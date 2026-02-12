A- A+

Carnaval 2026 Carnaval: Olinda reforça segurança para crianças com 15 mil pulseiras de identificação Prefeitura vai contar com apoio de drones; Praça do Carmo será local de ponto de acolhimento

A Prefeitura de Olinda vai reforçar a segurança das crianças durante o Carnaval 2026 com a distribuição de 15 mil pulseiras de identificação.

A medida começa neste sábado (14) e pretende facilitar a localização de pais ou responsáveis em caso de desencontro no meio da folia.

A ação será realizada por equipes fixas e itinerantes que vão atuar em todos os polos carnavalescos da cidade.

O ponto principal de atendimento vai funcionar na Praça do Carmo, onde também estará instalado o Espaço de Proteção, próximo ao palco principal e ao lado do Camarote da Acessibilidade, que conta com estrutura preparada para acolher crianças que eventualmente se percam durante a festa.

No local, uma equipe especializada vai receber as crianças, garantir a segurança e realizar todos os procedimentos necessários até a chegada da família.

Equipes nos polos e orientação às famílias

As pulseiras serão entregues por equipes volantes que circularão pelos locais de maior concentração de foliões.

Além da distribuição, os profissionais vão orientar pais e responsáveis sobre o preenchimento correto das informações e a importância de manter os dados atualizados e legíveis.

A iniciativa busca ampliar a rede de proteção à infância em um dos períodos de maior fluxo de pessoas na cidade, quando o risco de desencontros aumenta significativamente.

O Carnaval do Recife também terá distribuição de pulseiras de identificação para crianças.

Drones reforçam monitoramento

Como reforço às ações presenciais, a operação contará com apoio tecnológico. Drones serão utilizados para auxiliar na localização de crianças perdidas por meio de geolocalização, ampliando a capacidade de resposta das equipes e tornando o Carnaval de Olinda mais seguro para as famílias.

Segundo a prefeitura, a expectativa é que a iniciativa contribua para uma folia mais tranquila, com prevenção, agilidade no atendimento e proteção redobrada para os pequenos foliões.

Veja também