Recife começa às 13h30 com programação em vários polos. No Mercado da Boa Vista, Bia Marinho abre os trabalhos, seguida de Betto do Bandolim, que começa às 15h.
No mesmo horário, só que no Pátio de Santa Cruz, acontece o Encontro de Bois. Perto dali, na Rua da Aurora, e também às 15h, se apresenta a Orquestra 100% Mulher Itinerante.
Seguindo na tarde, também às 15h, só que no Parque da Jaqueira, o Maracatu Leão Teimoso anima um dos mais tradicionais polos infantis do Recife.
No Bairro do Recife, às 16h, Polo Samba - que esse ano acontece no Parador - acontece a apresentação do Clube Saberé. Seguindo na direção da Zona Norte, às 17h, no Polo da Bomba do Hemetério, é a vez do Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá.
Outro destaque do dia é Maestro Spok, que se apresentará no Parque Santana às 17h30.
Na Zona Oeste, no Polo Jardim São Paulo terá, às 19h10, o som de Terezinha do Acordeon. No Polo Alto José do Pinho, Devotos comanda a festa. Fechando a noite, Elba Ramalho vai agitar o Polo da Bomba do Hemetério. O show começa às 23h40.
E quem estiver pelo Bairro do Recife, terá a oportunidade de conferir o suingue da paraense Gaby Amarantos, que se apresenta às 0h no Polo da Praça do Arsenal.
A programação completa do Carnaval da capital pernambucana está disponível no Conecta Recife pelo site (https://carnaval.recife.pe.gov.br/).