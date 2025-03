A- A+

carnaval Para matar saudade do Carnaval, Folia das Cordas chega ao Mercado da Boa Vista, neste domingo (9) O evento é um baile carnavalesco com apresentações de vários artistas e participação de blocos convidados

Pode parecer que o Carnaval acabou na Quarta-Feira de Cinzas, mas, no Recife, a história é diferente. Para os foliões que ainda quiserem aproveitar a festa, tem programação gratuita marcada no Mercado da Boa Vista, no Centro, já neste domingo (9), com o Folia das Cordas - Frevo, Suor e Cerveja.



O evento é um baile carnavalesco com apresentações de vários artistas e participação de blocos convidados. A programação vai das 11h às 16h, e acontece tradicionalmente sempre no domingo após o Carnaval para um reencontro dos artistas, músicos, compositores, jornalistas, intelectuais e foliões da cidade do Recife para uma confraternização após os dias da folia momesca.

"(O Folia das Cordas) surgiu da necessidade do Encontro dos artistas e músicos carnavalescos para reviver os momentos de festa de momo de uma forma lúdica e saudável e fazendo o que mais gostam: tocar e pular Frevo", disse a organização, em comunicado oficial.

Atrações

A abertura do evento será comandada pelo multiartista e comunicador Walmir Chagas - O Véio Mangaba, para tornar o Folia das Cordas em um programa de auditório.



As apresentações musicais ficam por conta de Betto do Bandolim, Bozó 7Cordas, grupo Pernambucaneando, com Fátima de Castro, Kelly Rosa, Sonnia Aguiar. Para encerrar, o público vai participar de um arrastão da Orquestra Raízes Pernambucanas do maestro Fábio César. Todo o evento vai ter participações especiais.

etto do Bandolim e Bozó 7Cordas são atrações confirmadas do evento. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação da 7ª edição do Folia nas Cordas - Frevo, Suor e Cerveja

Domingo (9), das 11h às 16h - Mercado da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife

Atrações: Betto do Bandolim, Bozó 7Cordas, grupo Pernambucaneando, com Fátima de Castro, Kelly Rosa, Sonnia Aguiar e Orquestra Raízes Pernambucanas

Entrada: Gratuito

Direção: Wagner Staden

Produção: mamahuê produções Culturais&Afins

Apoio: Prefeitura da Cidade do Recife / Secretaria de Cultura do Recife.

Veja também