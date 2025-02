Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca mantém legado de Mestre Salu

A- A+

A 19ª edição do Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca do Brasil confirma a força da cultura popular, com apresentações gratuitas no domingo (2) e na segunda-feira (3) do período carnavalesco. A programação começa às 8h e segue por todo o dia, até às 17h, com grupos de maracatu, caboclinho, afoxé, coco, e cavalo marinho. O espaço conta com estacionamento e área gastronômica.

A abertura do evento, no domingo (2), será com a Família Salustiano e a Rabeca Encantada, seguida da Tribo de Índio Ubirajara Itapissuma, do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, do Boi de Carnaval Boi Pintado, do Coco do Amaro Branco, do Afoxé Alafin Oyo, finalizando com o Maracatu Piaba de Ouro.

Já segunda-feira (02), além da Família Salustiano e a Rabeca Encantada, se apresentarão: Maracatu Leão de Ouro, Clube Carnavalesco Tribo indígena Capinawa, Caboclinho índio Tupi Guarani, Índio Canindé Brasileiro de Itaquitinga, Tribo Indígena Orubá.

Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca - Foto: Carlos Rafael

Criada pelo patriarca da família, o rabequeiro Mestre Salustiano, falecido em 2008, a Casa da Rabeca é um espaço multicultural mantido pelos filhos, netos e bisnetos do Mestre, preservando o legado deixado por ele. “É uma grande alegria para a família poder manter essa tradição, compartilhando com todos que acreditam na força da cultura popular”, diz Pedro Salustiano, um dos organizadores do evento.



Apoios

O evento conta com o apoio da Fundarpe/Secretaria de Cultura de Pernambuco/Governo de Pernambuco, Prefeitura de Olinda, e é promovido pela Casa da Rabeca. Com acesso totalmente gratuito, o espaço oferece gratuidade no estacionamento, segurança no local e venda de bebidas e alimentos.

SERVIÇO:

19ª Carnaval Mesclado

Quando: domingo e segunda-feira de Carnaval, dias 02 de 03 de março

Onde: Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE

Horário: 8h às 17h

Quanto: Entrada gratuita

Estacionamento: gratuito

Mais informações: (81) 9.9606.0181

