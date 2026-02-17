A- A+

Carnaval 2026 Carnaval em SP: apuração das escolas do Grupo Especial é nesta terça-feira (17) Desfiles no Anhembi são avaliadas em nove critérios pelos jurados; fantasia é o primeiro critério de desempate

A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba de São Paulo ocorre nesta terça-feira, 17, a partir das 16h. A classificação determinará o sábado das campeãs, no dia 21 de fevereiro.

As cinco escolas mais bem colocadas participarão do desfile especial. As duas escolas que receberem a menor pontuação descem para o Grupo de Acesso 1.

As escolas do Grupo Especial são avaliadas em nove categorias. Veja quais:



- Evolução



- Samba-enredo



- Bateria



- Enredo



- Mestre-sala e Porta-bandeira



- Alegoria



- Comissão de frente



- Harmonia



- Fantasia



"Fantasia" é o critério de desempate utilizado para definir a campeã. Em ordem, os demais são: harmonia, comissão de frente, alegoria, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, bateria, samba-enredo e evolução.



Acadêmicos do Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso 1

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi foi campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo. A vice-campeã foi a Pérola Negra.



A Acadêmicos do Tucuruvi conquistou o título com 269,9 pontos. A Pérola Negra e a Mancha Verde empataram na vice-liderança, com 269,4 pontos cada, mas a primeira levou a melhor no critério de desempate, que contabiliza todas as notas descartadas.



A Acadêmicos do Tucuruvi levou ao Sambódromo do Anhembi o enredo Anti-Herói Brasil, assinado pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e pelo enredista Cleiton Almeida. A narrativa da escola da zona norte celebra o brasileiro que vive e luta em meio às contradições do país. Em 2025, a escola havia sido rebaixada no carnaval de São Paulo.



