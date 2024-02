A- A+

CARNAVAL 2024 Carnaval e beijo na boca: veja 7 doenças transmitidas pelo encontro dos lábios Especialista afirma que as doenças mais comuns no carnaval são relacionadas a boca

Carnaval é sinônimo de festa, alegria, blocos de rua e beijos na boca. Segundo o infectologista Roberto Figueiredo, conhecido como “Dr. Bactéria”, as doenças mais comuns no carnaval são as relacionadas ao encontro dos lábios de duas pessoas desconhecidas.

"Há pessoas que beijam mais de 20 em um bloco", afirma Figueiredo.

A atitude de beijar outra pessoa pode trazer uma série de benefícios para a saúde física e mental — melhora a circulação sanguínea, previne rugas e gera bem-estar. No entanto, o gesto em excesso e com pessoas desconhecidas pode também trazer uma série de perigos.

A boca é recheada de bactérias e vírus que podem ser compartilhados durante o beijo. Veja abaixo 7 doenças que podem ser transmitidas pelo beijo.

Mononucleose

A mononucleose, popularmente conhecida como "doença do beijo", é causada pelo vírus Epstein-Barr. Os sintomas começam a surgir cerca de 30 dias depois e podem ser facilmente ser confundidos com uma gripe. Dores no corpo, ínguas atrás das orelhas, febre e dores nas juntas, estão entre as principais manifestações.

"Em alguns casos, embora raro, pode evoluir para um tipo de candidíase que aparece na região da boca inteira e até perda total dos dentes. Podendo ficar por até seis meses com esse vírus na boca", afirma.

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Através do beijo pode-se transmitir ISTs bacterianas como sífilis e gonorreia, e também virais, como herpes e HPV. Essas doenças provocam pequenas feridas na boca que liberam o patógeno, infectando a saliva e possibilitando a transmissão por meio do beijo.

Cada IST tem seus próprios sintomas. Os da sífilis são: feridas na boca, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. Já no caso da gonorreia oral, os principais sinais de alerta são: sensação de queimação; dor na boca e na garganta; glândulas inchadas na região; e manchas brancas.

Já no caso da herpes labial, os principais sintomas são: vermelhidão, formigamento, coceira e ardência na boca; surgimento de pequenas bolhas e rachaduras nos lábios. Quando se trata do HPV, o principal sintoma é o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas que podem ser semelhantes a uma afta na boca.

Doenças respiratórias

Doenças respitatórias, como gripe, resfriado e Covid-19, podem ser transmitidas pelo beijo. Isso porque a boca faz parte das vias aéreas — região afetada pelo vírus e local pelo qual o corpo tenta explir o patógeno como forma de combater a doença. Por causa disso, recomenda-se o uso de máscaras durante a infecção. São sintomas comuns de doenças respiratórias: cansaço; febre; dor de cabeça; coriza; dor de garganta.

Doenças do trato digestivo

Doenças causadas por vírus que afetam o trato digestivo também podem ser transmitidas pelo beijo. Os patógenos são os seguintes: rotavírus, paraechovirus, vírus da hepatite A e norovirus. Apesar de cada doença ter seus próprios sintomas, todas elas apresentam sinais gastrointestinais como: enjoo, vômitos, dor abdominal e diarreia.

Candidíase oral

Popularmente conhecida como sapinho, a candidíase oral pode ser transmitida pelo beijo. Ela é uma infecção fúngica que afeta principalmente pessoas com o sistema imunológico fragilizado ou com baixa imunidade. A doenças não precisa, necessariamente, ser transmitida de uma pessoa para a outra para se manifestar. O fungo chamado Candida albicans já existe naturalmente em nosso corpo, mas nosso sistema imunológico — quando em pleno funcionamento — evita a proliferação do patógeno protegendo contra a doença.

Os principais sintomas da candidíase oral são: placas de uma substância branca cremosa na boca; aparecimento de aftas na língua ou na bochecha; e dor ou ardência nas regiões afetadas.

Caxumba

Infecção viral causada pelo Paramyxovirus, a caxumba é pode ser transmitida por meio de gotículas de saliva e leva à inflamação das glândulas salivares e sublinguais. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da caxumba são: inchaço e dor nas glândulas salivares, podendo ser em ambos os lados ou em apenas um deles; febre; dor de cabeça; fadiga e fraqueza; perda de apetite; e dor ao mastigar e engolir.

A vacinação é a única forma de prevenir a caxumba. A proteção é fornecida por meio da vacina tríplice viral

Catapora

A catapora, também conhecida como varicela, pode ser transmitida por meio da saliva ou lesões de pele de uma pessoa infectada. Os principais sintomas da catapora são: manchas vermelhas e bolhas no corpo; mal estar; cansaço; dor de cabeça; perda de apetite; e febre baixa.

