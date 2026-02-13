Sex, 13 de Fevereiro

Carnaval no interior: Nazaré da Mata leva 30 blocos às ruas e amplia programação em 2026

Programação gratuita se estende por sete dias e aposta em Carnaval descentralizado, com blocos em diversos pontos da cidade

A programação começou nesta sexta-feira (13), às 9h, com o Bloco Pó de GizA programação começou nesta sexta-feira (13), às 9h, com o Bloco Pó de Giz - Foto: Divulgação / Prefeitura de Nazaré da Mata

Conhecida pelo Encontro de Maracatus de Baque Solto, Nazaré da Mata divulgou a programação do Carnaval 2026, que contará com desfiles de 30 blocos ao longo de sete dias de folia.

As apresentações começam nesta sexta-feira (13) e vão até a quarta-feira de Cinzas (18), com um desfile adicional marcado para o sábado seguinte (21).

A programação é coordenada pela Prefeitura de Nazaré da Mata, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e prevê atividades gratuitas distribuídas por diferentes bairros do município, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a gestão municipal, a proposta é ampliar a circulação dos blocos e organizar a festa em diversos pontos da cidade.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (13), com atividades que começaram ainda pela manhã com o Bloco Pó de Giz, que saiu às 9h da Escola Monsenhor Calábria com a Orquestra Capa Bode em direção à Gerência Regional de Educação.

À noite, a cidade recebe o Bloco Vem Ficar Comigo, o Boi Cerâmica Maguari e o Bloco das Virgens de Nazaré, este com trio elétrico e show de Nanara Belo.

No sábado (14), o Bloco Folia com Mainha (Kids), às 16h, leva orquestra de frevo à Praça do Frevo, reforçando o perfil familiar da festa. Também desfilam o Bloco Aluno Cabeção e o Bota Frevo pra Torar.

O domingo (15) começa às 5h com o Bloco Estrela do Amanhecer. Ao longo do dia, blocos como Estrelinha de Nazaré da Mata, Juá em Folia, Formiga Lambendo Açúcar,

Os Proibido, 100% Álcool, Ramo Verde e o Clube Carnavalesco Jacaré em Folia percorrem bairros como Juá, Vila e Sertãozinho.

Na segunda-feira (16), a programação se espalha por diferentes pontos da cidade com blocos como Os Gostosões, Resenha dos Amigos, Vai de Van, Os Parasitas, Doido é Doido e Liriiix. A agenda inclui ainda ações educativas e de conscientização no trânsito.

Na terça-feira (17), saem Os de Verdade, Mela Mela dos Bebe Porque Gosta, Comissão na Folia e Biuzinha 10. A quarta-feira (18) encerra oficialmente a programação com o Bloco do Rei e o tradicional Bacalhau do Deinha.

No sábado seguinte (21), o Bloco Carnavalesco Soldado Dois de Ouro fecha o ciclo carnavalesco.

Com informações da assessoria de imprensa

