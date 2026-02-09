A- A+

Carnaval 2026: Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca comemora 20 anos com 20 horas de programação

O 20º Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca do Brasil, que ocorre no Domingo (15) e na Segunda-Feira de Carnaval (16), em Olinda, marca as duas décadas dedicadas à difusão da genuína cultura popular.

Com uma programação totalmente gratuita e para todas as idades, a festa terá quase 20 horas e reunirá cerca de 20 atrações, entre grupos de maracatu, caboclinho, afoxé, coco, cavalo marinho e outras.

O evento comemora também os 80 anos do saudoso Mestre Salustiano, criador do espaço que recebe a festa e que morreu em 2008. A programação começa às 8h do domingo e tem como destaque, o tradicional Maracatu Piaba de Ouro, também criado por Salu e prestes a comemorar seu cinquentenário.

Ao longo do dia, passam pelo palco, o Cavalo Marinho Boi da Luz, o Boi Pintado de Aliança, a Tribo de índio Ubirajara, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, e o Afoxé Alafin Ouro. Ainda se apresentam Gilmar Leite, Coco do Amparo Branco e a Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

Na segunda-feira (16), a festa segue com a Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Maracatu Leão de Ouro, de Condado, Caboclinho Kapinawa, Caboclinho Índio Brasileiro Buenos Aires e Caboclinho Índio Brasileiro de Itaquitinga, encerrando com o tradicional Encontro de Maracatus de Baque Solto.

“O legado de Salu vive em nós e celebramos seus 80 anos espalhando alegria e lembrando seu legado dedicado à valorização da cultura popular”, diz Pedro Salustiano, um dos organizadores do evento e filho de Mestre Salú.

