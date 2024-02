Carnaval em Noronha: programação multicultural agita moradores e turistas da Ilha

A- A+

E o Carnaval está fervendo na Ilha de Fernando de Noronha com uma programação multicultural. Para esta segunda-feira (12), o terceiro dia da folia começa às 16h, no Polo da Melhor Idade.

A festa começa com música eletrônica, seguida por muitos hits de Carnaval com Tito Noronha. E a noite segue com várias atrações, finalizando com o Arrastão do Nego.

No domingo (11), o tradicional Maracatu Nação Noronha abriu a programação. Em seguida, a Orquestra 100% Camará trouxe os clássicos do Carnaval pernambucano.

E a prata da casa Nado Carvalho contagiou os moradores e os turistas, fazendo os visitantes entrarem nas danças locais: frevo, coco de roda, ciranda e maracatu.

Em seguida, subiu ao palco Douglas Leon, cantor e compositor de Caruaru, que lançou sua música “Vibe Boa”. Começando a madrugada, Dayse Trajano mostrou um repertório diversificado, com muito axé.

Ainda durante a noite, o Bloco Os Cangaceiros saiu do Bairro Três Paus em direção à Praça São Miguel, arrastando os foliões. A programação do domingo foi finalizada com o Arrastão da Orquestra 100% Camará, que levou a animação do palco para as ruas de Noronha, indo da Praça da Mãezinha para o Centro Histórico.

A folia segue até a Quarta-Feira de Cinzas (14). O evento tem a promoção do Governo de Pernambuco, através da Empetur e Fundarpe, e realização da Administração da ilha, através da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes, e, ainda, a parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Samu.

Veja também

