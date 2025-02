Carnaval: Prefeitura de Olinda divulga programação completa de shows nos polos de animação

A- A+

A Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda divulgou, na noite desta quarta-feira (19), a programação completa dos polos de animação do Carnaval 2025.

Com mais de 150 artistas confirmados e sete polos, espalhados entre os bairros do Sítio Histórico, Tabajara, Rio Doce, Peixinhos e Xambá, o Carnaval chega com o tema "Todos Juntos Numa Só Alegria".

Famosos nomes do Carnaval irão marcar presença nos palcos da festa de momo, prometendo agitar as multidões espalhadas pelas ruas da cidade. Entre ele, estão: Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, João Gomes e Luísa Sonza.

"É com imensa alegria que convidamos a todos para viverem o Carnaval 2025 de Olinda, um verdadeiro encontro de celebração da nossa gente. Agradecemos ao Governo de Pernambuco, à Empetur e aos parceiros que tornam essa festa tão especial."

"Olinda se enche de cores e ritmos para acolher a todos em uma programação diversa e encantadora. Venham viver essa experiência única, onde a alegria não tem limites", declarou a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

O Carnaval será celebrado entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. A expectativa é de a cidade receber mais de 4 milhões de foliões.

Confira a programação completa





Quinta-feira (27 de fevereiro)



Chegada do Cortejo

Gangga Barreto

Lenine

Raphaela Santos - A Favorita

Alceu Valença



Sexta-feira - (28 de fevereiro)

Orquestra de Frevo Zezé Correa

Dadá Boladão

Banda Só Brega (Conde)

Taynara Andreza

Priscila Senna



Sábado (1º de março)

Orquestra Malassombro

Nonô Germano

Nena Queiroga

Elba Ramalho



Domingo (2 de março)

Orquestra Rockfônica de Frevo

Fundo de Quintal

Tribo de Jah

Marcelo D2

Teto

Maneva



Segunda-feira (3 de março)

Orquestra de Bolso

Academia da Berlinda

Romero Ferro

Duda Beat

Luiza Sonza



Terça-feira (4 de março)

Orquestra Arruando

Banda Eddie

Renatto Pires

Almerio

Geraldo Azevedo

João Gomes



QUARTA - 05 DE MARÇO

Maestro Duda

Banda Carranza

Banda Devotos

Mundo Livre S/A

Nação Zumbi

________________________________________________



POLO TABAJARA



DOMINGO - 2 de Março

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Tribo de Índio Ubirajara Itapissuma

Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda

Boi de Carnaval Boi Pintado

Coco do Amaro Branco

Afoxé Alafin Oyó

Maracatu Piaba de Ouro



SEGUNDA - 3 de Março

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Maracatu Leão de Ouro

Clube Carnavalesco Tribo Indígena Capinawá

Caboclinho Índio Tupi Guarani

Índio Canindé Brasileiro de Itaquitinga

Tribo Indigena Orubá

________________________________________________



POLO GUADALUPE



SÁBADO - 1 de Março

Ed Carlos

Jota Michiles

Coco de Umbigada

Viola Luz

Lu Maciel

Maciel Salú



DOMINGO - 2 de Março

Afoxé Alafin Oyó

Santa Dose

Laís Senna

Neris e o Trombonando

Nádia Maia

Orquestra Latinolindense



SEGUNDA 3 de Março

Gustavo da Lua

Dizmaia

Café Preto

Orquestra do Avesso

Juba

Rogério Rangel



TERÇA 4 de Março

Edilza Aires

Bárbara Aires

Batuketu

Dudu do Acordeon

Nailson Vieira

Siba e a Fuloresta

Romero Ferro

_____________________________________________



PALCO VARADOURO



SÁBADO - 01 DE MARÇO

Coco do Mestre Juarez

Afoxé Ara Odé

Mestra Ana Lúcia Raízes do Coco

A Cocada

Maracatu Nação Pernambuco

Cris Galvão



DOMINGO - 02 DE MARÇO

Bloco Lírico Eu Quero Mais

Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho

Bloco Carnavalesco Damas e Valetes

Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda

Getúlio Cavalcanti e família

Banda Pau e Corda



SEGUNDA - 03 DE MARÇO

Dona del do Coco e Ciranda

Arnaldo do Coco

Nininha do Coco

Banda Abé Adú Lofé

Marcio Rastama

Zuza Miranda



TERÇA-FEIRA - 04 DE MARÇO

Grupo Indígena Fetxha e Mestre

Lourenço Gato

Coco de Toré Pandeiro do Mestre

Cila do Coco

Afoxé Oxum Pandá

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

________________________________________________

POLO XAMBÁ



TERÇA-FEIRA - 04 DE MARÇO

Abertura do Polo Afro Nação Xambá com Pai Ivo de Oxum e Tia Rosinha de Oxum

Bloco Capoeira PE

Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo

Orquestra de Frevo Beberibe

Maracatu Piaba de Ouro

Nill Ribeiro

Tribo de Índio Tupi Guarani

Tribo de Índio Tupinambá

Maracatu Dragão Devorador de Igarassu

Maracatu Cambinda Brasileira do Cumbe de Nazaré da Mata

Cinho do Cavaco

Afoxé Ylê Xambá

Katyucia

As Yabás do Samba

Banda Afro Abé Adulofé



QUARTA-FEIRA - 05 DE MARÇO

Semear Capoeira

Orquestra Henrique Dias

TCM Menino da Tarde

Cia de Dança Frevança

TCM O Raparigueiro

TCM O Dono do Mundo

TCM O Senhor do Nordeste

Bloco Afro Comigo Ninguém Pode

Coco Miudinho da Xambá (Cortejo no Polo Xambá)

Grupo Coco dos Guaras

Grupo Coco Raízes de Mãe Biu

Bateria da Charanga do Bié (Arrastão pelas ruas do quilombro de Xambá

Mestre Célia do Coco

Mestre Paraíso do Coco

Grupo Bongar e Maciel Salustiano

________________________________________________

PALCO PEIXINHOS



DOMINGO - 02 DE MARÇO

Eduardo Rossi

Maracatu Leão Coroado

Os Magnatas da Beira Mar

Maracatu Camaleão

Portozero

Coco das Mulheres



SEGUNDA - 03 DE MARÇO

Maracatu Nação Tigre

Banda Plugins

Maracatu Nação Maracambuco

Banda Etnia

Banda Suprema Corte

Coco Raízes de Arcoverde



TERÇA-FEIRA - 04 DE MARÇO

Dj Nk Cumbia

TCM Homem da Meia-Noite

Vassourinhas de Olinda

Grupo de Passistas Luz do Amanhecer

Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda

Grupo Bongar

João Marlevou

Banda Capim Santo

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

________________________________________________

POLO RIO DOCE



SÁBADO - 01 DE MARÇO

Maurinho

Alice

Shenia

Furacão Do Arrocha

Rabo Da Gata

Pegada Prime

Mc Gibizinho



DOMINGO - 02 DE MARÇO

Mano de Bae

Sensação

Netinho Xote 10



SEGUNDA - 03 DE MARÇO

Clara Sobral

Orquestra Pernambucana

Nanara Belo

Amarula

Andinho Safadinho

PV Calado



TERÇA - 04 DE MARÇO

Fael

Ewelyn Braga

Som Brasileiro

Farra Boa

100% Mulher

Bandas Das Estrelas

