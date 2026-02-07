A- A+

Medidas de segurança Carnaval de Pernambuco 2026: veja dicas de segurança para brincar o período de folia A Folia de Momo deste ano contará com 68 mil lançamentos extraordinários de policiais militares

O Carnaval de Pernambuco 2026 tem a expectativa de receber um grande volume de visitantes. Com a aglomeração de pessoas nos espaços públicos, os foliões precisam ficar atentos para brincar em segurança.

Por isso, a Folha de Pernambuco separou os golpes mais praticados neste período de festa e as principais dicas de segurança.

Por meio da Secretaria de Defesa Social, o Governo do Estado terá 68 mil lançamentos extraordinários de policiais militares para reforçar a segurança do Carnaval de Pernambuco. Essa atuação conta com o reforço de mais de 3 mil policiais recém-formados.

O esquema de segurança ainda vai dispor, nos principais polos, de 325 câmeras fixas e 360º, com o apoio de 11 drones nas cidades de Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana, Pesqueira e Triunfo.

Furtos

De acordo com o tenente-coronel Edmílson, chefe adjunto da assessoria de comunicação social da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a principal recomendação aos foliões é levar o mínimo de objetos pessoais possíveis, mas ressalta que é interessante ter um documento autenticado com foto.

Uma prática criminosa comum em aglomerações são os furtos, principalmente de celulares que são utilizados para registrar momentos, contactar pessoas e fazer pagamentos.

O oficial destaca que esses furtos ocorrem, de maneira geral, no momento que a pessoa fica um pouco desligada do que está acontecendo à sua volta.

"Os criminosos aproveitam para subtrair algum objeto. Com a doleira você guarda de forma mais segura e não precisa estar se preocupando a todo momento durante a festa”, disse.

Pela importância dos aparelhos, o tenente-coronel Edmílson recomenda que os foliões façam o cadastro no Alerta Celular pelo site oficial alertacelular.sds.pe.gov.br antes de sair para as festas.

“O Alerta Celular, no ano passado, teve um retorno de 9.000 aparelhos recuperados. Isso mostra a importância das pessoas se atentarem para essa necessidade de fazer o cadastro na plataforma para que no momento em que o celular seja identificado com alguém que possivelmente o tenha furtado ou roubado, ele possa ser recuperado posteriormente pelo proprietário”, disse.

Outro alerta da PMPE é que as pessoas que vão curtir o Carnaval nos espaços públicos devem ir e voltar da folia acompanhadas, além de não aceitar bebidas ou caronas de desconhecidos. "A sós, a pessoa fica mais vulnerável e suscetível a ser alvo de alguma atividade ilícita”.

Tenente-coronel Edmílson reforça ações de segurança durante o Carnaval. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Caso os foliões sejam vítimas de furto, roubo, agressão, assédio ou quaisquer tipos de crime, o tenente-coronel Edmílson reforça as ações que devem ser feitas.

"É importante que a pessoa, de imediato, não reaja contra quem cometeu este ato. Identifique uma patrulha da Polícia Militar mais próxima, que pelo número massivo de policiais militares será fácil encontrar”, completou.

Confira dicas de segurança para o Carnaval

Golpes financeiros

Titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a delegada Isabela Veras detalha que golpes financeiros também são comuns durante o Carnaval.

Os golpistas se aproveitam do clima de distração e aglomeração para tentar aplicar fraudes. Por exemplo, o valor exibido no visor da maquineta do cartão pode ter a adição de um zero a mais ou até a troca do cartão.

"A dica que damos é que é fundamental conferir o valor exibido no visor antes de digitar a senha ou de passar o seu cartão por aproximação. Além disso, não entregar o seu cartão a terceiros para que ele insira na maquineta porque você não pode perder o cartão do seu campo de visão", explicou.

De acordo com a delegada, também é recomendada a desativação temporária dos pagamentos por aproximação, ativar limites diários de transferências por Pix e evitar o uso de Wi-Fi público para fazer operações financeiras.

“Uma coisa importante é ativar as notificações bancárias, porque ao receber uma notificação do banco de alguma outra compra que você não reconheça, você vai contestar imediatamente isso e mitigar o dano”.

Delegada Isabela Veras alerta população sobre os cuidados com golpes financeiros durante a festa. Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco.

Ingressos falsos

Além das festas na rua, o Carnaval é repleto de shows e comemorações privadas. Com a grande demanda por ingressos, este período registra um aumento de casos de vendas de entradas falsas para os eventos.

O ideal, de acordo com a delegada Isabela Veras, é adquirir os ingressos apenas em sites oficiais e bilheterias autorizadas. Caso a compra não seja feita por esses canais, é fundamental desconfiar de preços muito abaixo do valor de mercado e de perfis recém-criados nas redes sociais.

“Caso venha a cair num golpe, que é muito comum, tem que preservar todas as provas, anúncios, prints desse perfil, comprovantes, dados do vendedor, tudo que for possível e registrar o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência pode ser registrado online, no site da delegacia interativa, ou presencialmente em qualquer delegacia, levando todas essas provas", detalhou a delegada.

Folia em grupo

Um grupo de amigos que se conhece há cerca de cinco anos já vive a expectativa pelo Carnaval 2026. Os estudantes Maria Luísa, de 23 anos, Maria Júlia, Maria Gabriela e Arthur Uchôa, todos de 24 anos, preferem curtir a folia nas ladeiras de Olinda.

O grupo de amigos Arthur, Júlia, Gabriela e Luísa vivem a expectativa pela chegada do Carnaval. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Para brincar o Carnaval em segurança, Maria Luísa tem a preocupação de deixar o celular num lugar seguro dentro da doleira. Outro ponto de atenção é sobre os locais que vai passar ao longo da festa.

"Eu sempre tento ver algum lugar que não esteja tão cheio ou então alguma forma de sair do local caso não tenha como controlar a quantidade de gente. Também fico atenta para caso aconteça algum tipo de furto ou situações parecidas", afirmou.

Já Maria Gabriela reconhece a importância de estar sempre em grupo durante a celebração do Carnaval.

"Andar em grupo sempre é importante, porque quem quiser fazer o mal vai se sentir mais intimidado. Se algo acontecer, tem gente ao redor para ajudar e socorrer", finalizou.



