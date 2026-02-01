A- A+

PREVENÇÃO Carnaval e beijo na boca: veja 7 doenças transmitidas pelo encontro dos lábios Segundo infectologista, período festivo, apesar das comemorações, traz diversos tipos de doenças

Fevereiro começou, e com ele o Carnaval. Neste domingo (1°) já tem dezenas de blocos de rua espalhados pelas ruas de várias cidades brasileiras. No Rio, por exemplo, tem estreia de Ivete Sangalo no carnaval de rua comandado o trio elétrico do megabloco SeráQAbre?, no Circiuito Preta Gil, no centro.

Entretanto, não é só de festa que se faz o Carnaval. Segundo o infectologista Roberto Figueiredo, conhecido como “Dr. Bactéria”, também há muitas doenças durante as comemorações e a maioria delas relacionadas aos beijos.

— Há pessoas que beijam mais de 20 em um bloco — afirma Figueiredo.

A atitude de beijar outra pessoa pode trazer uma série de benefícios para a saúde física e mental — melhora a circulação sanguínea, previne rugas e gera bem-estar. No entanto, o gesto em excesso e com pessoas desconhecidas pode também trazer uma série de perigos.

A boca é recheada de bactérias e vírus que podem ser compartilhados durante o beijo.



Veja abaixo 7 doenças que podem ser transmitidas pelo beijo:

Mononucleose

A mononucleose, popularmente conhecida como "doença do beijo", é causada pelo vírus Epstein-Barr. Os sintomas começam a surgir cerca de 30 dias depois e podem ser facilmente ser confundidos com uma gripe. Dores no corpo, ínguas atrás das orelhas, febre e dores nas juntas, estão entre as principais manifestações.

— Em alguns casos, embora raro, pode evoluir para um tipo de candidíase que aparece na região da boca inteira e até perda total dos dentes. Podendo ficar por até seis meses com esse vírus na boca — afirma.

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Através do beijo pode-se transmitir ISTs bacterianas como sífilis e gonorreia, e também virais, como herpes e HPV. Essas doenças provocam pequenas feridas na boca que liberam o patógeno, infectando a saliva e possibilitando a transmissão por meio do beijo.

Cada IST tem seus próprios sintomas. Os da sífilis são: feridas na boca, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. Já no caso da gonorreia oral, os principais sinais de alerta são: sensação de queimação; dor na boca e na garganta; glândulas inchadas na região; e manchas brancas.

Já no caso da herpes labial, os principais sintomas são: vermelhidão, formigamento, coceira e ardência na boca; surgimento de pequenas bolhas e rachaduras nos lábios. Quando se trata do HPV, o principal sintoma é o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas que podem ser semelhantes a uma afta na boca.

Doenças respiratórias

Doenças respitatórias, como gripe, resfriado e Covid-19, podem ser transmitidas pelo beijo. Isso porque a boca faz parte das vias aéreas — região afetada pelo vírus e local pelo qual o corpo tenta explir o patógeno como forma de combater a doença. Por causa disso, recomenda-se o uso de máscaras durante a infecção. São sintomas comuns de doenças respiratórias: cansaço; febre; dor de cabeça; coriza; dor de garganta.

Doenças do trato digestivo

Doenças causadas por vírus que afetam o trato digestivo também podem ser transmitidas pelo beijo. Os patógenos são os seguintes: rotavírus, paraechovirus, vírus da hepatite A e norovirus. Apesar de cada doença ter seus próprios sintomas, todas elas apresentam sinais gastrointestinais como: enjoo, vômitos, dor abdominal e diarreia.

Candidíase oral

Popularmente conhecida como sapinho, a candidíase oral pode ser transmitida pelo beijo. Ela é uma infecção fúngica que afeta principalmente pessoas com o sistema imunológico fragilizado ou com baixa imunidade. A doenças não precisa, necessariamente, ser transmitida de uma pessoa para a outra para se manifestar. O fungo chamado Candida albicans já existe naturalmente em nosso corpo, mas nosso sistema imunológico — quando em pleno funcionamento — evita a proliferação do patógeno protegendo contra a doença.

Os principais sintomas da candidíase oral são: placas de uma substância branca cremosa na boca; aparecimento de aftas na língua ou na bochecha; e dor ou ardência nas regiões afetadas.

Caxumba

Infecção viral causada pelo Paramyxovirus, a caxumba é pode ser transmitida por meio de gotículas de saliva e leva à inflamação das glândulas salivares e sublinguais. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da caxumba são: inchaço e dor nas glândulas salivares, podendo ser em ambos os lados ou em apenas um deles; febre; dor de cabeça; fadiga e fraqueza; perda de apetite; e dor ao mastigar e engolir.

A vacinação é a única forma de prevenir a caxumba. A proteção é fornecida por meio da vacina tríplice viral

Catapora

A catapora, também conhecida como varicela, pode ser transmitida por meio da saliva ou lesões de pele de uma pessoa infectada. Os principais sintomas da catapora são: manchas vermelhas e bolhas no corpo; mal estar; cansaço; dor de cabeça; perda de apetite; e febre baixa.

