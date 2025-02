A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval de Fernando de Noronha tem desfile inédito do Galo, Mago de Tarso, Michelle Melo e mais Programação do Carnaval da ilha começa no Sábado de Zé Pereira (1º) e se estende até a Terça-Feira de Carnaval (4), na Vila dos Remédios

Com o tema "O Maior Carnaval dos Mares", Fernando de Noronha comemora a Folia de Momo um desfile inédito do Galo da Madrugada e apresentações de Mago de Tarso, Michelle Melo e outras atrações.

A programação do Carnaval da ilha começa no Sábado de Zé Pereira (1º) e se estende até a Terça-Feira de Carnaval (4), na Vila dos Remédios, com apresentações musicais de frevo, samba, maracatu, brega e ritmos regionais.

O Galo da Madrugada, maior bloco de rua do mundo, desembarca na ilha pela primeira vez. Em 2024, Noronha recebeu o desfile do Homem da Meia-Noite.

O desfile do Galo está marcado para a madrugada de terça para quarta-feira (5), encerrando a programação acompanhado pela Orquestra 100% Camará [confira todas as atrações no fim do texto].

Polos Infantil e da Terceira Idade

Além da programação musical e dos desfiles, o Carnaval de Fernando de Noronha contará com atividades voltadas para crianças e idosos.

No Polo Infantil, por exemplo, haverá brincadeiras, oficinas de máscaras e pintura. No Polo da Terceira Idade, a programação traz bailes carnavalescos e apresentações culturais adaptadas para esse público.

Carnaval 2025: confira a programação de Fernando de Noronha

Sábado (1°/3)

Praça São Miguel

19h30 - Orquestra 100% Camará

21h - Edy Fernandes

23h - Bella Kahun

1h - Sony Bass

2h30 - Maracatu Nação Noronha

Domingo (2/3)

Polo Infantil – Forte dos Remédios

15h – 17h Orquestra 100% Camará

Praça São Miguel

20h - Maracatu Nação Noronha

21h30 - DJ Irandson

23h - Nado Carvalho

1h – Mago de Tarso

Segunda (3/3)

Polo da Terceira da Idade

19h30 - Márcio Moreno

Praça São Miguel

21h30 - Orquestra 100% Camará

23h - Nego Noronha

1h - Banda Metade

2h30 - Bloco do Nego

Terça (4/3)

Praça São Miguel

19h30 - Maracatu Nação Noronha

21h - Tito Noronha

23h - Dayane Santos

1h - Michelle Melo

2h30 - Desfile do Galo da Madrugada e Orquestra 100% Camará

