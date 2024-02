A- A+

FOLIA INFANTIL Carnaval para criançada; confira a programação dos polos infantis no Recife Seis polos, espalhados pela cidade, receberão atrações infantis a partir deste domingo (11)

Quem disse que o carnaval não é para todas as idades? A prova que sim é a programação gratuita disponível para os pequenos foliões se divertirem pelo Recife. A partir do domingo (11), os parques da Jaqueira, Macaxeira, Santana, Dona Lindu, das Graças, além do polo Aurora se tornarão palco de muitas brincadeiras e diversão para a criançada.

Os dias de folia ficam por conta de bandas circenses, mágicos, orquestras, passistas, contadores de histórias e blocos, todos voltados para o público infantil e espalhados por diversas regiões do Recife. Os shows começam sempre por volta das 15h, com apresentação das agremiações e grupos locais.

Na grade, os seis polos vão receber atrações como Mundo Bita, Tio Bruninho, Fada Magrinha, Bailinho Kids, entre outros farão a alegria dos baixinhos neste Carnaval.

Confira programação infantil do Carnaval do Recife do domingo (11) até a terça (13):

PARQUE DA JAQUEIRA

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Bailinho Kids

18h40 Mini Rock

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Bandinha Circense do Recife

18h40 Tintim por Tintim

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17H Rodrigo Lima (mágico)

17h20 Spok e Instituto Passo de Anjo

18h40 Ilana Ventura e Banda

PARQUE SANTANA

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Fada Magrinha (Caixinha de Ritmo)

18h40 Pernambucaninhus (Joanah Flor)

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Mateus e Katilinda

18h40 Mariane Bigio

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Banda Cervac

18h40 Tamanquinhos (Lucas dos Prazeres)

PARQUE MACAXEIRA

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Tamanquinhos (Lucas dos Prazeres)

18h40 Banda Alegria de Brincar

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Ilana Ventura e Banda

18h40 Carnaval do Bita

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Carol Levy

18h40 Pernambucaninhus (Joanah Flor)

PARQUE DONA LINDU

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

16h Cia. Brincantes de Circo

17h20 Grupo Infantil Sol Menores

18h40 Pato Fu - Música de Brinquedo

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

16h Cia. Brincantes de Circo

17h20 Tio Bruninho

18h40 Mini Joia (China)

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

16h Cia. Brincantes de Circo

17h20 Tintim por Tintim

18h40 Mini Rock

POLO AURORA

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Kelly Benevides - Cigarra Kika

18h40 Bloco do Bita

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Fada Magrinha (Caixinha de Ritmo) (Caixinha de Ritmo)

18h40 Pato Fu - Música de Brinquedo

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Bandinha Circense do Recife

18h40 A Bandinha

PARQUE DAS GRAÇAS

Domingo (11)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Bandinha Circense do Recife

18h40 A Bandinha

Segunda (12)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Bailinho Kids

18h40 Carol Levy

Terça (13)

15h Recife MCP - Matriz da Cultura Popular (agremiações das diversas expressões locais).

17h20 Mariane Bigio

18h40 Banda Maria Fulô

