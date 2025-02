A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: Olinda monta esquema de trânsito para desfile das Virgens do Bairro Novo Haverá pontos de bloqueio na cidade ao longo do domingo (23)

O desfile das Virgens do Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mexerá com o trânsito da cidade. Segundo a prefeitura, um esquema de interdição foi preparado.

Com a concentração do bloco marcada para 8h30, o esquema terá início às 7h, podendo seguir até 21h, após a dispersão dos foliões.

O trabalho vai envolver 40 agentes e mais 25 orientadores de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana.

"[Os profissionais] estarão em locais estratégicos, com fiscalizações móveis em viaturas e motos", destacou o secretário executivo de Mobilidade Urbana de Olinda, Flávio Ramos.

A interdição do trânsito começa pela rua do Sol, no Carmo, segue pela Praça 12 de Março e avenida Getúlio Vargas, até a altura da rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

Para quem vem no sentido Recife-Olinda vai encontrar um ponto de bloqueio próximo à Delegacia do Varadouro. A partir desse ponto, ônibus e caminhões serão desviados para a PE-15, seguindo para os Bultrins ou para Paulista, também na RMR.

Os veículos menores poderão seguir pela avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire.

Já para os carros de menor porte, que vêm no sentido contrário, Olinda-Recife, os motoristas terão que entrar na avenida Doutor Manoel Barros Leite em direção à avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro dos Bultrins.

Neste mesmo itinerário, ônibus e caminhões vão entrar na rua Marcolino Botelho, próximo ao Shopping Patteo.

O desfile das Virgens do Bairro Novo terá com duas orquestras de frevo e 12 trios elétricos. Na programação de shows, nomes como Dadá Boladão, Sheldon, Almir Rouche, MC Leozinho, Felipe Original, Nonô Germano, Renatto Pires, Asas da América, Allan Diboa, Luan Douglas, Som da Terra e Nanara.

