Operação Carnaval 2025: número de sinistros em BRs de Pernambuco cai; mortes aumentam

O Carnaval 2025 chegou ao fim com redução nos números de sinistros e feridos nas rodovias federais de Pernambuco.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (6) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O total de mortes, no entanto, foi ligeiramente maior.

Entre a sexta-feira (28) e a Quarta-Feira de Cinzas (5), período de atuação da Operação Carnaval, as BRs do Estado registraram um total de 40 sinistros, com 36 feridos e três mortes.

No ano passado, entre 9 e 14 de fevereiro, dias correspondentes ao período da folia, a PRF anotou 57 sinistros, com 52 feridos e duas mortes.

Na comparação entre 2025 e 2024, portanto, o balanço entre os dois anos indica redução de 29% no número de sinistros, de 30% na quantidade de feridos e uma morte a mais (50%).

Durante a Operação Carnaval, a PRF intensificou ações de combate à alcoolemia, que resultaram em 63 autuações e sete condutores detidos pela mistura de bebida e direção.

A PRF ainda divulgou outros números relacionados à operação:

- 6.586 veículos e 7.843 pessoas fiscalizados;

- 3.319 atuações por diversas infrações;

- 5.529 testes do bafômetro com 53 autuações por recusa e 10 por constatação e sete detidos;

- 3.038 imagens de veículos com velocidade acima do limite;

- 54 autuações por não uso do capacete em motociclistas ou passageiros;

- 210 autuações por manobra irregular;

- 67 autuações por desrespeito à Lei do Descanso do motorista;

- 48 crianças transportadas sem dispositivo adequado;

- 159 autos de infração pelo não uso de cinto de segurança;

- 2.338 pessoas abordadas em ações educativas;

- 114 animais de grande porte soltos nas BRs recolhidos;

- 294 veículos irregulares recolhidos;

- 21 presos por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal de veículo, crimes ambientais e com mandado de prisão em aberto;

- 11 veículos com registro de roubo ou furto ou adulterados apreendidos.

