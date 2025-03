A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval: bloco "Os Irresponsáveis" desfila na Zona Norte do Recife nesta Quarta-feira de Cinzas (5) Neste ano, o bloco chega ao 42° desfile, com concentração na sede do bloco, em Água Fria, já a partir das 12h

A Quarta-feira de Cinzas chega ano após ano para trazer o fim do Carnaval. Na Zona Norte do Recife, mais especificamente no bairro de Água Fria, a despedida do Momo acontece tradicionalmente em grande estilo, com o desfile do bloco "Os Irresponsáveis".

Este ano, o bloco chega ao 42° desfile, com concentração na sede do bloco, em Água Fria, já a partir das 12h. O percurso seguirá entre as ruas dos bairros da Zona Norte ao longo da tarde, com sete trios elétricos. Dentre as atrações, estão nomes como Asas da América, Beleza Pura, Dany Myler e Banda Praktá.

À Folha de Pernambuco, um dos diretores do bloco, Fábio Cunha, explicou que o objetivo é reunir cerca de 500 mil pessoas na festa.



"As expectativas são as melhores possíveis, e, nos últimos anos, temos reunido algo em torno dessa quantidade de foliões. São atrações em cada trio elétrico, em um trajeto completo até o Mercado de Água Fria, para o ápice da nossa festa", afirmou.

Encerramento do Carnaval

Para além do bloco Os Irresponsáveis, quem quiser também vai poder se despedir do Carnaval com o encerramento oficial da programação em Olinda.

O polo principal da folia é no Carmo, o palco Pernambuco Meu País no Carnaval. Este ano, o Carnaval de Olinda tem tema "Todos Juntos Numa Só Alegria" e recebeu, em todos os sete polos, mais de 150 artistas.



A programação nesta quarta-feira terá início às 16h, com a apresentação do Maestro Duda. Em seguida, às 17h, a Banda Carranza sobe ao palco.

A noite segue com as apresentações de Banda Devotos, Mundo Livre S/A e Nação Zumbi.

Carnaval de Olinda 2025: programação da quarta-feira (5)

17h - Maestro Duda

18h - Banda Carranza

19h30 - Banda Devotos

21h30 - Mundo Livre S/A

23h30 - Nação Zumbi





